Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:52, 15 Nisan 2018 Pazar
Avrupa
13:25, 15 Nisan 2018 Pazar

  • Paylaş
Putin’den Arap Birliğine iş birliği mesajı
Putin’den Arap Birliğine iş birliği mesajı

Rusya Devlet Başkanı Putin, 29. Arap Birliği Zirvesi dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Ortadoğu’da uzun vadede normalleşme Filistin sorununa çözüm bulunmadan olanaksızdır” dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye ve Irak’ta DEAŞ’ın yenilgisinden sonra bölgede siyasi çözüm ve yapılanma süreçlerine Arap Birliği ile yardımcı olabileceklerini söyledi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, Suudi Arabistan’da düzenlenen 29. Arap Birliği Zirvesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Toplantının Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da zor bir dönemden geçilirken yapıldığını hatırlatan Putin, Suriye, Irak, Libya ve Yemen’de silahlı çatışmaların can almaya devam ettiğini belirtti. Putin, bu zorlukların uluslararası toplumun koordineli, kolektif çabalarını gerektirdiğini ve Arap Birliği gibi çok taraflı yapılara olan talebi artırdığını vurguladı.

Rusya’nın bölgesel güvenliği sağlamak için Arap Birliği ile iş birliğine hazır olduğuna işaret eden Putin, “DEAŞ’ın ana güçlerinin yenilgisinden sonra ortaya çıkan koşullarda, Suriye ve Irak'ta siyasi çözüm ve yeniden yapılanma süreçlerini beraber hızlandırmaya, hayati meseleleri çözmeye yardımcı olabiliriz.” ifadesini kullandı.

Arap devletlerinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne tam saygıyla terörist gruplarla mücadeleye devam edilmesi gerektiğini kaydeden Putin, şöyle devam etti:

“Ortadoğu’da uzun vadede normalleşme Filistin sorununa çözüm bulunmadan olanaksızdır. Rusya’nın pozisyonu değişmezdir. Kudüs sorunu dahil, Filistin toprakları ile ilgili bütün sorunlar, Filistin-İsrail doğrudan müzakereleri çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları dahil evrensel hukuk kuralları temelinde, Arap Birliğinin Arap Barış Girişimi dahilinde çözülmelidir.”

 



İlgili Konular filistin rusya Arap Birliği
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Afganistan'da 20 DEAŞ ve 3 sivil öldürüldü
Afganistan'da 20 DEAŞ ve 3 sivil öldürüldü

Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde DEAŞ'a yönelik operasyonda 20 terörist öldürülürken, çatışmada 3 sivil de hayatını kaybetti
Osmanlı eserleri Kıbrıs Türkünün tapusudur
Osmanlı eserleri Kıbrıs Türkünün tapusudur

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Osmanlı döneminden kalma eserler bizim bu adadaki varlığımızın tapu senetleridir" dedi
Tahliye edilen Doğu Gutalılar 65 bini geçti
Tahliye edilen Doğu Gutalılar 65 bini geçti

Doğu Guta'dan hareket eden 22'nci tahliye konvoyu (Duma'dan 10. konvoy) Fırat Kalkanı bölgesine giriş yaptı. Tahliyelerle ülkenin kuzeyindeki bölgelere çıkmak zorunda kalan Doğu Gutalıların sayısı 65 bini geçti
Kazakistan da kedi fuarı yapıldı
Kazakistan’da kedi fuarı yapıldı

Kazakistan’ın başkenti Astana’da kedi fuarı etkinliği yapıldı.
Putin den Arap Birliğine iş birliği mesajı
Putin’den Arap Birliğine iş birliği mesajı

Rusya Devlet Başkanı Putin, 29. Arap Birliği Zirvesi dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Ortadoğu’da uzun vadede normalleşme Filistin sorununa çözüm bulunmadan olanaksızdır” dedi
İsveç'te Afrikalı bir göçmene ırkçı saldırı
İsveç'te Afrikalı bir göçmene ırkçı saldırı

Bir haftadır ırkçı saldırılara maruz kalan Eritreli Samsom Kibrom'un aracı gamalı haç çizilerek kundaklandı
İsrail askerleri Hamas liderlerinden birini gözaltına aldı
İsrail askerleri Hamas liderlerinden birini gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Hamas'ın lider kadrosundan Cemal et-Tavil'i evinde gözaltına aldı.
Halep'te İran üssünde patlama iddiası
Halep'te İran üssünde patlama iddiası

Halep yakınındaki Azan dağı bölgesinde İran’ın kullandığı belirtilen üs bölgesinde patlama olduğu iddia edildi
Keşmir'de öldürülen küçük kız için adalet çağrısı
Keşmir'de öldürülen küçük kız için adalet çağrısı

Keşmirli 8 yaşındaki kız çocuğu Asifa'nın, ocak ayında bir Hindu tapınağında günlerce tacize uğradıktan sonra öldürülmesi sonrası tutuklanan katillerin hala mahkeme önüne çıkarılmamasına tepkiler artıyor
FETÖ'den tutuklu ABD'li papaz yarın hakim karşısında
FETÖ'den tutuklu ABD'li papaz yarın hakim karşısında

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve hakkında 35 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson yarın hakim karşısına çıkacak
Karadağ'da Cumhurbaşkanlığı seçimi başladı
Karadağ'da Cumhurbaşkanlığı seçimi başladı

Karadağ'da bu gün Cumhurbaşkanlığı için 7 aday yarışıyor
Mali'deki BM üssüne saldırı
Mali'deki BM üssüne saldırı

Timbuktu'da yer alan BM üssüne düzenlenen roketli saldırıda 1 asker öldü
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Arap Zirvesi'ne çağrı
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Arap Zirvesi'ne çağrı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Arap dünyasında uzlaşı sağlanması için kapsamlı bir plan geliştirilmesi ve sorunların çözümü için medeni bir diyalog kurulması çağrısında bulundu.
Macron Trump ve May ile görüştü
Macron, Trump ve May ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Fransa'da göstericiler ile polis arasında çatışma
Fransa'da göstericiler ile polis arasında çatışma

Fransız basınına göre, ülkede çok sayıda kentte çeşitli iş sektörleri, öğrenciler ve çevrecilerin katıldığı gösterilerde polis ve göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.
Netanyahu operasyon kararından memnun
Netanyahu operasyon kararından memnun

Başbakan Binyamin Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın kimyasal silah kullanımına karşı durma kararını desteklediklerini belirtti.

Haberler

Arap Birliği Filistin için temsilciler düzeyinde olağanüstü toplanacak
Arap Birliği Filistin için temsilciler düzeyinde olağanüstü toplanacak

Başarısız bir bölgesel kuruluş olarak Arap Birliği | ANALİZ
Başarısız bir bölgesel kuruluş olarak Arap Birliği ANALİZ

Arap Birliği'nden ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planına tepki
Arap Birliği'nden ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planına tepki

Arap Birliği: Trump'ın açıkladığı karar hükümsüzdür
Arap Birliği Trump'ın açıkladığı karar hükümsüzdür

Arap Birliği'nden Kudüs için olağanüstü toplantı kararı
Arap Birliği'nden Kudüs için olağanüstü toplantı kararı

Arap Birliği Kudüs için olağanüstü toplanacak
Arap Birliği Kudüs için olağanüstü toplanacak

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, Lübnan'da
Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt Lübnan'da

Suudi Arabistan'dan Arap Birliği'ne acil toplantı çağrısı
Suudi Arabistan'dan Arap Birliği'ne acil toplantı çağrısı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 