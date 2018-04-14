21:28, 14 Nisan 2018 Cumartesi

Lavrov'a gÃ¶re operasyonun gerekÃ§esi komik

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa tarafÄ±ndan Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen askeri operasyonun gerekÃ§esinin "komik" olduÄŸunu savundu.

ABD'nin, Åžam yÃ¶netiminin Kimyasal SilahlarÄ± Yasaklama Ã–rgÃ¼tÃ¼ uzmanlarÄ±na Suriye'ye giriÅŸ izni vermediÄŸine yÃ¶nelik iddialarÄ±nÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Lavrov, Rusya'nÄ±n, ABD ve Fransa'ya uzmanlarÄ±nÄ±n, Duma ÅŸehrini ziyaretini organize etmeyi Ã¶nerdiÄŸini ancak bunun reddedildiÄŸini belirtti.

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde FransÄ±z uzmanlarÄ±n Suriye'ye gitmesini Ã¶nerdiÄŸini de dile getiren Lavrov, her iki liderin bu ziyaretin gerÃ§ekleÅŸmesi iÃ§in savunma bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iletiÅŸim halinde olmasÄ± hususunda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Lavrov, buna raÄŸmen Fransa Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan hiÃ§ kimsenin kendi bakanlÄ±klarÄ±yla iletiÅŸime geÃ§mediÄŸini anlattÄ±.

Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Macron'un Esed rejimine yÃ¶nelik suÃ§lamalara kaynak delilleri "gizli" diye paylaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren Lavrov, kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±yla ilgili ortaya konan delilleri de "komik' olarak nitelendirdi.

Lavrov, "SaldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± haklÄ± Ã§Ä±karmak iÃ§in Suriye'de Duma ÅŸehrinde Ã§Ã¼rÃ¼tÃ¼lemez bulgular olduÄŸunu anlatÄ±yorlar. Uzmanlar iÃ§in yeterince komik olan, basÄ±nda, sosyal medyada yer alan videolarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bulgu yok." ifadelerini kullandÄ±.