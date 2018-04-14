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22:21, 14 Nisan 2018 Cumartesi
Genel
21:32, 14 Nisan 2018 Cumartesi

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Hollanda'dan operasyona ÅŸartlÄ± destek
Hollanda'dan operasyona ÅŸartlÄ± destek

Hollanda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Stef Blok, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine yÃ¶nelik operasyonuna anlayÄ±ÅŸ gÃ¶sterseler de savaÅŸ iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n sadece mÃ¼zakere masasÄ±nda bulunacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hollanda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Blok, "Suriye'deki hedeflerin bombalanmasÄ±na anlayÄ±ÅŸ gÃ¶stersek de Suriye'deki savaÅŸ iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼m sadece mÃ¼zakere masasÄ±nda bulunacaktÄ±r." dedi.

Hollanda basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re, Hollanda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Stef Blok, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine yÃ¶nelik operasyonunu deÄŸerlendirdi.

Blok, "Hollanda'nÄ±n tÃ¼m Ã§abasÄ± BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Kurulu (BMGK) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ±, insani yardÄ±mÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve tercihimiz olan barÄ±ÅŸÄ±n gelmesidir. Suriye'deki hedeflerin bombalanmasÄ±na anlayÄ±ÅŸ gÃ¶stersek de Suriye'deki savaÅŸ iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼m sadece mÃ¼zakere masasÄ±nda bulunacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Beklenen operasyonun mevcut koÅŸullarda Ã¼zerinde iyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmÃ¼ÅŸ ve orantÄ±lÄ± olduÄŸunu belirten Blok, Rusya'ya yollarÄ±n aÃ§Ä±k olmasÄ± gerektiÄŸini savundu.

ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye rejimine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±sÄ± kapsamÄ±nda, baÅŸkent Åžam yakÄ±nÄ±nda kimyasal silah araÅŸtÄ±rma merkezi, Humus'un batÄ±sÄ±nda yer alan kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla iliÅŸkili komuta merkezinin vurulduÄŸu aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.



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