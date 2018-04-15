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13:10, 15 Nisan 2018 Pazar
Filistin
12:20, 15 Nisan 2018 Pazar

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Ä°srail askerleri Hamas liderlerinden birini gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Ä°srail askerleri Hamas liderlerinden birini gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

Ä°srail askerleri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da Hamas'Ä±n lider kadrosundan Cemal et-Tavil'i evinde gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail askerleri Hamas'Ä±n BatÄ± Åžeria'daki lider kadrosundan Cemal et-Tavil'i bu sabah gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

Ramallah yakÄ±nlarÄ±ndaki El-Bira kenti sakinlerinden bir gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ±, Ä°srail ordusuna ait birliÄŸin sabaha karÅŸÄ± Tavil'in evine baskÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Askerlerin evde yaptÄ±ÄŸÄ± aramanÄ±n ardÄ±ndan Hamas'Ä±n BatÄ± Åžeria'daki lider kadrosundan Tavil'i gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

BatÄ± Åžeria'daki Hamas'Ä±n lider kadrosundan olduÄŸu belirtilen Tavil, Ä°srail tarafÄ±ndan 10 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Tavil ayrÄ±ca, Ä°srail'in 1992'de Hamas hareketinden GÃ¼ney LÃ¼bnan'a sÃ¼rgÃ¼n ettiÄŸi 416 kiÅŸi arasÄ±ndaydÄ±. BatÄ± Åžeria'daki direniÅŸin Ã¶nemli ÅŸahsiyetlerinden biri kabul edilen Tavil, 2006 yÄ±lÄ±nda Bira kenti Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na seÃ§ilmiÅŸti.



Ä°lgili Konular israil filistin hamas israil Cemal et-Tavil
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