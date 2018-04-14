23:52, 14 Nisan 2018 Cumartesi

Macron, Trump ve May ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, "BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi, Suriye'de siyasi, kimyasal ve insani konularda inisiyatifi ele almalÄ±dÄ±r." dedi.

Fransa CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ± Elysee'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Macron'un ABD BaÅŸkanÄ± Trump ve Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Macron'un, Suriye'de hedefine ulaÅŸan rejimin kimyasal kapasitesine yÃ¶nelik operasyondaki baÅŸarÄ±dan ve FransÄ±z, Amerikan ve Ä°ngiliz gÃ¼Ã§leri arasÄ± Ã¼stÃ¼n iÅŸ birliÄŸinden duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdiÄŸi kaydedildi.

Suriye'nin sonunda barÄ±ÅŸa eriÅŸmesi ve sivil halkÄ±n korunmasÄ± amacÄ±yla BMGK'nin birlik iÃ§inde hareket etmesi gerekliliÄŸine vurgu yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK), Suriye'de siyasi, kimyasal ve insani konularda inisiyatifi ele almalÄ±dÄ±r." ifadelerine yer verildi.

Ã–te yandan Fransa Genelkurmay BaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Lecointre ile bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Fransa Savunma BakanÄ± Florence Parly, Suriye'ye dÃ¼zenlenen askeri operasyonun hedefine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, rejimin, kimyasal silah Ã¼retme kapasitesinin azaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bundan sonra diplomatik ve insani alanda faaliyete geÃ§menin zamanÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye rejimine yÃ¶nelik dÃ¼n geceki saldÄ±rÄ±sÄ± kapsamÄ±nda baÅŸkent Åžam yakÄ±nÄ±nda bir kimyasal silah araÅŸtÄ±rma merkezi, Humus'un batÄ±sÄ±nda yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla iliÅŸkili bir komuta merkezinin vurulduÄŸu bildirilmiÅŸti.