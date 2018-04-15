KaradaÄŸ'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Balkan Ã¼lkelerinden KaradaÄŸ'da halk, yeni cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§mek iÃ§in bu sabah oy kullanmaya baÅŸladÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde 1'i kadÄ±n 7 aday yarÄ±ÅŸacak. 532 bin 599 kayÄ±tlÄ± seÃ§men yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kurulan bin 214 sandÄ±kta oylarÄ±nÄ± kullanabilecek.
KaradaÄŸ'da Ã§ok partili sisteme geÃ§ilen 1990 yÄ±lÄ±ndan sonra yedinci kez yapÄ±lan seÃ§imde, Demokratik Sosyalist Parti (DPS) Genel BaÅŸkanÄ± Milo Djukanovic, Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Draginja Vuksanovic, GerÃ§ek KaradaÄŸ Partisi (PCG) Genel BaÅŸkanÄ± Marko Milacic, Adalet ve BarÄ±ÅŸ Partisi (SPP) Genel BaÅŸkanÄ± Hazbija Kalac, SÄ±rp Koalisyonu adayÄ± Dobrilo Dedeic, Pozitif KaradaÄŸ Partisi adayÄ± Mladen Bojanic ve baÄŸÄ±msÄ±z aday Vasilije Milickovic Ã¼lkenin yeni cumhurbaÅŸkanÄ± olabilmek iÃ§in yarÄ±ÅŸÄ±yor.
Oy kullanma iÅŸleminin TSÄ° 21.00'e kadar sÃ¼receÄŸi cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde, resmi olmayan ilk sonuÃ§larÄ±n gece yarÄ±sÄ±ndan Ã¶nce aÃ§Ä±klanmasÄ± bekleniyor.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin 5 yÄ±lda bir yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± KaradaÄŸ'da, bugÃ¼n yapÄ±lan ilk turda hiÃ§bir adayÄ±n yÃ¼zde 50'nin Ã¼zerinde oy alamamasÄ± durumunda en Ã§ok oyu alan iki aday 14 gÃ¼n sonra yapÄ±lacak ikinci turda yeniden yarÄ±ÅŸacak.
KaradaÄŸ'da 2003, 2008 ve 2013 yÄ±llarÄ±nda yapÄ±lan seÃ§imleri kazanan mevcut cumhurbaÅŸkanÄ± Filip Vujanovic'in resmi gÃ¶rev sÃ¼resi 20 MayÄ±s'ta sona erecek.Â
Ä°zmir'de, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri FETÃ– ve PKK adÄ±na suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla tutuklu bulunan ve hakkÄ±nda 35 yÄ±l hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±lan ABD uyruklu din adamÄ± Andrew Craig Brunson yarÄ±n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak
KaradaÄŸ'da bu gÃ¼n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 7 aday yarÄ±ÅŸÄ±yor
Timbuktu'da yer alan BM Ã¼ssÃ¼ne dÃ¼zenlenen roketli saldÄ±rÄ±da 1 asker Ã¶ldÃ¼
DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi, Arap dÃ¼nyasÄ±nda uzlaÅŸÄ± saÄŸlanmasÄ± iÃ§in kapsamlÄ± bir plan geliÅŸtirilmesi ve sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in medeni bir diyalog kurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
FransÄ±z basÄ±nÄ±na gÃ¶re, Ã¼lkede Ã§ok sayÄ±da kentte Ã§eÅŸitli iÅŸ sektÃ¶rleri, Ã¶ÄŸrenciler ve Ã§evrecilerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶sterilerde polis ve gÃ¶stericiler arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±.
BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na karÅŸÄ± durma kararÄ±nÄ± desteklediklerini belirtti.
Hollanda'nÄ±n baÅŸkenti Amsterdam'da Westerkerk Kilisesi'nde cenaze fuarÄ± dÃ¼zenlendi.
Hollanda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Stef Blok, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine yÃ¶nelik operasyonuna anlayÄ±ÅŸ gÃ¶sterseler de savaÅŸ iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n sadece mÃ¼zakere masasÄ±nda bulunacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, 26. Savunma ve DÄ±ÅŸ Politika Konseyi toplantÄ±sÄ±nda, Suriye'deki Esed rejimine yÃ¶nelik operasyonu "yasa dÄ±ÅŸÄ±" ve "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.
ABD Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Korgeneral Kenneth McKenzie, ABD, Ä°ngiltere ve Fransaâ€™nÄ±n Suriye rejimine ait hedeflere 105 fÃ¼ze fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve herhangi bir fÃ¼zenin Suriye hava savunma sistemlerince vurulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Rusya'nÄ±n, BMGK'de ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'deki hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n kÄ±nanmasÄ±nÄ± istediÄŸi tasarÄ± kabul edilmedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki Suriye operasyonuna destek verdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK), RusyanÄ±n talebiyle ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemesi Ã¼zerine acil toplandÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriyeâ€™ye karÅŸÄ± onun topraklarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± yaparak ABDâ€™nin Ä°ngiltere ve Fransa ile BirleÅŸmiÅŸ Milletler TÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼ kaba bir ÅŸekilde ihlal eden saldÄ±rgan bir eylemi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi savunuldu.
MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen her yaÅŸtan Ã¶ÄŸrencinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe Filistinliler oldukÃ§a yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.