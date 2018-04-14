CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Macron ve Putin ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k olarak ABD, Ä°ngiltere ve Fransa tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen harekat ele alÄ±ndÄ±.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un harekatla ilgili bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan da TÃ¼rkiye'nin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ± Ã¶teden beri ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.
Kimyasal saldÄ±rÄ±larÄ±n cevapsÄ±z kalmamasÄ±nÄ±n Ã¶nemine deÄŸinen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Åžam rejiminin gerek kimyasal gerek konvansiyonel silahlarla gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±larÄ±n son bulmasÄ± ve Suriye halkÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸ ve huzura kavuÅŸmasÄ± iÃ§in siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n ÅŸart olduÄŸunu vurguladÄ±.
Bunun iÃ§in bÃ¶lgedeki gerilimin daha fazla tÄ±rmandÄ±rÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini hatÄ±rlatan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, gÃ¼n iÃ§erisinde aynÄ± Ã§erÃ§evede Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May ile de bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yapmÄ±ÅŸtÄ±.
CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN, PUTÄ°N Ä°LE GÃ–RÃœÅžTÃœ
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Rusya Federasyonu BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye rejimine yÃ¶nelik olarak dÃ¼zenledikleri harekat hakkÄ±nda fikir teatisinde bulunuldu.
ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ± Ã¶teden beri ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, bÃ¶lgedeki gerilimin daha fazla tÄ±rmandÄ±rÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.
Suriye'de sahadaki gerginliÄŸin azaltÄ±lmasÄ± ve soruna siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± iÃ§in ortak Ã§aba harcamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rme kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± teyit eden iki lider, gerek ikili gerek bÃ¶lgesel konularda yakÄ±n temasta olmaya devam etme konusunda mutabÄ±k kaldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve Rusya Federasyonu BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ ile telefonda ABD, Ä°ngiltere ve Fransa tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen harekat hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k tÃ¼nelleri arasÄ±nda yer alan EÄŸribel TÃ¼neli'nin 27 Haziran'da tamamlanarak kullanÄ±ma aÃ§Ä±lmasÄ± hedefleniyor.
BalÄ±kesir'de, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda, 7'si askeri personel 11 zanlÄ±nÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda, jandarma timleri ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK Ã¼yeleri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 1 askerin ÅŸehit olduÄŸu, 5 askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde dÃ¼zenlenen 46. Cenevre UluslararasÄ± BuluÅŸlar FuarÄ±'nda, 4 TÃ¼rk mucit, 3 altÄ±n madalya kazanarak Ã¶nemli bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±
YurtdÄ±ÅŸÄ± TÃ¼rkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki TÃ¼rkÃ§e Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda LÃ¼bnan, ÃœrdÃ¼n, Irak, Filistin ve Arnavutluk'taki okullara TÃ¼rkÃ§e dil eÄŸitimi kitabÄ±, sÃ¶zlÃ¼k, akademik TÃ¼rkÃ§e seti ve eÄŸitim afiÅŸi desteÄŸi veriyor.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD, Fransa ve Ä°ngiltere tarafÄ±ndan Suriye'de Esed rejimine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon ile ilgili "YapÄ±lan operasyonu doÄŸru buluyoruz" ifadesini kullandÄ±
Ä°stanbul'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik 6 ilÃ§ede 11 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, yabancÄ± uyruklu 51 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± tarafÄ±ndan, Moro'da, 100 Ã¶ÄŸrencinin istifade edeceÄŸi AbdÃ¼lhamid Han Ä°lkokulu'nun temellerini atÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'la yaptÄ±ÄŸÄ± telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriyeâ€™deki son geliÅŸmelerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD ve koalisyon ortaklarÄ± tarafÄ±ndan Esed rejimine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyona tepki gÃ¶steren Ã¼lkeler iÃ§in, "7 yÄ±ldÄ±r Suriye'de insanlar katlediliyor, vahÅŸet devam ediyor, sadece kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman mÄ± insanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z aklÄ±nÄ±za geliyor." ifadesini kullandÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan haftalÄ±k bilgilendirmede, Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±lÄ± olarak yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 4157'ye yÃ¼kseldiÄŸi belirtildi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili, "TÃ¼rkiye, saldÄ±rÄ± Ã¶ncesi bilgilendirildi. SaldÄ±rÄ±da Ä°ncirlik ÃœssÃ¼ kullanÄ±lmadÄ±." dedi.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, Duma'da kimyasal saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Suriye rejiminin cevapsÄ±z bÄ±rakÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ, Deizm konusunun Ã§ok abartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve milletin, genÃ§lerin, insanlarÄ±n anlamÄ±nÄ± bilmediÄŸi bazÄ± konularÄ± allayÄ±p pullayarak, batÄ±lÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaparak belki de bir alan aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan plan diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi
Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) Allah'Ä±n huzuruna yÃ¼kseldiÄŸi gece olan MiraÃ§ Kandiliâ€™nde, yurt genelinde Ã¶zel programlar dÃ¼zenlenen camilerdeki programlara vatandaÅŸlar yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi