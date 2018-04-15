Halep'te Ä°ran Ã¼ssÃ¼nde patlama iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye'nin Halep kentinde bir silah deposunda bir patlama meydana geldi.
Haaretz'in Ä°ran basÄ±nÄ±na ve El Arabiya gazetesine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberde, tesisin Hizbullah ve Ä°ran yanlÄ±sÄ± milisler tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Hizbullahâ€™a baÄŸlÄ± medya kuruluÅŸlarÄ±, belirtilerin kontrollÃ¼ bir patlamayÄ± iÅŸaret ettiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Ä°ngiltere merkezli Suriye Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¶zlemevi BaÅŸkanÄ± Rami Abdel Rahman, Alman basÄ±n ajansÄ± dpa'ya, patlamanÄ±n bir silah deposunda ya da bir hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n sebep olduÄŸu kazara bir patlama olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hala belirsiz olduÄŸunu sÃ¶yledi.
SaldÄ±rÄ± yada patlama, ABD, Fransa ve Ä°ngiltere'nin Esed rejiminin kimyasal saldÄ±rÄ±sÄ±na tepki olarak gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±ndan 24 saat sonra meydana geldi.
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Bir haftadÄ±r Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±lara maruz kalan Eritreli Samsom Kibrom'un aracÄ± gamalÄ± haÃ§ Ã§izilerek kundaklandÄ±
Ä°srail askerleri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da Hamas'Ä±n lider kadrosundan Cemal et-Tavil'i evinde gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
Halep yakÄ±nÄ±ndaki Azan daÄŸÄ± bÃ¶lgesinde Ä°ranâ€™Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± belirtilen Ã¼s bÃ¶lgesinde patlama olduÄŸu iddia edildi
KeÅŸmirli 8 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸu Asifa'nÄ±n, ocak ayÄ±nda bir Hindu tapÄ±naÄŸÄ±nda gÃ¼nlerce tacize uÄŸradÄ±ktan sonra Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi sonrasÄ± tutuklanan katillerin hala mahkeme Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lmamasÄ±na tepkiler artÄ±yor
Ä°zmir'de, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri FETÃ– ve PKK adÄ±na suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla tutuklu bulunan ve hakkÄ±nda 35 yÄ±l hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±lan ABD uyruklu din adamÄ± Andrew Craig Brunson yarÄ±n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak
KaradaÄŸ'da bu gÃ¼n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 7 aday yarÄ±ÅŸÄ±yor
Timbuktu'da yer alan BM Ã¼ssÃ¼ne dÃ¼zenlenen roketli saldÄ±rÄ±da 1 asker Ã¶ldÃ¼
DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi, Arap dÃ¼nyasÄ±nda uzlaÅŸÄ± saÄŸlanmasÄ± iÃ§in kapsamlÄ± bir plan geliÅŸtirilmesi ve sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in medeni bir diyalog kurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
FransÄ±z basÄ±nÄ±na gÃ¶re, Ã¼lkede Ã§ok sayÄ±da kentte Ã§eÅŸitli iÅŸ sektÃ¶rleri, Ã¶ÄŸrenciler ve Ã§evrecilerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶sterilerde polis ve gÃ¶stericiler arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±.
BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na karÅŸÄ± durma kararÄ±nÄ± desteklediklerini belirtti.
Hollanda'nÄ±n baÅŸkenti Amsterdam'da Westerkerk Kilisesi'nde cenaze fuarÄ± dÃ¼zenlendi.
Hollanda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Stef Blok, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine yÃ¶nelik operasyonuna anlayÄ±ÅŸ gÃ¶sterseler de savaÅŸ iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n sadece mÃ¼zakere masasÄ±nda bulunacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, 26. Savunma ve DÄ±ÅŸ Politika Konseyi toplantÄ±sÄ±nda, Suriye'deki Esed rejimine yÃ¶nelik operasyonu "yasa dÄ±ÅŸÄ±" ve "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.
ABD Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Korgeneral Kenneth McKenzie, ABD, Ä°ngiltere ve Fransaâ€™nÄ±n Suriye rejimine ait hedeflere 105 fÃ¼ze fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve herhangi bir fÃ¼zenin Suriye hava savunma sistemlerince vurulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Rusya'nÄ±n, BMGK'de ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'deki hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n kÄ±nanmasÄ±nÄ± istediÄŸi tasarÄ± kabul edilmedi.