14:04, 15 Nisan 2018 Pazar

Isparta'da tarihi eser operasyonu



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KeÃ§iborlu ilÃ§esinde Roma dÃ¶nemine ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen 33 sikke ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Isparta'nÄ±n KeÃ§iborlu ilÃ§esinde Roma dÃ¶nemine ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen 33 sikke ele geÃ§irildi. Isparta il Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri Afyonkarahisar'Ä±n Ä°scehisar ilÃ§esinde ikamet eden Ä°.Ã–'nÃ¼n sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden elinde bulunan sikkeleri satmak istediÄŸi bilgisine ulaÅŸtÄ±. Konuyla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan ekipler, Ä°.Ã–'yÃ¼ KeÃ§iborlu ilÃ§esinde yakaladÄ±. ÅžÃ¼phelinin Ã¼zerinde yapÄ±lan aramada Roma dÃ¶nemine ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen 33 sikke bulundu. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli, ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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