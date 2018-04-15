Putin’den Arap Birliğine iş birliği mesajı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye ve Irak’ta DEAŞ’ın yenilgisinden sonra bölgede siyasi çözüm ve yapılanma süreçlerine Arap Birliği ile yardımcı olabileceklerini söyledi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, Suudi Arabistan’da düzenlenen 29. Arap Birliği Zirvesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Toplantının Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da zor bir dönemden geçilirken yapıldığını hatırlatan Putin, Suriye, Irak, Libya ve Yemen’de silahlı çatışmaların can almaya devam ettiğini belirtti. Putin, bu zorlukların uluslararası toplumun koordineli, kolektif çabalarını gerektirdiğini ve Arap Birliği gibi çok taraflı yapılara olan talebi artırdığını vurguladı.
Rusya’nın bölgesel güvenliği sağlamak için Arap Birliği ile iş birliğine hazır olduğuna işaret eden Putin, “DEAŞ’ın ana güçlerinin yenilgisinden sonra ortaya çıkan koşullarda, Suriye ve Irak'ta siyasi çözüm ve yeniden yapılanma süreçlerini beraber hızlandırmaya, hayati meseleleri çözmeye yardımcı olabiliriz.” ifadesini kullandı.
Arap devletlerinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne tam saygıyla terörist gruplarla mücadeleye devam edilmesi gerektiğini kaydeden Putin, şöyle devam etti:
“Ortadoğu’da uzun vadede normalleşme Filistin sorununa çözüm bulunmadan olanaksızdır. Rusya’nın pozisyonu değişmezdir. Kudüs sorunu dahil, Filistin toprakları ile ilgili bütün sorunlar, Filistin-İsrail doğrudan müzakereleri çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları dahil evrensel hukuk kuralları temelinde, Arap Birliğinin Arap Barış Girişimi dahilinde çözülmelidir.”
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