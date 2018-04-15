Kazakistan’da kedi fuarı yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kazakistan'da "Kazakistan'ın en iyi kedileri" adıyla Jastar Sarayı'nda düzenlenen fuarda, 20 cinsten 100’e yakın kedi tanıtıldı.
Başta çocuklar olmak üzere kent sakinleri tarafından büyük ilgi gören etkinlik kapsamında Kazakistan'da 2018 yılının "En İyi Kedisi" de seçildi.
Estonya ve Letonya'da gelen jüri üyeleri, cinsleri arasında kulakları, gözleri, tüyü ve vücuduna göre puanlar vererek en iyi kediyi seçti.
Fuarın organizatörlerinden Evgeniy Meçkovskiy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılda 2-3 kere düzenledikleri etkinliğin amacının kedi cinslerini tanıtmak, sevdirmek ve kedi üreticilerinin en iyi kedi cinslerini seçmelerini sağlamak olduğunu söyledi.
Diğer hayvanlara göre bakılması kolay olmasından dolayı insanların kediyi tercih ettiklerini ifade eden Meçkovskiy, “Kediyi gezdirmeye gerek yok. Kedi istediği gibi yaşar ve insana zahmet vermez." diye konuştu.
Meçkovskiy, fuarda 130 ila 250 dolara satışa sunulan kedilerin pasaport bilgileri ve aşılarının tam olduğunu, satıldıktan sonrada kedileri yakından takip ettiklerini belirtti.
Her geçen gün artan sokak hayvanlarının sayısını düşürmek istediklerini ve bu kapsamda hayvan sevgisini aşılamaya özen gösterdiklerini anlatan Meçkovskiy, Kazakistan’da sokak hayvanları için devlet destekli barınakların olmadığını, özel hayvan barınaklarının faaliyet gösterdiğini kaydetti.
Meçkovskiy, özel hayvan barınakları firmalarının da fuara katılarak hayvanseverleri bilgilendirdiğini bildirdi.
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