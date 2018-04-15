09:59, 15 Nisan 2018 Pazar

FETÃ–'den tutuklu ABD'li papaz yarÄ±n hakim karÅŸÄ±sÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°zmir'de, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri FETÃ– ve PKK adÄ±na suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla tutuklu bulunan ve 35 yÄ±l hapis cezasÄ± istenen ABD uyruklu din adamÄ± Andrew Craig Brunson'un yargÄ±lanmasÄ±na yarÄ±n baÅŸlanacak.

Ä°zmir 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde yapÄ±lacak duruÅŸmada Brunson, "Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olmamakla birlikte Ã¶rgÃ¼t adÄ±na suÃ§ iÅŸlediÄŸi" gerekÃ§esiyle 15 yÄ±la kadar, "Devletin gÃ¼venliÄŸi bakÄ±mÄ±ndan niteliÄŸi itibarÄ±yla gizli kalmasÄ± gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadÄ±yla temin etmek" suÃ§lamasÄ±ndan 20 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talebiyle yargÄ±lanacak.

TercÃ¼man eÅŸliÄŸinde savunma yapacak olan Brunson hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede FETÃ–'nÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticileri ile baÄŸlantÄ±sÄ± vurgulandÄ±.

Ä°DDÄ°ANAME

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri FETÃ– ve PKK adÄ±na 9 AralÄ±k 2016'da suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla tutuklanan Brunson hakkÄ±ndaki iddianamede, Brunson'un din adamÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ altÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri PKK ve FETÃ– adÄ±na suÃ§ iÅŸlediÄŸi ve bu Ã¶rgÃ¼tlerin genel stratejileri kapsamÄ±nda eylem birlikteliÄŸi iÃ§inde olduÄŸu, bu Ã¶rgÃ¼tlerin amaÃ§larÄ±nÄ± bilerek ve isteyerek iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.

Brunson'un FETÃ–'nÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey mensuplarÄ± ile kod isimlerini bilerek gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, bu kapsamda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde eski Ege BÃ¶lgesi imamÄ± ve firari Bekir Baz ve onun yardÄ±mcÄ±sÄ± Murat Safa ile hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak" suÃ§lamasÄ±ndan dava aÃ§Ä±lan tutuklu sanÄ±k UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼ TÃ¼rkiye Åžubesi BaÅŸkanÄ± Taner KÄ±lÄ±Ã§ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaparak strateji belirlediÄŸi iddia edilmiÅŸti.

Ä°ddianamede, Ä°zmir Protestan DiriliÅŸ Kilisesi'nde PKK ile FETÃ–'yÃ¼ Ã¶vÃ¼cÃ¼ ve bÃ¶lÃ¼cÃ¼ iÃ§erikli konuÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Brunson'un Ã¶zellikle KÃ¼rt vatandaÅŸlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde sistematik bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ bu amaÃ§la Ä°zmir'de sadece KÃ¼rt kÃ¶kenli vatandaÅŸlarÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± "Mesihin KÃ¼rdi Kilisesi"ni kurduÄŸu suÃ§lamasÄ± yÃ¶neltilmiÅŸti.

Tutuklu papazla ilgili ele geÃ§irilen Ã§ok sayÄ±da dijital materyalde FETÃ–/PDYâ€™nin hÃ¼cre evlerinde sohbet toplantÄ±sÄ± olarak da bilinen "maklube" yemeÄŸine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin ve bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ simgeleyen bez parÃ§alarÄ±nÄ±n olduÄŸu fotoÄŸraflar bulunmuÅŸ, bu kiÅŸinin YPG/PKK'nÄ±n yoÄŸun faaliyetler yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Suriye'nin Kobani kenti ve bu kente sÄ±nÄ±r olan ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n SuruÃ§ ilÃ§esine PKK'nÄ±n genel stratejisi kapsamÄ±nda sÄ±k sÄ±k gittiÄŸi ifade edilmiÅŸti.

2013'teki Taksim'deki Gezi ParkÄ± olayÄ± organizasyonunda yer aldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len Brunson'un "Ãœlkemizin GÃ¼neydoÄŸu bÃ¶lgesinde bulunan benzin istasyonlarÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± listesi" ve "DemiryollarÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± listesi" ile "Ä°rtibata geÃ§ilecek askerler listesi" gibi bilgileri elde eden kiÅŸilerle yakÄ±n irtibat kurarak bilgi alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduÄŸu kaydedilmiÅŸti.

Ä°ddianamede Brunson'un ABD'li bir askere gÃ¶nderdiÄŸi 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ±ndan Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyduÄŸuna iliÅŸkin mesaj iÃ§eriklerine yer verilmiÅŸ, cep telefonundaki "TÃ¼rkleri sallayacak bazÄ± olaylarÄ± bekliyorduk. Ä°sa'ya dÃ¶nmek iÃ§in gerekli koÅŸullar oluÅŸtu. Darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ bir ÅŸoktu. BirÃ§ok TÃ¼rk geÃ§miÅŸte de olduÄŸu gibi askeriyeye gÃ¼vendi ancak bu sefer Ã§ok geÃ§ti. Ve darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nden sonra bu baÅŸka bir sallama. SanÄ±rÄ±m olaylar daha da kÃ¶tÃ¼ye gidecek. Sonunda biz kazanacaÄŸÄ±z." mesajÄ± da dosyaya eklenmiÅŸti.

Brunson'un din adamÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ altÄ±ndaki faaliyetlerinin din adamlÄ±ÄŸÄ± ile baÄŸdaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ± iddianamede, yurt dÄ±ÅŸÄ± ve yurt iÃ§inden kendisini ziyaret eden kiÅŸilerin emekli asker, Ã¶zel harp subayÄ± kanaatini uyandÄ±ran kiÅŸilerle PKK ya da FETÃ–'nÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticileri olduÄŸu, bunun 2 gizli ve 5 aÃ§Ä±k tanÄ±k beyanÄ±, Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ yapÄ±lan dijital veri, belge, telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi ve baz istasyonu kayÄ±tlarÄ± gibi delillerden anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.