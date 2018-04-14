19:02, 14 Nisan 2018 Cumartesi

Filistinliler MiraÃ§ Kandili'nde Mescid-i Aksa'ya yÃ¼rÃ¼dÃ¼

MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen her yaÅŸtan Ã¶ÄŸrencinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe Filistinliler oldukÃ§a yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MiraÃ§ Kandili vesilesiyle yÃ¼zlerce Filistinli Ã¶ÄŸrenci KudÃ¼s sokaklarÄ±nda bando gÃ¶sterisi yaparak Mescid-i Aksa'ya yÃ¼rÃ¼dÃ¼. Renkli Ã¼niformalar giyen bando takÄ±mlarÄ±, Zehra Caddesi'nden baÅŸladÄ±klarÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸte, Ã§evredekilerin sevgi gÃ¶sterileri arasÄ±nda Selahaddin ve Sultan SÃ¼leyman caddelerinden geÃ§erek "Eski Åžehir"in en Ã¶nemli giriÅŸ kapÄ±larÄ±ndan "Åžam'a" geldi. Åžam KapÄ±sÄ±'na gelen her bando, Filistin Ulusal MarÅŸÄ±'nÄ± Ã§alarak Eski Åžehre girdi. Eski Åžehrin sokaklarÄ±ndan geÃ§en bandolar Kattanin (pamukÃ§ular) KapÄ±sÄ±'ndan geÃ§erek Mescid-i Aksa'nÄ±n avlusuna ulaÅŸtÄ±. Mescid-i Aksa'da renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸturan bando takÄ±mlarÄ±, burada da gÃ¶sterilerine devam etti. Mescid-i Aksa iÃ§erisindeki ziyaretÃ§iler, her yÄ±l dÃ¼zenlenen bu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ cep telefonlarÄ±nÄ±n kameralarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi. Ã–ÄŸrencilerin yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼, Mescid-i Aksa'nÄ±n avlusunda bir mÃ¼ddet dolaÅŸtÄ±ktan sonra Kubbetu's Sahra'nÄ±n etrafÄ±nda atÄ±lan turla son buldu.

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