EÄŸribel TÃ¼neli'nin kullanÄ±ma aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± tarih belli oldu

Giresun'un iÃ§ bÃ¶lgelerdeki ilÃ§eleri ile Sivas'la ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± ana gÃ¼zergahta yer alan ve toplam uzunluÄŸu Ã§ift tÃ¼p ÅŸeklinde 11 bin 810 metre olan tÃ¼nelin saÄŸ tÃ¼pÃ¼nde kalan 600 metrelik mesafeyle birlikte inÅŸaatÄ±n haziran ayÄ±nda bitirilmesi planlanÄ±yor.
TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k tÃ¼nelleri arasÄ±nda yer alan tÃ¼nelin 27 Haziran'da tamamlanarak hizmete aÃ§Ä±lmasÄ± hedefleniyor.
Giresun Valisi Harun SarÄ±fakÄ±oÄŸullarÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 5 bin 905 metre uzunluÄŸunda iki tÃ¼nelin inÅŸaatÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.
Ã‡ift tÃ¼p inÅŸaatÄ± olarak devam eden Ã§alÄ±ÅŸmalarda sona yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisini veren SarÄ±fakÄ±oÄŸullarÄ±, "Sol tÃ¼p tÃ¼nelde Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rmeye 50 metre kaldÄ±. GÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 9 metre kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lÄ±yor, bu ÅŸekilde dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde bir hafta veya 10 gÃ¼n iÃ§erisinde Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rmÃ¼ÅŸ olacaÄŸÄ±z." dedi.
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SaÄŸ tÃ¼p tÃ¼nelde ise yaklaÅŸÄ±k 600 metre mesafe kaldÄ±ÄŸÄ± bilgisini veren SarÄ±fakÄ±oÄŸullarÄ±, "TÃ¼nel inÅŸaatÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 2,5 ay gibi sÃ¼rede tamamlanmasÄ± planlanÄ±yor. 27 Haziran'da yÃ¼klenici firma tarafÄ±ndan tÃ¼nel teslim edilip vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kullanÄ±mÄ±na sunulacak." diye konuÅŸtu.
SarÄ±fakÄ±oÄŸullarÄ±, tÃ¼nel inÅŸaatÄ±yla birlikte yaklaÅŸÄ±k bin 800 metre baÄŸlantÄ± yollarÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, yol Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n da yÄ±l iÃ§erisinde bitirilmesinin planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
TÃ¼nelin aÃ§Ä±lmasÄ±yla trafik gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan vatandaÅŸlarÄ±n daha konforlu bir yolda seyahat edeceÄŸini dile getiren SarÄ±fakÄ±oÄŸullarÄ±, kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda yolun kapanmasÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n da bertaraf edileceÄŸini kaydetti.
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Harun SarÄ±fakÄ±oÄŸullarÄ±, tÃ¼nelin Karadeniz ile Ä°Ã§ Anadolu'yu birbirine baÄŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Turizm potansiyelini de beraberinde getirecek, Ã¶yle zannediyorum ki Karadeniz'i merak eden birÃ§ok misafirimiz bu yolu kullanmak suretiyle yaz ve kÄ±ÅŸ, kÄ±ÅŸ diyorum Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã¶zellikle yayla turizmi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli ilimizi ziyaret edebilecekler. BÃ¶ylelikle turizm potansiyeline canlÄ±lÄ±k getireceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz."
TÃ¼nelin, ticaret hacmini de etkileyeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini aktaran SarÄ±fakÄ±oÄŸullarÄ±, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ yolun konforunun artmasÄ±, zaman aÃ§Ä±sÄ±ndan sunduÄŸu avantajlar ticaret hacmini de Ã§ok Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de geliÅŸtirecektir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k tÃ¼nelleri arasÄ±nda yer alan EÄŸribel TÃ¼neli'nin 27 Haziran'da tamamlanarak kullanÄ±ma aÃ§Ä±lmasÄ± hedefleniyor.
BalÄ±kesir'de, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda, 7'si askeri personel 11 zanlÄ±nÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
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Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde dÃ¼zenlenen 46. Cenevre UluslararasÄ± BuluÅŸlar FuarÄ±'nda, 4 TÃ¼rk mucit, 3 altÄ±n madalya kazanarak Ã¶nemli bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±
YurtdÄ±ÅŸÄ± TÃ¼rkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki TÃ¼rkÃ§e Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda LÃ¼bnan, ÃœrdÃ¼n, Irak, Filistin ve Arnavutluk'taki okullara TÃ¼rkÃ§e dil eÄŸitimi kitabÄ±, sÃ¶zlÃ¼k, akademik TÃ¼rkÃ§e seti ve eÄŸitim afiÅŸi desteÄŸi veriyor.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD, Fransa ve Ä°ngiltere tarafÄ±ndan Suriye'de Esed rejimine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon ile ilgili "YapÄ±lan operasyonu doÄŸru buluyoruz" ifadesini kullandÄ±
Ä°stanbul'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik 6 ilÃ§ede 11 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, yabancÄ± uyruklu 51 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± tarafÄ±ndan, Moro'da, 100 Ã¶ÄŸrencinin istifade edeceÄŸi AbdÃ¼lhamid Han Ä°lkokulu'nun temellerini atÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'la yaptÄ±ÄŸÄ± telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriyeâ€™deki son geliÅŸmelerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD ve koalisyon ortaklarÄ± tarafÄ±ndan Esed rejimine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyona tepki gÃ¶steren Ã¼lkeler iÃ§in, "7 yÄ±ldÄ±r Suriye'de insanlar katlediliyor, vahÅŸet devam ediyor, sadece kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman mÄ± insanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z aklÄ±nÄ±za geliyor." ifadesini kullandÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan haftalÄ±k bilgilendirmede, Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±lÄ± olarak yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 4157'ye yÃ¼kseldiÄŸi belirtildi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili, "TÃ¼rkiye, saldÄ±rÄ± Ã¶ncesi bilgilendirildi. SaldÄ±rÄ±da Ä°ncirlik ÃœssÃ¼ kullanÄ±lmadÄ±." dedi.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, Duma'da kimyasal saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Suriye rejiminin cevapsÄ±z bÄ±rakÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ, Deizm konusunun Ã§ok abartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve milletin, genÃ§lerin, insanlarÄ±n anlamÄ±nÄ± bilmediÄŸi bazÄ± konularÄ± allayÄ±p pullayarak, batÄ±lÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaparak belki de bir alan aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan plan diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi
Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) Allah'Ä±n huzuruna yÃ¼kseldiÄŸi gece olan MiraÃ§ Kandiliâ€™nde, yurt genelinde Ã¶zel programlar dÃ¼zenlenen camilerdeki programlara vatandaÅŸlar yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi
28 Åžubat davasÄ±nda, Ã‡evik Bir, Ä°smail HakkÄ± KaradayÄ± ve Ã‡etin DoÄŸan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 21 sanÄ±ÄŸa mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±, 68 sanÄ±k hakkÄ±nda da beraat kararÄ± verildi.