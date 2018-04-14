22:23, 14 Nisan 2018 Cumartesi

Netenyahu operasyon kararÄ±ndan memnun

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'dan, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi operasyona destek geldi.

Esed rejimine yÃ¶nelik operasyona iÅŸaret eden Netanyahu, "ABD'nin aldÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ngiltere ile Fransa'nÄ±n desteklediÄŸi karar, bu Ã¼lkelerin kimyasal silahla mÃ¼cadele taahhÃ¼dÃ¼nÃ¼n beyanla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. BeÅŸÅŸar Esed, kitle imha silahlarÄ±nÄ± ele geÃ§irme ve kullanma konusundaki sorumsuz Ã§abalarÄ±, uluslararasÄ± hukuka saygÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ran gÃ¼Ã§lerinin Suriye'de Ã¼s kurmasÄ±na izin vermesi nedeniyle Suriye'yi tehlikeye attÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmeli." ifadelerini kullandÄ±.

Netanyahu, BaÅŸkan Trump'Ä±n kimyasal silah kullanÄ±mÄ± ve yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± durma kararÄ±na Ä°srail'in tam destek verdiÄŸini bir yÄ±l Ã¶nce aÃ§Ä±kÃ§a belirttiÄŸini hatÄ±rlatarak, bu konuda BaÅŸkan Trump'Ä±n kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ve Ä°srail'in desteÄŸinde bir deÄŸiÅŸme yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.