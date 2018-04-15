GÃ¼ncelleme: 10:41, 15 Nisan 2018 Pazar

KapÄ±kule'de 7 kilometrelik tÄ±r kuyruÄŸu





KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in bekleyen tÄ±rlar, 7 kilometrelik kuyruk oluÅŸturdu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°hracat yÃ¼klerini, teslim edecekleri adreslere yetiÅŸtirmek iÃ§in yola Ã§Ä±kan tÄ±r sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri, KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yoÄŸunluÄŸa neden oldu.Â Bulgaristan tarafÄ±nÄ±n yoÄŸunluÄŸa cevap verememesi nedeniyle oluÅŸan tÄ±r kuyruÄŸu, 7 kilometreyi buldu.

KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 280 tÄ±r, yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ± bekliyor.

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