Osmanlı eserleri Kıbrıs Türkünün tapusudur

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Osmanlı döneminden kalma eserlerin Kıbrıs Türkünün bu adadaki varlığının tapu senetleri olduğunu söyledi.
Lefkoşa'da bölge turizmine destek girişimleri kapsamında Vakıflar İdaresinin organize ettiği “Alternatif bir rota: Vakıf Şehir Lefkoşa” turu düzenlendi.
Tur kapsamında gerçekleşen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Türkiye Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, burada yaptığı konuşmada, Lefkoşa'da 14 yıl Belediye Başkanı olarak görev yaptığını hatırlatarak, geçmişte Kıbrıs'ın ve Lefkoşa'nın medeniyetler buluşmasına sahne olmuş bir yer olduğunu ifade etti.
Lefkoşa'da Venediklilerden önce Lüzinyanlılar olduğunu kaydeden Akıncı, Osmanlı İmparatorluğu'nun da 400 yılı aşkın süre burada hakimiyetini sürdürdüğünü belirtti.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kuzey Lefkoşa'da Osmanlı döneminden kalma çok değerli eserler olduğuna dikkati çekerek, etkilikten dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.
Osmanlı'dan kalma Büyükhan'ın Lefkoşa'da odak noktası haline geldiğini anlatan Akıncı, "Yerlisi yabancısı bu güzel eserde gününü geçiriyor. Her dilden her dinden insanlar oradaydı dün. Osmanlı döneminden kalma eserler bizim bu adadaki varlığımızın tapu senetleridir. Bu topraklarda Kıbrıslı Türkler vardır." şeklinde konuştu.
Başbakan Erhürman da konuşmasında, "Vakıflar, bizden önceki kuşaklardan devraldığımız ve bizden sonraki kuşaklara devretmekle yükümlü olduğumuz emanetlerdir." dedi.
Vakıfların mantığında kamu yararı olduğuna dikkati çeken Erhürman, vakıf mallarının kişisel çıkar amaçlı kullandırılmaması gerektiğini vurguladı.
KIBRIS'TAKİ ZENGİN OSMANLI TARİHİ
Başbakan Erhürman, “Alternatif bir rota: Vakıf Şehir Lefkoşa” etkiliğinin Kıbrıs'ın kuzeyinde vakıf eserlerinin de var olduğunun vurgulanması açısından önemine işaret ederek, "Hükümet olarak biz bu dönemde belli bölgeleri alternatif turizm açısından seçtik. KKTC'nin alternatif rotalarının dünyada ve KKTC'de tanıtılmasının son derece önemlidir. KKTC'nin turizm rotaları yeterince bilinmiyor ve tanınmıyor. Lefkoşa'nın çok zengin Osmanlı tarihinin yanı sıra Lüzinyan ve Venedik tarihleri de var. Bütün bunlar aslında gezmeye görmeye değecek eserlerdir." şeklinde konuştu.
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da "Vakıf Şehir Lefkoşa"nın ülke turizminin gelişmesi açısından önemli bir açılım olacağını belirterek, turizm faaliyetlerinin alternatif bir rota ile tanıtılacağını söyledi.
Uluçay, bugüne kadar kültürel mirasın korunmasında tarihi yerlerin değerlendirilmesinde birçok adımlar attığını vurguladığı Vakıflar İdaresinin ülkenin ve adanın en köklü kuruluşlardan biri olduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardından Lefkoşa'da 17 vakıf eserini kapsayan tanıtım turu düzenlendi.
Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde DEAŞ'a yönelik operasyonda 20 terörist öldürülürken, çatışmada 3 sivil de hayatını kaybetti
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Osmanlı döneminden kalma eserler bizim bu adadaki varlığımızın tapu senetleridir" dedi
Doğu Guta'dan hareket eden 22'nci tahliye konvoyu (Duma'dan 10. konvoy) Fırat Kalkanı bölgesine giriş yaptı. Tahliyelerle ülkenin kuzeyindeki bölgelere çıkmak zorunda kalan Doğu Gutalıların sayısı 65 bini geçti
Rusya Devlet Başkanı Putin, 29. Arap Birliği Zirvesi dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Ortadoğu’da uzun vadede normalleşme Filistin sorununa çözüm bulunmadan olanaksızdır” dedi
Bir haftadır ırkçı saldırılara maruz kalan Eritreli Samsom Kibrom'un aracı gamalı haç çizilerek kundaklandı
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Hamas'ın lider kadrosundan Cemal et-Tavil'i evinde gözaltına aldı.
Halep yakınındaki Azan dağı bölgesinde İran’ın kullandığı belirtilen üs bölgesinde patlama olduğu iddia edildi
Keşmirli 8 yaşındaki kız çocuğu Asifa'nın, ocak ayında bir Hindu tapınağında günlerce tacize uğradıktan sonra öldürülmesi sonrası tutuklanan katillerin hala mahkeme önüne çıkarılmamasına tepkiler artıyor
İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve hakkında 35 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson yarın hakim karşısına çıkacak
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Arap dünyasında uzlaşı sağlanması için kapsamlı bir plan geliştirilmesi ve sorunların çözümü için medeni bir diyalog kurulması çağrısında bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Fransız basınına göre, ülkede çok sayıda kentte çeşitli iş sektörleri, öğrenciler ve çevrecilerin katıldığı gösterilerde polis ve göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.
Başbakan Binyamin Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın kimyasal silah kullanımına karşı durma kararını desteklediklerini belirtti.