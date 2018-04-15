13:21, 15 Nisan 2018 Pazar

DoÃ§entlik baÅŸvurularÄ±nÄ±n usul ve esaslarÄ± belirlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DoÃ§entlik deÄŸerlendirmesine iliÅŸkin usul ve esaslarÄ± belirleyen "DoÃ§entlik YÃ¶netmeliÄŸi" Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

YÃ¶netmeliÄŸe gÃ¶re, doÃ§entlik deÄŸerlendirmesi, ÃœniversitelerarasÄ± Kurulun (ÃœAK) gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ Ã¼zerine YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu (YÃ–K) tarafÄ±ndan belirlenen bilim veya sanat alanlarÄ±nda, adayÄ±n akademik yayÄ±n ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n incelenmesi Ã§erÃ§evesinde yapÄ±lacak.

Bilim veya sanat alanlarÄ±ndaki gÃ¼ncellemeler izleyen dÃ¶nemde, doÃ§entlik kriterlerindeki gÃ¼ncellemeler ise kabul edildikleri tarihten sonraki ikinci doÃ§entlik baÅŸvuru dÃ¶neminde uygulanacak.

ÃœAK, baÅŸka bir tarih belirlemedikÃ§e doÃ§entlik baÅŸvurusu, yÄ±lda iki kez olmak Ã¼zere mart ve ekim aylarÄ±nÄ±n on beÅŸinci gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayÄ±p, en geÃ§ ilgili ayÄ±n son Ã§alÄ±ÅŸma gÃ¼nÃ¼ mesai saati bitimine kadar devam edecek.

DoÃ§entlik baÅŸvurusu iÃ§in TÃ¼rkiye'de doktora ile tÄ±pta, diÅŸ hekimliÄŸinde, eczacÄ±lÄ±kta ve veteriner hekimlikte uzmanlÄ±k unvanÄ±nÄ± veya ÃœAK'Ä±n Ã¶nerisi Ã¼zerine YÃ–K tarafÄ±ndan tespit edilen belli sanat dallarÄ±nÄ±n birinde yeterlik kazanmÄ±ÅŸ olmasÄ± veya yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸ ise denkliÄŸinin kabul edilmiÅŸ olmasÄ± gerekecek.

AyrÄ±ca baÅŸvurularda, YÃ–K tarafÄ±ndan belirlenen merkezi bir yabancÄ± dil sÄ±navÄ±ndan en az 55 puan veya uluslararasÄ± geÃ§erliliÄŸi YÃ–K tarafÄ±ndan kabul edilen bir yabancÄ± dil sÄ±navÄ±ndan buna denk bir puan almÄ±ÅŸ olma, doÃ§entlik bilim alanÄ±nÄ±n belli bir yabancÄ± dille ilgili olmasÄ± halinde ise bu sÄ±navÄ± baÅŸka bir yabancÄ± dilde verme ve belirlenecek asgari sayÄ± ve nitelikte Ã¶zgÃ¼n bilimsel yayÄ±n ve Ã§alÄ±ÅŸmalar yapma koÅŸulu aranacak.

DoÃ§entlik baÅŸvurularÄ±, eserlerle birlikte elektronik ortamda ÃœAK'a yapÄ±lacak.

DoÃ§entlik baÅŸvuru ÅŸartlarÄ±nÄ±n saÄŸlanÄ±p saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ±, ÃœAK tarafÄ±ndan ilgili bilim veya sanat alanlarÄ±ndan gÃ¶revlendirilen en az iki profesÃ¶r tarafÄ±ndan yapÄ±lan inceleme ile belirlenecek. AdayÄ±n doÃ§entlik baÅŸvuru ÅŸartlarÄ±nÄ± saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin ileri sÃ¼rÃ¼len iddialar, DoÃ§entlik Komisyonunca incelenecek. DoÃ§entlik Komisyonu tarafÄ±ndan baÅŸvuru ÅŸartlarÄ±nÄ± saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±na karar verilen adayÄ±n doÃ§entlik baÅŸvurusu iptal edilecek.

