08:56, 15 Nisan 2018 Pazar

Mali'deki BM Ã¼ssÃ¼ne saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afrika Ã¼lkesi Mali'nin kuzeyindeki Timbuktu'daki BM Ä°stikrar Misyonu'na (MINUSMA) dÃ¼zenlenen roketli saldÄ±rÄ±da 1 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti, 10 asker yaralandÄ±.

Yerel basÄ±nda Ã§Ä±kan haberlerde, bugÃ¼n Ã¶ÄŸleden sonra bÃ¶lgedeki havalimanÄ±nÄ±n yakÄ±nÄ±ndaki MINUSMA Ã¼ssÃ¼ne onlarca roket fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

SaldÄ±rÄ±da BM misyonunda gÃ¶revli 1 askerin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi 10 askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ÅŸiddetinin Ã§evredeki yerleÅŸim yerlerinde de hissedildiÄŸi ve Ã¼sten dumanlarÄ±n yÃ¼kseldiÄŸi bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.

MINUSMA'nÄ±n resmi Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, roketli saldÄ±rÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra bombalÄ± bir araÃ§la da intihar saldÄ±rÄ±sÄ± giriÅŸiminde bulunulduÄŸu belirtildi. Durumun kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. SÃ¶z konusu Ã¼sse yÃ¶nelik ilk defa bu denli bÃ¼yÃ¼k bir saldÄ±rÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

SaldÄ±rÄ±yÄ± henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±.

BM, siyasi sÃ¼rece destek vermek ve gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak amacÄ±yla 2013'te Ã¼lkede "MINUSMA" adlÄ± istikrar misyonunu gÃ¶revlendirmeye karar vermiÅŸti. Ãœlkede istikrarÄ± saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸan MINUSMA, yaklaÅŸÄ±k 13 bini asker 15 bine yakÄ±n personelle gÃ¶rev yapÄ±yor.

Åžiddet olaylarÄ±nÄ±n sona ermesi amacÄ±yla hÃ¼kÃ¼met ile Ã¼lkenin kuzeyinde Ã¶zerklik isteyen silahlÄ± gruplar arasÄ±nda Cezayir ve Ã‡ad'da 2015 yÄ±lÄ±nda barÄ±ÅŸ anlaÅŸmalarÄ± imzalanmÄ±ÅŸtÄ±. Buna karÅŸÄ±n 2013'te FransÄ±z gÃ¼Ã§lerince daÄŸÄ±tÄ±lan ve barÄ±ÅŸ sÃ¼recine katÄ±lmayan silahlÄ± gruplar, Ã¼lkenin kuzeyine ve orta kesimine yeniden yerleÅŸmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.