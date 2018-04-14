Hollanda'dan operasyona ÅŸartlÄ± destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hollanda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Blok, "Suriye'deki hedeflerin bombalanmasÄ±na anlayÄ±ÅŸ gÃ¶stersek de Suriye'deki savaÅŸ iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼m sadece mÃ¼zakere masasÄ±nda bulunacaktÄ±r." dedi.
Hollanda basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re, Hollanda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Stef Blok, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine yÃ¶nelik operasyonunu deÄŸerlendirdi.
Blok, "Hollanda'nÄ±n tÃ¼m Ã§abasÄ± BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Kurulu (BMGK) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ±, insani yardÄ±mÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve tercihimiz olan barÄ±ÅŸÄ±n gelmesidir. Suriye'deki hedeflerin bombalanmasÄ±na anlayÄ±ÅŸ gÃ¶stersek de Suriye'deki savaÅŸ iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼m sadece mÃ¼zakere masasÄ±nda bulunacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
Beklenen operasyonun mevcut koÅŸullarda Ã¼zerinde iyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmÃ¼ÅŸ ve orantÄ±lÄ± olduÄŸunu belirten Blok, Rusya'ya yollarÄ±n aÃ§Ä±k olmasÄ± gerektiÄŸini savundu.
ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye rejimine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±sÄ± kapsamÄ±nda, baÅŸkent Åžam yakÄ±nÄ±nda kimyasal silah araÅŸtÄ±rma merkezi, Humus'un batÄ±sÄ±nda yer alan kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla iliÅŸkili komuta merkezinin vurulduÄŸu aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
Hollanda'nÄ±n baÅŸkenti Amsterdam'da Westerkerk Kilisesi'nde cenaze fuarÄ± dÃ¼zenlendi.
Hollanda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Stef Blok, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine yÃ¶nelik operasyonuna anlayÄ±ÅŸ gÃ¶sterseler de savaÅŸ iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n sadece mÃ¼zakere masasÄ±nda bulunacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, 26. Savunma ve DÄ±ÅŸ Politika Konseyi toplantÄ±sÄ±nda, Suriye'deki Esed rejimine yÃ¶nelik operasyonu "yasa dÄ±ÅŸÄ±" ve "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.
ABD Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Korgeneral Kenneth McKenzie, ABD, Ä°ngiltere ve Fransaâ€™nÄ±n Suriye rejimine ait hedeflere 105 fÃ¼ze fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve herhangi bir fÃ¼zenin Suriye hava savunma sistemlerince vurulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Rusya'nÄ±n, BMGK'de ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'deki hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n kÄ±nanmasÄ±nÄ± istediÄŸi tasarÄ± kabul edilmedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki Suriye operasyonuna destek verdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK), RusyanÄ±n talebiyle ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemesi Ã¼zerine acil toplandÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriyeâ€™ye karÅŸÄ± onun topraklarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± yaparak ABDâ€™nin Ä°ngiltere ve Fransa ile BirleÅŸmiÅŸ Milletler TÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼ kaba bir ÅŸekilde ihlal eden saldÄ±rgan bir eylemi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi savunuldu.
MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen her yaÅŸtan Ã¶ÄŸrencinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe Filistinliler oldukÃ§a yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.
BangladeÅŸ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hasan Mahmud Ali, Myanmar ordusunun Arakan'da kÃ¶ylerin adÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdiÄŸini ve bu durumun MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n topraklarÄ±na geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ sÃ¼recinde ciddi sorun olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Katar ve Bahreyn tarafÄ±ndan, Suriye'de rejime yÃ¶nelik ABD, Ä°ngiltere ve Fransa tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen askeri operasyona destek verdikleri aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±
Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± Gani, Taliban'a yÃ¶nelik barÄ±ÅŸ teklifini yineleyerek, "Bu fÄ±rsatÄ± iyi kullanÄ±n, eÄŸer barÄ±ÅŸ teklifimize olumlu yaklaÅŸÄ±rsanÄ±z Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki seÃ§imlere bir siyasi parti olarak katÄ±labilirsiniz." dedi.
Gazze Åžeridi'ni yÃ¶neten Hamas, Suriye'ye yapÄ±lan ABD, Ä°ngiltere ve Fransa saldÄ±rÄ±larÄ± sonrasÄ± bu eylemi 'ABD saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ±' olarak niteleyerek kÄ±nadÄ±.
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, Suriye'de tÃ¼m hedeflerin baÅŸarÄ±yla vurulduÄŸunu duyurdu.
Gazze'deki SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°srail'in ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze ÅŸeridinde meydana gelen patlamada 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi
BMGK, ABD Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n, Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlemesi Ã¼zerine Rusya'nÄ±n talebiyle TSÄ° 18:00'da toplanÄ±yor