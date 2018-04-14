Fransa'da gÃ¶stericiler ile polis arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa'da hÃ¼kÃ¼metin son dÃ¶nemdeki uygulamalarÄ±na karÅŸÄ± Ã§ok sayÄ±da kentte protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenlenirken, Nantes ve Marsilya'da polis ve gÃ¶stericiler arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ãœlkenin kuzeybatÄ±sÄ±nda bulunan Nantes kentinde, hÃ¼kÃ¼metin pazartesi sabahÄ± tahliyesine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Notre-Dame-Des-Landes havaalanÄ± arazisi iÅŸgalcilerine destek vermek amacÄ±yla yaklaÅŸÄ±k 10 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir gÃ¶steri dÃ¼zenlendi. GÃ¶steri akÅŸam saatlerinde ÅŸiddet olaylarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼rken, polise taÅŸ ve sert cisimler atÄ±lmasÄ± sonucu Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin gÃ¶stericilere tazyikli su ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ile karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi kaydedildi.
Yerel Presse Ocean gazetesi, gÃ¶stericilerin ara sokaklara daÄŸÄ±lmasÄ± sonrasÄ± polisin ÅŸehrin Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸa kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sokak aralarÄ±nda devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalar sonucu Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Gerard Collomb, sosyal medya hesabÄ±ndan mesaj yayÄ±nlayarak, ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ÅŸiddet uygulayan gÃ¶stericilerin gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerini kÄ±ÅŸkÄ±rtmak ve diyalogu baÅŸarÄ±sÄ±z hale getirmek amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
MARSÄ°LYA'DA "MACRON'A DUR" GÃ–STERÄ°SÄ°
Ãœlkenin gÃ¼neyinde bulunan Marsilya ÅŸehrinde muhalefetteki aÅŸÄ±rÄ± sol Boyun EÄŸmeyen Fransa (LFI) ve 11 sendikanÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen gÃ¶steride "Macron'a dur" mesajÄ± verildi. YaklaÅŸÄ±k 40 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steriye demiryolu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, memurlar ve Ã¶ÄŸrencilerin de destek verdiÄŸi belirtilirken, burada konuÅŸma yapan LFI BaÅŸkanÄ± Jean-Luc Melenchon, "Ã¼lkede iktidar ve halk arasÄ±ndaki sosyal baÄŸÄ±n ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, son dÃ¶nemde sokaÄŸa Ã§Ä±kmaya baÅŸlayan halkÄ±n bundan bÃ¶yle daha bÃ¼yÃ¼k topluluklara ulaÅŸarak gÃ¼cÃ¼nÃ¼ gÃ¶stereceÄŸini" sÃ¶yledi.
Fransa'nÄ±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±nda bulunan Montpellier ÅŸehrinde dÃ¼zenlenen gÃ¶steride de Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±, yaklaÅŸÄ±k 2 bin kiÅŸinin ÅŸehir merkezinde molotof kokteyli atarak ve ateÅŸ yakarak Ã§evreye zarar verdiÄŸi kaydedildi.
Ãœlkenin kuzeyindeki Lille kentinde ise Ã¶ÄŸrencilerin aÄŸÄ±rlÄ±kta olduÄŸu gÃ¶stericilerle polis arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ve Ã§ok sayÄ±da Ã¶ÄŸrencinin yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Ãœlkede bir sÃ¼redir devam eden demiryolu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, havacÄ±lÄ±k, enerji ve temizlik sektÃ¶rÃ¼ ile memurlar ve Ã¶ÄŸrencilerin gÃ¶steri ve grevleri devam ederken, 19 Nisan'da tÃ¼m sektÃ¶rlerin desteklediÄŸi ulusal Ã§apta bÃ¼yÃ¼k bir gÃ¶steri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
FransÄ±z basÄ±nÄ±na gÃ¶re, Ã¼lkede Ã§ok sayÄ±da kentte Ã§eÅŸitli iÅŸ sektÃ¶rleri, Ã¶ÄŸrenciler ve Ã§evrecilerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶sterilerde polis ve gÃ¶stericiler arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±.
BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na karÅŸÄ± durma kararÄ±nÄ± desteklediklerini belirtti.
Hollanda'nÄ±n baÅŸkenti Amsterdam'da Westerkerk Kilisesi'nde cenaze fuarÄ± dÃ¼zenlendi.
Hollanda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Stef Blok, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine yÃ¶nelik operasyonuna anlayÄ±ÅŸ gÃ¶sterseler de savaÅŸ iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n sadece mÃ¼zakere masasÄ±nda bulunacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, 26. Savunma ve DÄ±ÅŸ Politika Konseyi toplantÄ±sÄ±nda, Suriye'deki Esed rejimine yÃ¶nelik operasyonu "yasa dÄ±ÅŸÄ±" ve "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.
ABD Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Korgeneral Kenneth McKenzie, ABD, Ä°ngiltere ve Fransaâ€™nÄ±n Suriye rejimine ait hedeflere 105 fÃ¼ze fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve herhangi bir fÃ¼zenin Suriye hava savunma sistemlerince vurulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Rusya'nÄ±n, BMGK'de ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'deki hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n kÄ±nanmasÄ±nÄ± istediÄŸi tasarÄ± kabul edilmedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki Suriye operasyonuna destek verdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK), RusyanÄ±n talebiyle ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemesi Ã¼zerine acil toplandÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriyeâ€™ye karÅŸÄ± onun topraklarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± yaparak ABDâ€™nin Ä°ngiltere ve Fransa ile BirleÅŸmiÅŸ Milletler TÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼ kaba bir ÅŸekilde ihlal eden saldÄ±rgan bir eylemi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi savunuldu.
MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen her yaÅŸtan Ã¶ÄŸrencinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe Filistinliler oldukÃ§a yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.
BangladeÅŸ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hasan Mahmud Ali, Myanmar ordusunun Arakan'da kÃ¶ylerin adÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdiÄŸini ve bu durumun MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n topraklarÄ±na geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ sÃ¼recinde ciddi sorun olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Katar ve Bahreyn tarafÄ±ndan, Suriye'de rejime yÃ¶nelik ABD, Ä°ngiltere ve Fransa tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen askeri operasyona destek verdikleri aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±
Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± Gani, Taliban'a yÃ¶nelik barÄ±ÅŸ teklifini yineleyerek, "Bu fÄ±rsatÄ± iyi kullanÄ±n, eÄŸer barÄ±ÅŸ teklifimize olumlu yaklaÅŸÄ±rsanÄ±z Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki seÃ§imlere bir siyasi parti olarak katÄ±labilirsiniz." dedi.
Gazze Åžeridi'ni yÃ¶neten Hamas, Suriye'ye yapÄ±lan ABD, Ä°ngiltere ve Fransa saldÄ±rÄ±larÄ± sonrasÄ± bu eylemi 'ABD saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ±' olarak niteleyerek kÄ±nadÄ±.
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, Suriye'de tÃ¼m hedeflerin baÅŸarÄ±yla vurulduÄŸunu duyurdu.