01:46, 15 Nisan 2018 Pazar

DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi'nden Arap Zirvesi'ne Ã§aÄŸrÄ±





DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi, Arap dÃ¼nyasÄ±nda uzlaÅŸÄ± saÄŸlanmasÄ± iÃ§in kapsamlÄ± bir plan geliÅŸtirilmesi ve sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in medeni bir diyalog kurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi, 29'uncu Arap Zirvesi'ne katÄ±lacak liderlere, Arap dÃ¼nyasÄ±nda uzlaÅŸÄ± saÄŸlanmasÄ± iÃ§in kapsamlÄ± bir plan geliÅŸtirilmesi ve sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in medeni bir diyalog kurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Birlik, Suudi Arabistan'da yarÄ±n baÅŸlayacak 29'uncu Arap Zirvesi Ã¶ncesinde yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, Ä°slam aleminin sorunlarÄ±nÄ±n aÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in liderlerin sorumluluk almalarÄ± gerektiÄŸi vurgulanarak KudÃ¼s'Ã¼n ve Mescid-i Aksa'nÄ±n kurtulmasÄ± iÃ§in gerÃ§ekÃ§i bir plan yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi. DÃ¼ÅŸmana ve mÃ¼ttefiklerine destek, milyarlarca paranÄ±n israf edilmesi ve onlarÄ± razÄ± etmek iÃ§in Ã¼lkelerin imkanlarÄ±nÄ± boÅŸa harcamak yerine, Ä°srail iÅŸgaline karÅŸÄ± yasal, onurlu direniÅŸe destek vermeleri istenen mesajda, Ã¼lkelerin askeri gÃ¼Ã§lerine iliÅŸkin "MÃ¼slÃ¼man ve Arap ordularÄ± dÃ¼ÅŸmanlarla savaÅŸmalarÄ± iÃ§in kuruldu, Ã¼lke iÃ§inde savaÅŸmalarÄ± ve halklarÄ±nÄ± yok etmeleri iÃ§in kurulmadÄ±" ifadeleri yer aldÄ±. Mart'ta yapÄ±lmasÄ± planlanan Arap Zirvesi, MÄ±sÄ±r'daki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri nedeniyle 15 Nisan'a ertelenmiÅŸti. Husilerin balistik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±larÄ± ihtimalinden dolayÄ± Zahran kentinde yapÄ±lacak 29'uncu Arap Zirvesi'nde "Filistin, Suriye, Yemen, Libya, terÃ¶rle mÃ¼cadele, Ä°ran'Ä±n mÃ¼dahaleleri ve Arap dÃ¼nyasÄ±ndaki iÃ§ anlaÅŸmazlÄ±klar olmak Ã¼zere 7 temel baÅŸlÄ±kta toplantÄ±lar dÃ¼zenlenecek.

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