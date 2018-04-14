21:45, 14 Nisan 2018 Cumartesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Macron ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile telefonda ABD, Ä°ngiltere ve Fransa tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen harekat hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k olarak ABD, Ä°ngiltere ve Fransa tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen harekat ele alÄ±ndÄ±. Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un harekatla ilgili bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan da TÃ¼rkiye'nin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ± Ã¶teden beri ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti. Kimyasal saldÄ±rÄ±larÄ±n cevapsÄ±z kalmamasÄ±nÄ±n Ã¶nemine deÄŸinen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Åžam rejiminin gerek kimyasal gerek konvansiyonel silahlarla gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±larÄ±n son bulmasÄ± ve Suriye halkÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸ ve huzura kavuÅŸmasÄ± iÃ§in siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n ÅŸart olduÄŸunu vurguladÄ±. Bunun iÃ§in bÃ¶lgedeki gerilimin daha fazla tÄ±rmandÄ±rÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini hatÄ±rlatan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, gÃ¼n iÃ§erisinde aynÄ± Ã§erÃ§evede Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May ile de bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.