18:35, 14 Nisan 2018 Cumartesi

EÄŸribel TÃ¼neli'nin kullanÄ±ma aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± tarih belli oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Giresun'un iÃ§ bÃ¶lgelerdeki ilÃ§eleri ile Sivas'la ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± ana gÃ¼zergahta yer alan ve toplam uzunluÄŸu Ã§ift tÃ¼p ÅŸeklinde 11 bin 810 metre olan tÃ¼nelin saÄŸ tÃ¼pÃ¼nde kalan 600 metrelik mesafeyle birlikte inÅŸaatÄ±n haziran ayÄ±nda bitirilmesi planlanÄ±yor.

TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k tÃ¼nelleri arasÄ±nda yer alan tÃ¼nelin 27 Haziran'da tamamlanarak hizmete aÃ§Ä±lmasÄ± hedefleniyor.

Giresun Valisi Harun SarÄ±fakÄ±oÄŸullarÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 5 bin 905 metre uzunluÄŸunda iki tÃ¼nelin inÅŸaatÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Ã‡ift tÃ¼p inÅŸaatÄ± olarak devam eden Ã§alÄ±ÅŸmalarda sona yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisini veren SarÄ±fakÄ±oÄŸullarÄ±, "Sol tÃ¼p tÃ¼nelde Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rmeye 50 metre kaldÄ±. GÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 9 metre kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lÄ±yor, bu ÅŸekilde dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde bir hafta veya 10 gÃ¼n iÃ§erisinde Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rmÃ¼ÅŸ olacaÄŸÄ±z." dedi.

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"27 HAZÄ°RAN'DA KULLANIMA SUNULACAK"

SaÄŸ tÃ¼p tÃ¼nelde ise yaklaÅŸÄ±k 600 metre mesafe kaldÄ±ÄŸÄ± bilgisini veren SarÄ±fakÄ±oÄŸullarÄ±, "TÃ¼nel inÅŸaatÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 2,5 ay gibi sÃ¼rede tamamlanmasÄ± planlanÄ±yor. 27 Haziran'da yÃ¼klenici firma tarafÄ±ndan tÃ¼nel teslim edilip vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kullanÄ±mÄ±na sunulacak." diye konuÅŸtu.

SarÄ±fakÄ±oÄŸullarÄ±, tÃ¼nel inÅŸaatÄ±yla birlikte yaklaÅŸÄ±k bin 800 metre baÄŸlantÄ± yollarÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, yol Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n da yÄ±l iÃ§erisinde bitirilmesinin planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

TÃ¼nelin aÃ§Ä±lmasÄ±yla trafik gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan vatandaÅŸlarÄ±n daha konforlu bir yolda seyahat edeceÄŸini dile getiren SarÄ±fakÄ±oÄŸullarÄ±, kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda yolun kapanmasÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n da bertaraf edileceÄŸini kaydetti.

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Harun SarÄ±fakÄ±oÄŸullarÄ±, tÃ¼nelin Karadeniz ile Ä°Ã§ Anadolu'yu birbirine baÄŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Turizm potansiyelini de beraberinde getirecek, Ã¶yle zannediyorum ki Karadeniz'i merak eden birÃ§ok misafirimiz bu yolu kullanmak suretiyle yaz ve kÄ±ÅŸ, kÄ±ÅŸ diyorum Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã¶zellikle yayla turizmi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli ilimizi ziyaret edebilecekler. BÃ¶ylelikle turizm potansiyeline canlÄ±lÄ±k getireceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz."

TÃ¼nelin, ticaret hacmini de etkileyeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini aktaran SarÄ±fakÄ±oÄŸullarÄ±, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ yolun konforunun artmasÄ±, zaman aÃ§Ä±sÄ±ndan sunduÄŸu avantajlar ticaret hacmini de Ã§ok Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de geliÅŸtirecektir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.