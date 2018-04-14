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19:14, 14 Nisan 2018 Cumartesi
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18:24, 14 Nisan 2018 Cumartesi

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Katar ve Bahreyn'den, ABD'nin Suriye operasyonuna destek
Katar ve Bahreyn'den, ABD'nin Suriye operasyonuna destek

Katar ve Bahreyn tarafÄ±ndan, Suriye'de rejime yÃ¶nelik ABD, Ä°ngiltere ve Fransa tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen askeri operasyona destek verdikleri aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Katar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n "Esed rejiminin masum sivillere karÅŸÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸi belirli askeri hedeflere" yÃ¶nelik operasyonunu destekledikleri kaydedildi.

Doha'nÄ±n siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ hedefleyen, halkÄ±n meÅŸru taleplerini karÅŸÄ±layacak ve Ã¼lkenin Ã¼niter yapÄ±sÄ±nÄ± muhafaza edecek tÃ¼m uluslararasÄ± giriÅŸimleri desteklediÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Duma'da ve DoÄŸu Guta'da sivillere karÅŸÄ± kimyasal silah kullanÄ±mÄ±, savaÅŸ suÃ§larÄ± ve insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenen suÃ§larÄ±n tÃ¼m sorumluluÄŸunun Esed rejiminde olduÄŸu ifade edildi.

Ã–te yandan Bahreyn DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ABD, Fransa ve Ä°ngiltere'nin dÃ¼zenlediÄŸi operasyona tam destek verildiÄŸi kaydedilerek, "Bu askeri operasyon tÃ¼m Suriye topraklarÄ±nda sivilleri korumak, yasaklanmÄ±ÅŸ silahlarÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ± ve insani durumun kÃ¶tÃ¼ye gitmesini engellemek iÃ§in zorunluydu." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m saÄŸlanmasÄ± iÃ§in ortak Ã§abanÄ±n Ã¶nemi de vurgulandÄ±.

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Ä°lgili Konular Katar Bahreyn ABD suriye saldÄ±rÄ±
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