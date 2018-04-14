Hollanda'da yeni cenaze malzemeleri tanÄ±tÄ±ldÄ±

Rusya'dan Suriye operasyonuna kÄ±nama

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriyeâ€™ye karÅŸÄ± onun topraklarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± yaparak ABDâ€™nin Ä°ngiltere ve Fransa ile BirleÅŸmiÅŸ Milletler TÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼ kaba bir ÅŸekilde ihlal eden saldÄ±rgan bir eylemi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi savunuldu.