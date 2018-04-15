11:34, 15 Nisan 2018 Pazar

KÄ±rmÄ±zÄ± listedeki PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi





Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, 21 Mart'ta Irak'Ä±n kuzeyine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda "Aranan terÃ¶rist" listesinde kÄ±rmÄ±zÄ± kategoride yer alan Birdal BurhanlÄ±'nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, 21 Mart'ta Irak'Ä±n kuzeyine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, "Aranan terÃ¶rist" listesinin kÄ±rmÄ±zÄ± kategorisinde yer alan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n sÃ¶zde Hakurk eyaleti yÃ¼rÃ¼tmesinde gÃ¶revli terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Irak'Ä±n kuzeyinde bulunan Hakurk-Kani Rash bÃ¶lgesindeki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ hedeflerine 21 Mart'ta hava harekatÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamada, hava harekatÄ±nda, "Aranan TerÃ¶rist" listesinin kÄ±rmÄ±zÄ± kategorisinde yer alan PKK'nÄ±n sÃ¶zde Hakurk eyaleti yÃ¼rÃ¼tmesinde gÃ¶revli "Agiri Mazlum PirdoÄŸan" kod adlÄ± Birdal BurhanlÄ±'nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸinin tespit edildiÄŸi belirtildi.

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