DoÃ§entlik jÃ¼rilerinde gÃ¶rev alabilecek profesÃ¶r unvanlÄ± Ã¶ÄŸretim Ã¼yelerinin listesi, YÃ–K personel veri tabanÄ±ndaki bilgiler esas alÄ±narak belirlenecek. DoÃ§entlik deÄŸerlendirme jÃ¼risindeki asÄ±l ve yedek Ã¼yelikler, bu listede ilgili bilim alanlarÄ±nda yer alan Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri arasÄ±ndan objektif Ã¶lÃ§Ã¼tlere gÃ¶re belirlenecek.

DoÃ§entlik deÄŸerlendirme jÃ¼risinde gÃ¶rev alabilmek iÃ§in Ã¶ÄŸretim Ã¼yesinin profesÃ¶r olarak atanmÄ±ÅŸ olmasÄ± ÅŸartÄ± aranacak.

BeÅŸ Ã¼yeden oluÅŸan jÃ¼rilerde en az Ã¼Ã§ Ã¼yenin, Ã¼Ã§ Ã¼yeden oluÅŸan jÃ¼rilerde ise en az iki Ã¼yenin, eser ve diÄŸer faaliyetlerden adayÄ± baÅŸarÄ±lÄ± bulmasÄ± halinde aday baÅŸarÄ±lÄ± sayÄ±lacak. BaÅŸarÄ±sÄ±z bulunan aday, jÃ¼ri tarafÄ±ndan eksik bulunan eser ve faaliyetleri tamamlamak kaydÄ±yla mÃ¼racaat dÃ¶nemi esas alÄ±nmak suretiyle en erken izleyen Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ dÃ¶nemde yeniden baÅŸvurabilecek.

Bilimsel veya sanatsal yayÄ±n ve akademik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n deÄŸerlendirilmesi sonucunda baÅŸarÄ±lÄ± olan adaya, ÃœAK YÃ¶netim Kurulu kararÄ± ile karar tarihinden itibaren ilgili bilim veya sanat alanÄ±nda "doÃ§entlik" unvanÄ± verilecek ve doÃ§entlik belgesi dÃ¼zenlenecek.

- Bilimsel araÅŸtÄ±rma ve yayÄ±n etiÄŸine aykÄ±rÄ±lÄ±k

ÃœAK, bilimsel araÅŸtÄ±rma ve yayÄ±n etiÄŸine aykÄ±rÄ±lÄ±k ile disiplin cezalarÄ± bakÄ±mÄ±ndan doÃ§entlik deÄŸerlendirmesine baÅŸvuran adaylarÄ±n durumlarÄ±nÄ±, kendi bÃ¼nyesinde oluÅŸturacaÄŸÄ± veri tabanÄ±ndan kontrol edecek.

Eser incelemesi yapan jÃ¼ri Ã¼yeleri, baÅŸvuru dosyasÄ±nda yer alan herhangi bir eserde bilimsel araÅŸtÄ±rma ve yayÄ±n etiÄŸine aykÄ±rÄ±lÄ±k tespit ederse bu durumu hazÄ±rlayacaÄŸÄ± gerekÃ§eli bir raporla ve iddiaya konu olan eserlerle birlikte ÃœAK'a bildirecek.

Bilimsel araÅŸtÄ±rma ve yayÄ±n etiÄŸine aykÄ±rÄ±lÄ±k iddiasÄ± hakkÄ±nda gerekli iÅŸlemler, ÃœAK tarafÄ±ndan belirlenecek usul ve esaslar Ã§erÃ§evesinde yapÄ±lacak. ÃœAK, bilimsel araÅŸtÄ±rma ve yayÄ±n etiÄŸine aykÄ±rÄ±lÄ±k iddiasÄ± hakkÄ±nda gerekli iÅŸlemlerin yapÄ±lmasÄ± iÃ§in durumu belgeleriyle birlikte ilgili bilimsel araÅŸtÄ±rma ve yayÄ±n etiÄŸi komisyonuna gÃ¶nderecek ve bir karar verilinceye kadar doÃ§entlik baÅŸvurusuyla ilgili herhangi bir iÅŸlem yapmayacak.

