DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
10:07, 15 Nisan 2018 Pazar
Balkanlar
09:27, 15 Nisan 2018 Pazar

  • PaylaÅŸ
KaradaÄŸ'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi baÅŸladÄ±
KaradaÄŸ'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi baÅŸladÄ±

KaradaÄŸ'da bu gÃ¼n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 7 aday yarÄ±ÅŸÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Balkan Ã¼lkelerinden KaradaÄŸ'da halk, yeni cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§mek iÃ§in bu sabah oy kullanmaya baÅŸladÄ±.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde 1'i kadÄ±n 7 aday yarÄ±ÅŸacak. 532 bin 599 kayÄ±tlÄ± seÃ§men yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kurulan bin 214 sandÄ±kta oylarÄ±nÄ± kullanabilecek.

KaradaÄŸ'da Ã§ok partili sisteme geÃ§ilen 1990 yÄ±lÄ±ndan sonra yedinci kez yapÄ±lan seÃ§imde, Demokratik Sosyalist Parti (DPS) Genel BaÅŸkanÄ± Milo Djukanovic, Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Draginja Vuksanovic, GerÃ§ek KaradaÄŸ Partisi (PCG) Genel BaÅŸkanÄ± Marko Milacic, Adalet ve BarÄ±ÅŸ Partisi (SPP) Genel BaÅŸkanÄ± Hazbija Kalac, SÄ±rp Koalisyonu adayÄ± Dobrilo Dedeic, Pozitif KaradaÄŸ Partisi adayÄ± Mladen Bojanic ve baÄŸÄ±msÄ±z aday Vasilije Milickovic Ã¼lkenin yeni cumhurbaÅŸkanÄ± olabilmek iÃ§in yarÄ±ÅŸÄ±yor.

Oy kullanma iÅŸleminin TSÄ° 21.00'e kadar sÃ¼receÄŸi cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde, resmi olmayan ilk sonuÃ§larÄ±n gece yarÄ±sÄ±ndan Ã¶nce aÃ§Ä±klanmasÄ± bekleniyor.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin 5 yÄ±lda bir yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± KaradaÄŸ'da, bugÃ¼n yapÄ±lan ilk turda hiÃ§bir adayÄ±n yÃ¼zde 50'nin Ã¼zerinde oy alamamasÄ± durumunda en Ã§ok oyu alan iki aday 14 gÃ¼n sonra yapÄ±lacak ikinci turda yeniden yarÄ±ÅŸacak.

KaradaÄŸ'da 2003, 2008 ve 2013 yÄ±llarÄ±nda yapÄ±lan seÃ§imleri kazanan mevcut cumhurbaÅŸkanÄ± Filip Vujanovic'in resmi gÃ¶rev sÃ¼resi 20 MayÄ±s'ta sona erecek.Â 



Ä°lgili Konular KaradaÄŸ seÃ§im Balkan Ã¼lkeleri
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Balkanlar Haberleri
FETÃ–'den tutuklu ABD'li papaz yarÄ±n hakim karÅŸÄ±sÄ±nda
FETÃ–'den tutuklu ABD'li papaz yarÄ±n hakim karÅŸÄ±sÄ±nda

Ä°zmir'de, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri FETÃ– ve PKK adÄ±na suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla tutuklu bulunan ve hakkÄ±nda 35 yÄ±l hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±lan ABD uyruklu din adamÄ± Andrew Craig Brunson yarÄ±n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak
KaradaÄŸ'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi baÅŸladÄ±
KaradaÄŸ'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi baÅŸladÄ±

KaradaÄŸ'da bu gÃ¼n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 7 aday yarÄ±ÅŸÄ±yor
Mali'deki BM Ã¼ssÃ¼ne saldÄ±rÄ±
Mali'deki BM Ã¼ssÃ¼ne saldÄ±rÄ±

Timbuktu'da yer alan BM Ã¼ssÃ¼ne dÃ¼zenlenen roketli saldÄ±rÄ±da 1 asker Ã¶ldÃ¼
DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi'nden Arap Zirvesi'ne Ã§aÄŸrÄ±
DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi'nden Arap Zirvesi'ne Ã§aÄŸrÄ±

DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi, Arap dÃ¼nyasÄ±nda uzlaÅŸÄ± saÄŸlanmasÄ± iÃ§in kapsamlÄ± bir plan geliÅŸtirilmesi ve sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in medeni bir diyalog kurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Macron Trump ve May ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Macron, Trump ve May ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Fransa'da gÃ¶stericiler ile polis arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma
Fransa'da gÃ¶stericiler ile polis arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma

FransÄ±z basÄ±nÄ±na gÃ¶re, Ã¼lkede Ã§ok sayÄ±da kentte Ã§eÅŸitli iÅŸ sektÃ¶rleri, Ã¶ÄŸrenciler ve Ã§evrecilerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶sterilerde polis ve gÃ¶stericiler arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±.
Netanyahu operasyon kararÄ±ndan memnun
Netanyahu operasyon kararÄ±ndan memnun

BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na karÅŸÄ± durma kararÄ±nÄ± desteklediklerini belirtti.
Hollanda'da yeni cenaze malzemeleri tanÄ±tÄ±ldÄ±
Hollanda'da yeni cenaze malzemeleri tanÄ±tÄ±ldÄ±

Hollanda'nÄ±n baÅŸkenti Amsterdam'da Westerkerk Kilisesi'nde cenaze fuarÄ± dÃ¼zenlendi.
Hollanda'dan operasyona ÅŸartlÄ± destek
Hollanda'dan operasyona ÅŸartlÄ± destek

Hollanda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Stef Blok, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine yÃ¶nelik operasyonuna anlayÄ±ÅŸ gÃ¶sterseler de savaÅŸ iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n sadece mÃ¼zakere masasÄ±nda bulunacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Lavrov'a gÃ¶re operasyonun gerekÃ§esi komik
Lavrov'a gÃ¶re operasyonun gerekÃ§esi komik

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, 26. Savunma ve DÄ±ÅŸ Politika Konseyi toplantÄ±sÄ±nda, Suriye'deki Esed rejimine yÃ¶nelik operasyonu "yasa dÄ±ÅŸÄ±" ve "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.
Pentagon'dan Rusya'ya yalanlama
Pentagon'dan Rusya'ya yalanlama

ABD Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Korgeneral Kenneth McKenzie, ABD, Ä°ngiltere ve Fransaâ€™nÄ±n Suriye rejimine ait hedeflere 105 fÃ¼ze fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve herhangi bir fÃ¼zenin Suriye hava savunma sistemlerince vurulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Rusya'nÄ±n tasarÄ±sÄ± BMGK'da reddedildi
Rusya'nÄ±n tasarÄ±sÄ± BMGK'da reddedildi

Rusya'nÄ±n, BMGK'de ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'deki hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n kÄ±nanmasÄ±nÄ± istediÄŸi tasarÄ± kabul edilmedi.
NATO Suriye operasyonunda ABD'nin yanÄ±nda
NATO Suriye operasyonunda ABD'nin yanÄ±nda

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki Suriye operasyonuna destek verdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD'den Suriye'ye 'tekrar vurabiliriz' uyarÄ±sÄ±
ABD'den Suriye'ye 'tekrar vurabiliriz' uyarÄ±sÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK), RusyanÄ±n talebiyle ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemesi Ã¼zerine acil toplandÄ±.
Rusya'dan Suriye operasyonuna kÄ±nama
Rusya'dan Suriye operasyonuna kÄ±nama

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriyeâ€™ye karÅŸÄ± onun topraklarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± yaparak ABDâ€™nin Ä°ngiltere ve Fransa ile BirleÅŸmiÅŸ Milletler TÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼ kaba bir ÅŸekilde ihlal eden saldÄ±rgan bir eylemi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi savunuldu.
Filistinliler MiraÃ§ Kandili'nde Mescid-i Aksa'ya yÃ¼rÃ¼dÃ¼
Filistinliler MiraÃ§ Kandili'nde Mescid-i Aksa'ya yÃ¼rÃ¼dÃ¼

MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen her yaÅŸtan Ã¶ÄŸrencinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe Filistinliler oldukÃ§a yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.

Haberler

KaradaÄŸ'da yeni cumhurbaÅŸkanÄ± 15 Nisan'da seÃ§ilecek
KaradaÄŸ'da yeni cumhurbaÅŸkanÄ± 15 Nisan'da seÃ§ilecek

KaradaÄŸ'da sandÄ±ktan koalisyon Ã§Ä±ktÄ±
KaradaÄŸ'da sandÄ±ktan koalisyon Ã§Ä±ktÄ±

KaradaÄŸ'da seÃ§imin galibi BatÄ± yanlÄ±larÄ±
KaradaÄŸ'da seÃ§imin galibi BatÄ± yanlÄ±larÄ±

TÃ¼rkiye-Kosova iliÅŸkilerini nasÄ±l bir gelecek bekliyor?
TÃ¼rkiye-Kosova iliÅŸkilerini nasÄ±l bir gelecek bekliyor

BatÄ± Balkan Ã¼lkelerinin liderleri Arnavutluk'ta toplandÄ±
BatÄ± Balkan Ã¼lkelerinin liderleri Arnavutluk'ta toplandÄ±

BalkanlarÄ±n gÃ¶zÃ¼ Hint pazarÄ±nda
BalkanlarÄ±n gÃ¶zÃ¼ Hint pazarÄ±nda

'MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n birliÄŸinden daha Ã¶nemlisi yok'
MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n birliÄŸinden daha Ã¶nemlisi yok'

'Balkan Ãœlkelerini Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndan uzak tutmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar'
Balkan Ãœlkelerini Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndan uzak tutmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar'






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 