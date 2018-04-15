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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
10:07, 15 Nisan 2018 Pazar
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi
09:03, 15 Nisan 2018 Pazar

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TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 15 Nisan 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 15 Nisan 2018

Suudi Arabistan'da 29. Arap BirliÄŸi Zirvesi dÃ¼zenlenecek.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin Maltepe, Beykoz ve ÃœskÃ¼dar 6. OlaÄŸan ilÃ§e kongrelerine katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/14.00/16.00/18.00)

2- AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin Tuzla 6. OlaÄŸan Ä°lÃ§e Kongresi'ne iÅŸtirak edecek.

(Ä°stanbul/12.00)

3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, KadÄ±n KollarÄ± Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± ile Tire AtÄ±ksu ArÄ±tma Tesisi ve Tire Stadyumu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renlerine katÄ±lacak.

(Antalya/11.00/Ä°zmir/16.00/16.30)Â Â 

YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "VakÄ±f Åžehir LefkoÅŸa Turu YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne katÄ±lacak, basÄ±n mensuplarÄ±yla Ã¶ÄŸle yemeÄŸinde bir araya gelecek, KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, Cumhuriyet Meclis BaÅŸkanÄ± TeberrÃ¼ken UluÃ§ay ve BaÅŸbakan Tufan ErhÃ¼rman tarafÄ±ndan ayrÄ± ayrÄ± kabul edilecek.

(LefkoÅŸa)Â 

2- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, AK Parti Ä°l KadÄ±n KollarÄ± Kongresi'ne katÄ±lacak, Valilik ziyaretinde bulunacak, Ä°l Milli EÄŸitim DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ±'na iÅŸtirak edecek.

(IÄŸdÄ±r/12.00/13.00/13.15)Â 

EKONOMÄ°

1- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, AK Parti Edremit Ä°lÃ§e KadÄ±n KollarÄ± Kongresi'ne, Vodafone Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'ne, AK Parti TuÅŸba Ä°lÃ§e KadÄ±n KollarÄ± Kongresi'ne ve Ä°ÅŸ DÃ¼nyasÄ± Temsilcileriyle Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.

(Van/11.00/14.00/15.00/16.00)

DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°

1- Suudi Arabistan'da 29. Arap BirliÄŸi Zirvesi dÃ¼zenlenecek.

(Zahran)

2- ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine yÃ¶nelik dÃ¼zenlediÄŸi operasyonun ardÄ±ndan geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Washington/Moskova/Londra/Paris)

3- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

(Ä°dlib/Azez/Afrin)

4- KaradaÄŸ'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ilk turu yapÄ±lacak.

(Podgorica)Â Â 

SPOR

1- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 29. haftaya, Kayserispor-GenÃ§lerbirliÄŸi, Antalyaspor-Atiker Konyaspor, GÃ¶ztepe-Bursaspor, Galatasaray-Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§larÄ±yla devam edilecek.

(Kayseri/13.30/Antalya/Ä°zmir/16.00/Ä°stanbul/19.00)

2- Hentbolda KadÄ±nlar Avrupa Challenge KupasÄ± yarÄ± final rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda ArdeÅŸen GenÃ§lik, deplasmanda Polonya'nÄ±n MKS Perla takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Lublin/19.00)

3- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nde 25. haftaya, Muratbey UÅŸak-Galatasaray Odeabank, Sakarya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Anadolu Efes, TOFAÅž-PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka maÃ§larÄ±yla devam edilecek.

(UÅŸak/13.00/Sakarya/15.15/Bursa/17.00)Â 

4- Spor Toto 1. Lig'de 31. haftaya, TetiÅŸ YapÄ± ElazÄ±ÄŸspor-Adana Demirspor, EskiÅŸehirspor-Samsunspor, Grandmedical Manisaspor-BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor, AkÄ±n Ã‡orap Giresunspor-BalÄ±kesirspor Baltok mÃ¼sabakalarÄ±yla devam edilecek.

(ElazÄ±ÄŸ/EskiÅŸehir/13.00/Manisa/15.30/Giresun/18.00)Â 

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off klasman etabÄ± yedincilik serisi ikinci maÃ§Ä±nda Halkbank ile NilÃ¼fer Belediyespor, TVF BaÅŸkent Voleybol Salonu'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Ankara/18.00)Â 

6- Hentbolda Erkekler TÃ¼rkiye KupasÄ± finalinde BeÅŸiktaÅŸ Mogaz ile GÃ¶ztepe karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Bolu/16.00)

7- Hentbol KadÄ±nlar SÃ¼per Lig'de 23. hafta maÃ§larÄ± tamamlanacak.

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 31. hafta maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

9- Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda sezonun Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yarÄ±ÅŸÄ± Ã‡in Grand Prix'si koÅŸulacak.

(Åžanghay/09.10)



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