23:35, 14 Nisan 2018 Cumartesi

Fransa'da gÃ¶stericiler ile polis arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'da hÃ¼kÃ¼metin son dÃ¶nemdeki uygulamalarÄ±na karÅŸÄ± Ã§ok sayÄ±da kentte protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenlenirken, Nantes ve Marsilya'da polis ve gÃ¶stericiler arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ãœlkenin kuzeybatÄ±sÄ±nda bulunan Nantes kentinde, hÃ¼kÃ¼metin pazartesi sabahÄ± tahliyesine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Notre-Dame-Des-Landes havaalanÄ± arazisi iÅŸgalcilerine destek vermek amacÄ±yla yaklaÅŸÄ±k 10 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir gÃ¶steri dÃ¼zenlendi. GÃ¶steri akÅŸam saatlerinde ÅŸiddet olaylarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼rken, polise taÅŸ ve sert cisimler atÄ±lmasÄ± sonucu Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin gÃ¶stericilere tazyikli su ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ile karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi kaydedildi.

Yerel Presse Ocean gazetesi, gÃ¶stericilerin ara sokaklara daÄŸÄ±lmasÄ± sonrasÄ± polisin ÅŸehrin Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸa kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sokak aralarÄ±nda devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalar sonucu Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Gerard Collomb, sosyal medya hesabÄ±ndan mesaj yayÄ±nlayarak, ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ÅŸiddet uygulayan gÃ¶stericilerin gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerini kÄ±ÅŸkÄ±rtmak ve diyalogu baÅŸarÄ±sÄ±z hale getirmek amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

MARSÄ°LYA'DA "MACRON'A DUR" GÃ–STERÄ°SÄ°

Ãœlkenin gÃ¼neyinde bulunan Marsilya ÅŸehrinde muhalefetteki aÅŸÄ±rÄ± sol Boyun EÄŸmeyen Fransa (LFI) ve 11 sendikanÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen gÃ¶steride "Macron'a dur" mesajÄ± verildi. YaklaÅŸÄ±k 40 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steriye demiryolu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, memurlar ve Ã¶ÄŸrencilerin de destek verdiÄŸi belirtilirken, burada konuÅŸma yapan LFI BaÅŸkanÄ± Jean-Luc Melenchon, "Ã¼lkede iktidar ve halk arasÄ±ndaki sosyal baÄŸÄ±n ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, son dÃ¶nemde sokaÄŸa Ã§Ä±kmaya baÅŸlayan halkÄ±n bundan bÃ¶yle daha bÃ¼yÃ¼k topluluklara ulaÅŸarak gÃ¼cÃ¼nÃ¼ gÃ¶stereceÄŸini" sÃ¶yledi.

Fransa'nÄ±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±nda bulunan Montpellier ÅŸehrinde dÃ¼zenlenen gÃ¶steride de Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±, yaklaÅŸÄ±k 2 bin kiÅŸinin ÅŸehir merkezinde molotof kokteyli atarak ve ateÅŸ yakarak Ã§evreye zarar verdiÄŸi kaydedildi.

Ãœlkenin kuzeyindeki Lille kentinde ise Ã¶ÄŸrencilerin aÄŸÄ±rlÄ±kta olduÄŸu gÃ¶stericilerle polis arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ve Ã§ok sayÄ±da Ã¶ÄŸrencinin yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Ãœlkede bir sÃ¼redir devam eden demiryolu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, havacÄ±lÄ±k, enerji ve temizlik sektÃ¶rÃ¼ ile memurlar ve Ã¶ÄŸrencilerin gÃ¶steri ve grevleri devam ederken, 19 Nisan'da tÃ¼m sektÃ¶rlerin desteklediÄŸi ulusal Ã§apta bÃ¼yÃ¼k bir gÃ¶steri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.