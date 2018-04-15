TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 15 Nisan 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin Maltepe, Beykoz ve ÃœskÃ¼dar 6. OlaÄŸan ilÃ§e kongrelerine katÄ±lacak.
(Ä°stanbul/14.00/16.00/18.00)
2- AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin Tuzla 6. OlaÄŸan Ä°lÃ§e Kongresi'ne iÅŸtirak edecek.
(Ä°stanbul/12.00)
3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, KadÄ±n KollarÄ± Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± ile Tire AtÄ±ksu ArÄ±tma Tesisi ve Tire Stadyumu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renlerine katÄ±lacak.
(Antalya/11.00/Ä°zmir/16.00/16.30)Â Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "VakÄ±f Åžehir LefkoÅŸa Turu YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne katÄ±lacak, basÄ±n mensuplarÄ±yla Ã¶ÄŸle yemeÄŸinde bir araya gelecek, KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, Cumhuriyet Meclis BaÅŸkanÄ± TeberrÃ¼ken UluÃ§ay ve BaÅŸbakan Tufan ErhÃ¼rman tarafÄ±ndan ayrÄ± ayrÄ± kabul edilecek.
(LefkoÅŸa)Â
2- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, AK Parti Ä°l KadÄ±n KollarÄ± Kongresi'ne katÄ±lacak, Valilik ziyaretinde bulunacak, Ä°l Milli EÄŸitim DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ±'na iÅŸtirak edecek.
(IÄŸdÄ±r/12.00/13.00/13.15)Â
EKONOMÄ°
1- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, AK Parti Edremit Ä°lÃ§e KadÄ±n KollarÄ± Kongresi'ne, Vodafone Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'ne, AK Parti TuÅŸba Ä°lÃ§e KadÄ±n KollarÄ± Kongresi'ne ve Ä°ÅŸ DÃ¼nyasÄ± Temsilcileriyle Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.
(Van/11.00/14.00/15.00/16.00)
DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°
1- Suudi Arabistan'da 29. Arap BirliÄŸi Zirvesi dÃ¼zenlenecek.
(Zahran)
2- ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine yÃ¶nelik dÃ¼zenlediÄŸi operasyonun ardÄ±ndan geliÅŸmeler takip ediliyor.
(Washington/Moskova/Londra/Paris)
3- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
(Ä°dlib/Azez/Afrin)
4- KaradaÄŸ'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ilk turu yapÄ±lacak.
(Podgorica)Â Â
SPOR
1- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 29. haftaya, Kayserispor-GenÃ§lerbirliÄŸi, Antalyaspor-Atiker Konyaspor, GÃ¶ztepe-Bursaspor, Galatasaray-Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§larÄ±yla devam edilecek.
(Kayseri/13.30/Antalya/Ä°zmir/16.00/Ä°stanbul/19.00)
2- Hentbolda KadÄ±nlar Avrupa Challenge KupasÄ± yarÄ± final rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda ArdeÅŸen GenÃ§lik, deplasmanda Polonya'nÄ±n MKS Perla takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Lublin/19.00)
3- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nde 25. haftaya, Muratbey UÅŸak-Galatasaray Odeabank, Sakarya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Anadolu Efes, TOFAÅž-PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka maÃ§larÄ±yla devam edilecek.
(UÅŸak/13.00/Sakarya/15.15/Bursa/17.00)Â
4- Spor Toto 1. Lig'de 31. haftaya, TetiÅŸ YapÄ± ElazÄ±ÄŸspor-Adana Demirspor, EskiÅŸehirspor-Samsunspor, Grandmedical Manisaspor-BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor, AkÄ±n Ã‡orap Giresunspor-BalÄ±kesirspor Baltok mÃ¼sabakalarÄ±yla devam edilecek.
(ElazÄ±ÄŸ/EskiÅŸehir/13.00/Manisa/15.30/Giresun/18.00)Â
5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off klasman etabÄ± yedincilik serisi ikinci maÃ§Ä±nda Halkbank ile NilÃ¼fer Belediyespor, TVF BaÅŸkent Voleybol Salonu'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Ankara/18.00)Â
6- Hentbolda Erkekler TÃ¼rkiye KupasÄ± finalinde BeÅŸiktaÅŸ Mogaz ile GÃ¶ztepe karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Bolu/16.00)
7- Hentbol KadÄ±nlar SÃ¼per Lig'de 23. hafta maÃ§larÄ± tamamlanacak.
8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 31. hafta maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.
9- Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda sezonun Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yarÄ±ÅŸÄ± Ã‡in Grand Prix'si koÅŸulacak.
(Åžanghay/09.10)
Suudi Arabistan'da 29. Arap BirliÄŸi Zirvesi dÃ¼zenlenecek.
ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine yÃ¶nelik hava harekatÄ±yla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
Suriye'de Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor. Arap BirliÄŸi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± yapÄ±lacak.
Suriye'de Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor. Azerbaycan halkÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§mek iÃ§in oy kullanÄ±yor.
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi, DoÄŸu Guta'daki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere toplanacak. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde KÄ±rgÄ±zistan CumhurbaÅŸkanÄ± Sooranbay Ceenbekov'u resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±layacak
Lider programlarÄ±, etkinlikler, TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyada bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, BoÄŸaziÃ§i YÃ¶neticiler VakfÄ± Ã–zgÃ¼n Ä°yi YÃ¶netim UygulamalarÄ± Forumu'na katÄ±lacak.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MoÄŸolistan'a gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi resmi ziyaret kapsamÄ±nda Ã§eÅŸitli temaslarda bulunacak
Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Yves Le Drian ve Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± Nathalie Loiseau ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek ve ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran ÃœÃ§lÃ¼ Zirvesi'ne ev sahipliÄŸi yapacak CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸinin ardÄ±ndan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Rusya Federasyonu Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'i resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±ladÄ±ktan sonra baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek. TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi ToplantÄ±sÄ± ile anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶reninin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, 2 Nisan DÃ¼nya Otizm FarkÄ±ndalÄ±k GÃ¼nÃ¼ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'ne iÅŸtirak edecek.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, TÃœGVA Gaziantep GenÃ§ YÃ¶neticiler Okulu'nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak