10:25, 15 Nisan 2018 Pazar

KeÅŸmir'de Ã¶ldÃ¼rÃ¼len kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z iÃ§in adalet Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hindistan'Ä±n iÅŸgali altÄ±nda bulunan Cammu KeÅŸmir bÃ¶lgesindeki Kathua'da ocak ayÄ±nda Hindular tarafÄ±ndan gÃ¼nlerce tecavÃ¼ze uÄŸradÄ±ktan sonra cesedi ormanda bulunan Asifa Bano'nun katillerinin hala mahkeme Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lmamasÄ±na tepkiler bÃ¼yÃ¼yor.

Yerel basÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, hÃ¼kÃ¼met, 10 Ocak'ta kaybolan ve 17 Ocak'ta cesedi bulunan Asifa'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili tutuklanan 8 kiÅŸi hakkÄ±nda hala bir karara varÄ±lmamasÄ± nedeniyle eleÅŸtiriliyor.

Muhalefetteki Hindistan Milli Kongresi (INC) BaÅŸkanÄ± Rahul Gandhi, Twitter'da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda, Hindistan'Ä±n kÄ±zlarÄ±na karÅŸÄ± suÃ§ iÅŸleyenlerin ne zaman adalet karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± merak ettiÄŸini yazdÄ±.

INC SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Abhishek Singvi de BaÅŸbakan Narendra Modi'ye, Asifa olayÄ±nÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±nda Ã§ok az Ã§aba gÃ¶stermek ve Ã§ok geÃ§ hareket etmek eleÅŸtirilerini yÃ¶neltti. Singvi, her ÅŸeye raÄŸmen Modi'nin adaleti saÄŸlamak iÃ§in somut adÄ±mlar atacaÄŸÄ±na inandÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼ (HRW) GÃ¼ney Asya DirektÃ¶rÃ¼ MeenakÅŸi Ganguly yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada faillerin siyasi olarak korunduÄŸunu savundu.

Ganguly, hÃ¼kÃ¼met son yÄ±llarda cinsel ÅŸiddet iÃ§eren suÃ§larÄ±n cezalarÄ±nÄ± ciddi ÅŸekilde artÄ±rsa da uygulamada bÃ¼yÃ¼k boÅŸluklar bulunduÄŸunu ifade etti.

KadÄ±n ve Ã§ocuk haklarÄ± savunucusu Rolly Shivhare, sÄ±radan vatandaÅŸlar iÃ§in adalet saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Shivhare, hÃ¼kÃ¼metin Asifa'nin ailesinin ve tanÄ±klarÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamasÄ± gerektiÄŸine, aksi takdirde suÃ§lularÄ±n adalet karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±n zorlaÅŸacaÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

Asifa'ya tecavÃ¼z eden ve vahÅŸice Ã¶ldÃ¼renlerin bir an Ã¶nce yargÄ±lanmasÄ±nÄ± isteyenler ayrÄ±ca internet ve sosyal medya Ã¼zerinden baÅŸlattÄ±klarÄ± giriÅŸimlerle adalet taleplerine destek bulabilmek iÃ§in imza toplama kampanyalarÄ±na baÅŸladÄ±.

Ã‡ok sayÄ±da Bollywood oyuncusu da sosyal medya hesaplarÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±klarÄ± paylaÅŸÄ±mlarda 8 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuÄŸa tecavÃ¼z edenlerin cezasÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ± Hindistan'da yaÅŸamaktan ve milliyetlerinden utandÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak, adalet talep etti. BazÄ± oyuncular, suÃ§lularÄ±n idam edilmesini istedi.

HindistanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar Hukuk Kurulu (AIMPLB) Ã¼yesi Arif Mesud, hÃ¼kÃ¼metin bu davayÄ± hÄ±zla karara varacak bir mahkeme kurarak adaleti bir an Ã¶nce saÄŸlamasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Cammu KeÅŸmir BaÅŸbakanÄ± Mehbooba Mufti, eyalet YÃ¼ksek Mahkemesinden Asifa'yÄ± tecavÃ¼z edip Ã¶ldÃ¼renlerin yargÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶zel bir mahkeme kurulmasÄ±nÄ± istedi.

BaÅŸbakan Modi, olayÄ±n patlak vermesinden gÃ¼nler sonra ilk defa konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Modi, dÃ¼n baÅŸkent Yeni Delhi'de dÃ¼zenlenen bir etkinlikte, hiÃ§bir suÃ§un cezasÄ±z kalmayacaÄŸÄ±nÄ±, adaletin saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

KÃ¼Ã§Ã¼k Asifa'nÄ±n tecavÃ¼zcÃ¼sÃ¼ ve katillerine iktidar partisi Ã¼yelerinin desteÄŸi de dikkati Ã§ekti.

BJP Ã¼yesi Rajiv Jasrotia, konunun ailevi bir mesele olduÄŸunu iddia ederken, ÅŸÃ¼phelilerin tutuklanmasÄ± parti Ã¼yeleri tarafÄ±ndan protesto edildi.

Hindu milliyetÃ§isi saÄŸcÄ± bir grup avukat, polisin iddianameyi mahkemeye sunmasÄ±nÄ± engellemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, BJP Ã¼yesi 2 Eyalet BakanÄ± tecavÃ¼zle suÃ§lanan kiÅŸilerin lehine bir gÃ¶steriye katÄ±ldÄ±.

Bakanlar daha sonra gÃ¶revlerinden istifa etti.

Yerel basÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, Kathua ilÃ§esine baÄŸlÄ± Rasana kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸayan 8 yaÅŸÄ±nda Asifa, 10 Ocak gÃ¼nÃ¼ ormana ailesine ait atlarÄ± almaya gitti ancak geri dÃ¶nmedi. Himalayalar'da yaÅŸayan gÃ¶Ã§men MÃ¼slÃ¼man topluluk Gujjar'larÄ±n Ã¼yesi olan ailesi ve komÅŸularÄ± tÃ¼m Ã§abalarÄ±na raÄŸmen kÄ±zÄ± bulamadÄ±.

Asifa'nÄ±n ailesi, 12 Ocak'ta polise baÅŸvurdu ancak Hint polisi olayla ilgilenmedi.

YÄ±llardÄ±r, bÃ¶lgedeki Hindu Ã§oÄŸunluk tarafÄ±ndan ezilen ve yerlerinden edilmek istenen Gujjarlar, polisin ilgisiz tavrÄ±nÄ± protesto amacÄ±yla gÃ¶steriler dÃ¼zenledi.

KÃ¼Ã§Ã¼k Asifa'nÄ±n cesedi 17 Ocak'ta bulundu, annesinin ifadesine gÃ¶re Asifa iÅŸkence gÃ¶rmÃ¼ÅŸ, bacaklarÄ± kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±, kollarÄ±nda ve parmaklarÄ±nda Ã§Ã¼rÃ¼me izleri vardÄ±, tÄ±rnaklarÄ± siyaha dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼.

CESEDÄ°N KÃ–YÃœNE GÃ–MÃœLMESÄ°NE Ä°ZÄ°N VERÄ°LMEDÄ°

Asifa'nÄ±n cesedini, satÄ±n aldÄ±klarÄ± ve daha Ã¶nce Ã¶lÃ¼lerini gÃ¶mdÃ¼kleri alana gÃ¶mmek isteyen Gujjarlar, saÄŸcÄ± HindularÄ±n tehditleri Ã¼zerine kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n cesedini 11 kilometre uzaktaki baÅŸka bir kÃ¶ye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

Cesedin bulunmasÄ±ndan 6 gÃ¼n sonra 23 Ocak'ta, Cammu KeÅŸmir Eyalet BaÅŸbakanÄ± Mehbooba Mufti, olaya dair cinayet bÃ¼roda soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± istedi. Olayla ilgili 8 kiÅŸiyi tutuklayan dedektifler, Asina'nÄ±n yerel bir Hindu tapÄ±naÄŸÄ±nda gÃ¼nlerce tutulduÄŸunu ve bilincinin kapalÄ± kalmasÄ± iÃ§in sÃ¼rekli sakinleÅŸtirici verildiÄŸini bildirdi.

SavcÄ± iddianamesinde, Asifa'nÄ±n defalarca tecavÃ¼ze uÄŸradÄ±ÄŸÄ±, iÅŸkence gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼, en sonunda boÄŸularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ã¶ldÃ¼kten sonra kafasÄ±na taÅŸla vurulduÄŸu ifadeleri yer aldÄ±.

Ä°ddianamede ayrÄ±ca 60 yaÅŸÄ±ndaki emekli hÃ¼kÃ¼met yetkilisi Sanji Ram'Ä±n, Surender Verma, Anand Dutta ve Tilak Raj adlÄ± kiÅŸiler ve Asifa'yÄ± bulmakla gÃ¶revlendirilen iki memurdan biri olan Deepak Khajuria'nÄ±n yardÄ±mlarÄ±yla suÃ§u planladÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ä°ddianamede Ram'Ä±n oÄŸlu Vishal, yeÄŸeni ve diÄŸer iki genÃ§ de tecavÃ¼z ve cinayetle suÃ§landÄ±.

Dedektifler ise Khajuria ve arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lan diÄŸer polis memurlarÄ±nÄ±n, ceset adli tÄ±p laboratuvarÄ±na gÃ¶nderilmeden Ã¶nce Asifa'nÄ±n kanlÄ± ve Ã§amurlu elbiselerini yÄ±kadÄ±klarÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

SuÃ§u iÅŸleyenlerin gerekÃ§elerinden birinin, GujjarlarÄ± korkutarak Cammu KeÅŸmir'i terk etmelerini saÄŸlamak olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.