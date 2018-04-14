ABD'den Suriye'ye 'tekrar vurabiliriz' uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, ''ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile bu sabah konuÅŸtum ve Suriye rejimi bu zehirli gazÄ± tekrar kullanÄ±rsa ABD'nin hedefe kilitli ve yÃ¼klÃ¼ olduÄŸunu sÃ¶yledi. BaÅŸkanÄ±mÄ±z kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgisi aÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bunu uygular'." dedi.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley toplantÄ±da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "BirleÅŸik KrallÄ±k, Fransa ve ABD intikam almak, cezalandÄ±rmak ya da gÃ¼Ã§ gÃ¶stermek iÃ§in deÄŸil, Suriye rejimini insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlediÄŸi vahÅŸetten sorumlu tutmak ve kimyasal silahlarÄ±n bir daha kullanÄ±mÄ±nÄ± engellemek iÃ§in harekete geÃ§ti.'' dedi.
Diplomasiye defalarca ÅŸans verdiklerini ancak Rusya'nÄ±n BMGK'de kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ± konusunda 6 kez veto hakkÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Haley, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
''Suriye stratejimiz deÄŸiÅŸmedi. Ancak Suriye rejimi kimyasal silah kullanmaya devam ederek bizi harekete geÃ§meye zorladÄ±. ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile bu sabah konuÅŸtum ve Suriye rejimi bu zehirli gazÄ± tekrar kullanÄ±rsa ABD'nin hedefe kilitli ve yÃ¼klÃ¼ olduÄŸunu sÃ¶yledi. BaÅŸkanÄ±mÄ±z kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgisi aÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bunu uygular.''
Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n alaycÄ± bir ÅŸekilde Suriye'ye askeri mÃ¼dahale kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek ''Rusya, Suriye'ye karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± en gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde kÄ±nÄ±yor. ABD eylemleriyle Suriye'de halihazÄ±rdaki yÄ±kÄ±cÄ± durumu daha da kÃ¶tÃ¼ bir hale getiriyor.'' dedi.
Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n ABD'ye katÄ±larak ''yasa dÄ±ÅŸÄ±'' bir askeri operasyon dÃ¼zenlediÄŸini savunan Nebenzia, ABD ve mÃ¼ttefiklerinin BM SÃ¶zleÅŸmesi ve uluslararasÄ± hukuku ihlal ettiÄŸini kaydetti.
Rusya'nÄ±n, BMGK'de ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'deki hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n kÄ±nanmasÄ±nÄ± istediÄŸi tasarÄ± kabul edilmedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki Suriye operasyonuna destek verdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK), RusyanÄ±n talebiyle ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemesi Ã¼zerine acil toplandÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriyeâ€™ye karÅŸÄ± onun topraklarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± yaparak ABDâ€™nin Ä°ngiltere ve Fransa ile BirleÅŸmiÅŸ Milletler TÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼ kaba bir ÅŸekilde ihlal eden saldÄ±rgan bir eylemi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi savunuldu.
MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen her yaÅŸtan Ã¶ÄŸrencinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe Filistinliler oldukÃ§a yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.
BangladeÅŸ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hasan Mahmud Ali, Myanmar ordusunun Arakan'da kÃ¶ylerin adÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdiÄŸini ve bu durumun MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n topraklarÄ±na geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ sÃ¼recinde ciddi sorun olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Katar ve Bahreyn tarafÄ±ndan, Suriye'de rejime yÃ¶nelik ABD, Ä°ngiltere ve Fransa tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen askeri operasyona destek verdikleri aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±
Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± Gani, Taliban'a yÃ¶nelik barÄ±ÅŸ teklifini yineleyerek, "Bu fÄ±rsatÄ± iyi kullanÄ±n, eÄŸer barÄ±ÅŸ teklifimize olumlu yaklaÅŸÄ±rsanÄ±z Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki seÃ§imlere bir siyasi parti olarak katÄ±labilirsiniz." dedi.
Gazze Åžeridi'ni yÃ¶neten Hamas, Suriye'ye yapÄ±lan ABD, Ä°ngiltere ve Fransa saldÄ±rÄ±larÄ± sonrasÄ± bu eylemi 'ABD saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ±' olarak niteleyerek kÄ±nadÄ±.
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, Suriye'de tÃ¼m hedeflerin baÅŸarÄ±yla vurulduÄŸunu duyurdu.
Gazze'deki SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°srail'in ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze ÅŸeridinde meydana gelen patlamada 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi
BMGK, ABD Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n, Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlemesi Ã¼zerine Rusya'nÄ±n talebiyle TSÄ° 18:00'da toplanÄ±yor
Slovenya CumhurbaÅŸkanÄ± Pahor, meclisi feshederek, erken seÃ§im iÃ§in 3 Haziran tarihini iÅŸaret etti.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye rejimine yÃ¶nelik operasyon ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± yeni aÃ§Ä±klamada, "MÃ¼kemmel icra edilmiÅŸ bir saldÄ±rÄ±. GÃ¶rev tamamlandÄ±" diyerek Fransa ve Ä°ngiltere'ye teÅŸekkÃ¼r etti.
Rusya Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Suriye'ye yÃ¶nelik operasyonda atÄ±lan 103 gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼zeden 71â€™inin engellendiÄŸi belirtildi.
Husilerin, Suudi Arabistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Riyadâ€™a balistik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±nda bulunmasÄ± endiÅŸesinden dolayÄ± Zahran kentine alÄ±nan 29. Arap BirliÄŸi Zirvesi, 15 Nisanâ€™da gerÃ§ekleÅŸtirilecek