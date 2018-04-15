Mali'deki BM Ã¼ssÃ¼ne saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Afrika Ã¼lkesi Mali'nin kuzeyindeki Timbuktu'daki BM Ä°stikrar Misyonu'na (MINUSMA) dÃ¼zenlenen roketli saldÄ±rÄ±da 1 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti, 10 asker yaralandÄ±.
Yerel basÄ±nda Ã§Ä±kan haberlerde, bugÃ¼n Ã¶ÄŸleden sonra bÃ¶lgedeki havalimanÄ±nÄ±n yakÄ±nÄ±ndaki MINUSMA Ã¼ssÃ¼ne onlarca roket fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
SaldÄ±rÄ±da BM misyonunda gÃ¶revli 1 askerin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi 10 askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ÅŸiddetinin Ã§evredeki yerleÅŸim yerlerinde de hissedildiÄŸi ve Ã¼sten dumanlarÄ±n yÃ¼kseldiÄŸi bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.
MINUSMA'nÄ±n resmi Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, roketli saldÄ±rÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra bombalÄ± bir araÃ§la da intihar saldÄ±rÄ±sÄ± giriÅŸiminde bulunulduÄŸu belirtildi. Durumun kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. SÃ¶z konusu Ã¼sse yÃ¶nelik ilk defa bu denli bÃ¼yÃ¼k bir saldÄ±rÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
SaldÄ±rÄ±yÄ± henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±.
BM, siyasi sÃ¼rece destek vermek ve gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak amacÄ±yla 2013'te Ã¼lkede "MINUSMA" adlÄ± istikrar misyonunu gÃ¶revlendirmeye karar vermiÅŸti. Ãœlkede istikrarÄ± saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸan MINUSMA, yaklaÅŸÄ±k 13 bini asker 15 bine yakÄ±n personelle gÃ¶rev yapÄ±yor.
Åžiddet olaylarÄ±nÄ±n sona ermesi amacÄ±yla hÃ¼kÃ¼met ile Ã¼lkenin kuzeyinde Ã¶zerklik isteyen silahlÄ± gruplar arasÄ±nda Cezayir ve Ã‡ad'da 2015 yÄ±lÄ±nda barÄ±ÅŸ anlaÅŸmalarÄ± imzalanmÄ±ÅŸtÄ±. Buna karÅŸÄ±n 2013'te FransÄ±z gÃ¼Ã§lerince daÄŸÄ±tÄ±lan ve barÄ±ÅŸ sÃ¼recine katÄ±lmayan silahlÄ± gruplar, Ã¼lkenin kuzeyine ve orta kesimine yeniden yerleÅŸmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
Ä°zmir'de, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri FETÃ– ve PKK adÄ±na suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla tutuklu bulunan ve hakkÄ±nda 35 yÄ±l hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±lan ABD uyruklu din adamÄ± Andrew Craig Brunson yarÄ±n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak
KaradaÄŸ'da bu gÃ¼n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 7 aday yarÄ±ÅŸÄ±yor
Timbuktu'da yer alan BM Ã¼ssÃ¼ne dÃ¼zenlenen roketli saldÄ±rÄ±da 1 asker Ã¶ldÃ¼
DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi, Arap dÃ¼nyasÄ±nda uzlaÅŸÄ± saÄŸlanmasÄ± iÃ§in kapsamlÄ± bir plan geliÅŸtirilmesi ve sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in medeni bir diyalog kurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
FransÄ±z basÄ±nÄ±na gÃ¶re, Ã¼lkede Ã§ok sayÄ±da kentte Ã§eÅŸitli iÅŸ sektÃ¶rleri, Ã¶ÄŸrenciler ve Ã§evrecilerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶sterilerde polis ve gÃ¶stericiler arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±.
BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na karÅŸÄ± durma kararÄ±nÄ± desteklediklerini belirtti.
Hollanda'nÄ±n baÅŸkenti Amsterdam'da Westerkerk Kilisesi'nde cenaze fuarÄ± dÃ¼zenlendi.
Hollanda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Stef Blok, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine yÃ¶nelik operasyonuna anlayÄ±ÅŸ gÃ¶sterseler de savaÅŸ iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n sadece mÃ¼zakere masasÄ±nda bulunacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, 26. Savunma ve DÄ±ÅŸ Politika Konseyi toplantÄ±sÄ±nda, Suriye'deki Esed rejimine yÃ¶nelik operasyonu "yasa dÄ±ÅŸÄ±" ve "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.
ABD Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Korgeneral Kenneth McKenzie, ABD, Ä°ngiltere ve Fransaâ€™nÄ±n Suriye rejimine ait hedeflere 105 fÃ¼ze fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve herhangi bir fÃ¼zenin Suriye hava savunma sistemlerince vurulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Rusya'nÄ±n, BMGK'de ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'deki hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n kÄ±nanmasÄ±nÄ± istediÄŸi tasarÄ± kabul edilmedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki Suriye operasyonuna destek verdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK), RusyanÄ±n talebiyle ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemesi Ã¼zerine acil toplandÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriyeâ€™ye karÅŸÄ± onun topraklarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± yaparak ABDâ€™nin Ä°ngiltere ve Fransa ile BirleÅŸmiÅŸ Milletler TÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼ kaba bir ÅŸekilde ihlal eden saldÄ±rgan bir eylemi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi savunuldu.
MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen her yaÅŸtan Ã¶ÄŸrencinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe Filistinliler oldukÃ§a yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.