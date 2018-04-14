Netenyahu operasyon kararÄ±ndan memnun

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'dan, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi operasyona destek geldi.
Esed rejimine yÃ¶nelik operasyona iÅŸaret eden Netanyahu, "ABD'nin aldÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ngiltere ile Fransa'nÄ±n desteklediÄŸi karar, bu Ã¼lkelerin kimyasal silahla mÃ¼cadele taahhÃ¼dÃ¼nÃ¼n beyanla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. BeÅŸÅŸar Esed, kitle imha silahlarÄ±nÄ± ele geÃ§irme ve kullanma konusundaki sorumsuz Ã§abalarÄ±, uluslararasÄ± hukuka saygÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ran gÃ¼Ã§lerinin Suriye'de Ã¼s kurmasÄ±na izin vermesi nedeniyle Suriye'yi tehlikeye attÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmeli." ifadelerini kullandÄ±.
Netanyahu, BaÅŸkan Trump'Ä±n kimyasal silah kullanÄ±mÄ± ve yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± durma kararÄ±na Ä°srail'in tam destek verdiÄŸini bir yÄ±l Ã¶nce aÃ§Ä±kÃ§a belirttiÄŸini hatÄ±rlatarak, bu konuda BaÅŸkan Trump'Ä±n kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ve Ä°srail'in desteÄŸinde bir deÄŸiÅŸme yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
FransÄ±z basÄ±nÄ±na gÃ¶re, Ã¼lkede Ã§ok sayÄ±da kentte Ã§eÅŸitli iÅŸ sektÃ¶rleri, Ã¶ÄŸrenciler ve Ã§evrecilerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶sterilerde polis ve gÃ¶stericiler arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±.
BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na karÅŸÄ± durma kararÄ±nÄ± desteklediklerini belirtti.
Hollanda'nÄ±n baÅŸkenti Amsterdam'da Westerkerk Kilisesi'nde cenaze fuarÄ± dÃ¼zenlendi.
Hollanda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Stef Blok, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine yÃ¶nelik operasyonuna anlayÄ±ÅŸ gÃ¶sterseler de savaÅŸ iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n sadece mÃ¼zakere masasÄ±nda bulunacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, 26. Savunma ve DÄ±ÅŸ Politika Konseyi toplantÄ±sÄ±nda, Suriye'deki Esed rejimine yÃ¶nelik operasyonu "yasa dÄ±ÅŸÄ±" ve "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.
ABD Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Korgeneral Kenneth McKenzie, ABD, Ä°ngiltere ve Fransaâ€™nÄ±n Suriye rejimine ait hedeflere 105 fÃ¼ze fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve herhangi bir fÃ¼zenin Suriye hava savunma sistemlerince vurulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Rusya'nÄ±n, BMGK'de ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'deki hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n kÄ±nanmasÄ±nÄ± istediÄŸi tasarÄ± kabul edilmedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki Suriye operasyonuna destek verdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK), RusyanÄ±n talebiyle ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemesi Ã¼zerine acil toplandÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriyeâ€™ye karÅŸÄ± onun topraklarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± yaparak ABDâ€™nin Ä°ngiltere ve Fransa ile BirleÅŸmiÅŸ Milletler TÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼ kaba bir ÅŸekilde ihlal eden saldÄ±rgan bir eylemi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi savunuldu.
MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen her yaÅŸtan Ã¶ÄŸrencinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe Filistinliler oldukÃ§a yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.
BangladeÅŸ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hasan Mahmud Ali, Myanmar ordusunun Arakan'da kÃ¶ylerin adÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdiÄŸini ve bu durumun MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n topraklarÄ±na geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ sÃ¼recinde ciddi sorun olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Katar ve Bahreyn tarafÄ±ndan, Suriye'de rejime yÃ¶nelik ABD, Ä°ngiltere ve Fransa tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen askeri operasyona destek verdikleri aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±
Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± Gani, Taliban'a yÃ¶nelik barÄ±ÅŸ teklifini yineleyerek, "Bu fÄ±rsatÄ± iyi kullanÄ±n, eÄŸer barÄ±ÅŸ teklifimize olumlu yaklaÅŸÄ±rsanÄ±z Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki seÃ§imlere bir siyasi parti olarak katÄ±labilirsiniz." dedi.
Gazze Åžeridi'ni yÃ¶neten Hamas, Suriye'ye yapÄ±lan ABD, Ä°ngiltere ve Fransa saldÄ±rÄ±larÄ± sonrasÄ± bu eylemi 'ABD saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ±' olarak niteleyerek kÄ±nadÄ±.
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, Suriye'de tÃ¼m hedeflerin baÅŸarÄ±yla vurulduÄŸunu duyurdu.