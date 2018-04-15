11:53, 15 Nisan 2018 Pazar

Halep'te Ä°ran Ã¼ssÃ¼nde patlama iddiasÄ±





Halep yakÄ±nÄ±ndaki Azan daÄŸÄ± bÃ¶lgesinde Ä°ranâ€™Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± belirtilen Ã¼s bÃ¶lgesinde patlama olduÄŸu iddia edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'nin Halep kentinde bir silah deposunda bir patlama meydana geldi. Haaretz'in Ä°ran basÄ±nÄ±na ve El Arabiya gazetesine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberde, tesisin Hizbullah ve Ä°ran yanlÄ±sÄ± milisler tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Hizbullahâ€™a baÄŸlÄ± medya kuruluÅŸlarÄ±, belirtilerin kontrollÃ¼ bir patlamayÄ± iÅŸaret ettiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Ä°ngiltere merkezli Suriye Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¶zlemevi BaÅŸkanÄ± Rami Abdel Rahman, Alman basÄ±n ajansÄ± dpa'ya, patlamanÄ±n bir silah deposunda ya da bir hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n sebep olduÄŸu kazara bir patlama olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hala belirsiz olduÄŸunu sÃ¶yledi. SaldÄ±rÄ± yada patlama, ABD, Fransa ve Ä°ngiltere'nin Esed rejiminin kimyasal saldÄ±rÄ±sÄ±na tepki olarak gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±ndan 24 saat sonra meydana geldi. Â

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