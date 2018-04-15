09:27, 15 Nisan 2018 Pazar

KaradaÄŸ'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Balkan Ã¼lkelerinden KaradaÄŸ'da halk, yeni cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§mek iÃ§in bu sabah oy kullanmaya baÅŸladÄ±.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde 1'i kadÄ±n 7 aday yarÄ±ÅŸacak. 532 bin 599 kayÄ±tlÄ± seÃ§men yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kurulan bin 214 sandÄ±kta oylarÄ±nÄ± kullanabilecek.

KaradaÄŸ'da Ã§ok partili sisteme geÃ§ilen 1990 yÄ±lÄ±ndan sonra yedinci kez yapÄ±lan seÃ§imde, Demokratik Sosyalist Parti (DPS) Genel BaÅŸkanÄ± Milo Djukanovic, Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Draginja Vuksanovic, GerÃ§ek KaradaÄŸ Partisi (PCG) Genel BaÅŸkanÄ± Marko Milacic, Adalet ve BarÄ±ÅŸ Partisi (SPP) Genel BaÅŸkanÄ± Hazbija Kalac, SÄ±rp Koalisyonu adayÄ± Dobrilo Dedeic, Pozitif KaradaÄŸ Partisi adayÄ± Mladen Bojanic ve baÄŸÄ±msÄ±z aday Vasilije Milickovic Ã¼lkenin yeni cumhurbaÅŸkanÄ± olabilmek iÃ§in yarÄ±ÅŸÄ±yor.



Oy kullanma iÅŸleminin TSÄ° 21.00'e kadar sÃ¼receÄŸi cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde, resmi olmayan ilk sonuÃ§larÄ±n gece yarÄ±sÄ±ndan Ã¶nce aÃ§Ä±klanmasÄ± bekleniyor.



CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin 5 yÄ±lda bir yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± KaradaÄŸ'da, bugÃ¼n yapÄ±lan ilk turda hiÃ§bir adayÄ±n yÃ¼zde 50'nin Ã¼zerinde oy alamamasÄ± durumunda en Ã§ok oyu alan iki aday 14 gÃ¼n sonra yapÄ±lacak ikinci turda yeniden yarÄ±ÅŸacak.



KaradaÄŸ'da 2003, 2008 ve 2013 yÄ±llarÄ±nda yapÄ±lan seÃ§imleri kazanan mevcut cumhurbaÅŸkanÄ± Filip Vujanovic'in resmi gÃ¶rev sÃ¼resi 20 MayÄ±s'ta sona erecek.Â