Bilimsel araÅŸtÄ±rma ve yayÄ±n etiÄŸine aykÄ±rÄ±lÄ±k iddialarÄ±nÄ± incelemek ve sonuÃ§landÄ±rmak amacÄ±yla ÃœAK bÃ¼nyesinde fen ve mÃ¼hendislik bilimleri, saÄŸlÄ±k ve spor bilimleri, sosyal ve beÅŸeri bilimler ile gÃ¼zel sanatlar alanlarÄ±ndan olmak Ã¼zere Ã¼Ã§ Bilimsel AraÅŸtÄ±rma ve YayÄ±n EtiÄŸi Komisyonu kurulacak. Bu komisyonlarÄ±n kuruluÅŸu, Ã§alÄ±ÅŸma usul ve esaslarÄ± ÃœAK tarafÄ±ndan belirlenecek.

Ä°lgili bilimsel araÅŸtÄ±rma ve yayÄ±n etiÄŸi komisyonu tarafÄ±ndan incelenen bilimsel araÅŸtÄ±rma ve yayÄ±n etiÄŸine aykÄ±rÄ±lÄ±k iddiasÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespiti halinde, doÃ§entlik deÄŸerlendirme sÃ¼reci kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam edecek.

Bilimsel araÅŸtÄ±rma ve yayÄ±n etiÄŸine aykÄ±rÄ±lÄ±k iddiasÄ± hakkÄ±nda yapÄ±lacak inceleme neticesinde etik ihlalde bulunduÄŸuna karar verilen aday, doÃ§entlik deÄŸerlendirme baÅŸvurusunda baÅŸarÄ±sÄ±z sayÄ±lacak. AdayÄ±n idari, cezai ve hukuki sorumluluÄŸuna iliÅŸkin hÃ¼kÃ¼mler saklÄ± tutulacak.

JÃ¼ri Ã¼yelerince doÃ§entlik deÄŸerlendirme baÅŸvurusuyla ilgili olarak adayÄ±n yanÄ±ltÄ±cÄ± bilgi veya belge sunduÄŸunun ileri sÃ¼rÃ¼lmesi veya resen tespit edilmesi halinde, bu konuda bir karar verilinceye kadar ÃœAK, doÃ§entlik baÅŸvurusuyla ilgili herhangi bir iÅŸlem yapmayacak.

Ä°lgili bilimsel araÅŸtÄ±rma ve yayÄ±n etiÄŸi komisyonu tarafÄ±ndan yapÄ±lacak inceleme neticesinde iddianÄ±n doÄŸru olduÄŸunun tespiti halinde aday baÅŸarÄ±sÄ±z sayÄ±lacak. Ä°ddianÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±na karar verilmesi halinde doÃ§entlik deÄŸerlendirme sÃ¼reci kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam edecek.

DoÃ§entlik baÅŸvurularÄ± iÃ§in ÃœAK bÃ¼nyesinde DoÃ§entlik Komisyonu kurulacak. Komisyon, sosyal, fen-mÃ¼hendislik, saÄŸlÄ±k bilimleri ve gÃ¼zel sanatlar alanlarÄ±ndan profesÃ¶r unvanÄ±na sahip 15 Ã¼yeden oluÅŸacak. Komisyon Ã¼yeleri, ÃœAK BaÅŸkanÄ±nÄ±n komisyon Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n en az iki katÄ± kadar Ã¶nereceÄŸi aday arasÄ±ndan Ã¼Ã§ yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilecek.

Ã–te yandan, ÃœAK'Ä±n internet sitesinden yapÄ±lan duyuruda, 2018 nisan dÃ¶nemi doÃ§entlik baÅŸvurularÄ±nÄ±n bugÃ¼n baÅŸlayÄ±p 30 Nisan mesai saati bitiminde sona ereceÄŸi bildirildi.

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