GÃ¼ncelleme: 12:44, 15 Nisan 2018 Pazar

Ä°sveÃ§'te AfrikalÄ± bir gÃ¶Ã§mene Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°sveÃ§'in Laponya bÃ¶lgesinde bulunan Gellivare kasabasÄ±nda yaÅŸayan Eritreli 25 yaÅŸÄ±ndaki Samsom Kibrom'un aracÄ±nÄ±n gamalÄ± haÃ§ Ã§izilerek kundaklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Norrbotten Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, olay, Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ± ve nefret suÃ§u olarak nitelendirildi. SoruÅŸturmasÄ± yÃ¼rÃ¼tlen Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±ya iliÅŸki ÅŸu ana kadar kimsenin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

SÃ¶z konusu Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n maÄŸduru Samsom Kibrom ise Aftonbaladet gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 6 sene Ã¶nce ailesi ile Eritre'den Ä°sveÃ§'e geldiÄŸini ve gÃ¼venli bir ortamda yaÅŸamak iÃ§in Gellivare'ye yerleÅŸtiÄŸini sÃ¶yledi.

Son bir haftadÄ±r hayatlarÄ±nÄ±n kabusa dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan Kibrom, ''GeÃ§en hafta oturduÄŸumuz binanÄ±n giriÅŸ kapÄ±sÄ±nÄ±n camlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ± ve iÃ§eri bira dÃ¶kÃ¼ldÃ¼. Sonra aracÄ±mÄ± kundakladÄ±lar. Kundaklamadan Ã¶nce gamalÄ± haÃ§ Ã§izmiÅŸler. Bizi burada istemiyorlar. Ä°ki kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸum var. BÃ¼tÃ¼n aile korku ve endiÅŸe iÃ§indeyiz.'' ifadelerini kullandÄ±.

Kasabada iki iÅŸte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kurulu bir dÃ¼zeni olduÄŸunu kaydeden Kibrom, saldÄ±rÄ±lardan korktuklarÄ±nÄ± ve baÅŸka bir yere taÅŸÄ±nmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini kaydetti.