GÃ¼ncelleme: 23:33, 14 Nisan 2018 Cumartesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Macron ve Putin ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k olarak ABD, Ä°ngiltere ve Fransa tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen harekat ele alÄ±ndÄ±.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un harekatla ilgili bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan da TÃ¼rkiye'nin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ± Ã¶teden beri ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

Kimyasal saldÄ±rÄ±larÄ±n cevapsÄ±z kalmamasÄ±nÄ±n Ã¶nemine deÄŸinen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Åžam rejiminin gerek kimyasal gerek konvansiyonel silahlarla gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±larÄ±n son bulmasÄ± ve Suriye halkÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸ ve huzura kavuÅŸmasÄ± iÃ§in siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n ÅŸart olduÄŸunu vurguladÄ±.

Bunun iÃ§in bÃ¶lgedeki gerilimin daha fazla tÄ±rmandÄ±rÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini hatÄ±rlatan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, gÃ¼n iÃ§erisinde aynÄ± Ã§erÃ§evede Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May ile de bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yapmÄ±ÅŸtÄ±.

CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN, PUTÄ°N Ä°LE GÃ–RÃœÅžTÃœ

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Rusya Federasyonu BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye rejimine yÃ¶nelik olarak dÃ¼zenledikleri harekat hakkÄ±nda fikir teatisinde bulunuldu.

ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ± Ã¶teden beri ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, bÃ¶lgedeki gerilimin daha fazla tÄ±rmandÄ±rÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Suriye'de sahadaki gerginliÄŸin azaltÄ±lmasÄ± ve soruna siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± iÃ§in ortak Ã§aba harcamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rme kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± teyit eden iki lider, gerek ikili gerek bÃ¶lgesel konularda yakÄ±n temasta olmaya devam etme konusunda mutabÄ±k kaldÄ±.