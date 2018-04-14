20:08, 14 Nisan 2018 Cumartesi

ABD'den Suriye'ye 'tekrar vurabiliriz' uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, ''ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile bu sabah konuÅŸtum ve Suriye rejimi bu zehirli gazÄ± tekrar kullanÄ±rsa ABD'nin hedefe kilitli ve yÃ¼klÃ¼ olduÄŸunu sÃ¶yledi. BaÅŸkanÄ±mÄ±z kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgisi aÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bunu uygular'." dedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley toplantÄ±da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "BirleÅŸik KrallÄ±k, Fransa ve ABD intikam almak, cezalandÄ±rmak ya da gÃ¼Ã§ gÃ¶stermek iÃ§in deÄŸil, Suriye rejimini insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlediÄŸi vahÅŸetten sorumlu tutmak ve kimyasal silahlarÄ±n bir daha kullanÄ±mÄ±nÄ± engellemek iÃ§in harekete geÃ§ti.'' dedi.

Diplomasiye defalarca ÅŸans verdiklerini ancak Rusya'nÄ±n BMGK'de kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ± konusunda 6 kez veto hakkÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Haley, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

''Suriye stratejimiz deÄŸiÅŸmedi. Ancak Suriye rejimi kimyasal silah kullanmaya devam ederek bizi harekete geÃ§meye zorladÄ±. ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile bu sabah konuÅŸtum ve Suriye rejimi bu zehirli gazÄ± tekrar kullanÄ±rsa ABD'nin hedefe kilitli ve yÃ¼klÃ¼ olduÄŸunu sÃ¶yledi. BaÅŸkanÄ±mÄ±z kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgisi aÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bunu uygular.''

Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n alaycÄ± bir ÅŸekilde Suriye'ye askeri mÃ¼dahale kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek ''Rusya, Suriye'ye karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± en gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde kÄ±nÄ±yor. ABD eylemleriyle Suriye'de halihazÄ±rdaki yÄ±kÄ±cÄ± durumu daha da kÃ¶tÃ¼ bir hale getiriyor.'' dedi.

Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n ABD'ye katÄ±larak ''yasa dÄ±ÅŸÄ±'' bir askeri operasyon dÃ¼zenlediÄŸini savunan Nebenzia, ABD ve mÃ¼ttefiklerinin BM SÃ¶zleÅŸmesi ve uluslararasÄ± hukuku ihlal ettiÄŸini kaydetti.