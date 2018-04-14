18:19, 14 Nisan 2018 Cumartesi

FETÃ– operasyonunda 7'si askeri personel 11 kiÅŸiye gÃ¶zaltÄ±



Foto: ArÅŸiv

BalÄ±kesir'de, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda, 7'si askeri personel 11 zanlÄ±nÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BalÄ±kesir'de, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik operasyonda, 7'si askeri personel 11 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde, il merkezi ve ilÃ§elerde 11 kiÅŸinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. EÅŸ zamanlÄ± operasyonda, 7'si askeri personel 11 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.