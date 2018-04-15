15:22, 15 Nisan 2018 Pazar

Osmanlı'nın G. Afrika'daki mirası Osmanlı Kriket Kulübü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Güney Afrika’da 136 yıldır Osmanlı mirasını ayakta tutan Osmanlı Kriket Kulübünün sezon sonu ödülleri törenle verildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Osmanlı Kriket Kulübü Sekreteri Fareed Abrahams, taraftarların kulüp tarihinin önemli bir parçası olduğunu belirterek “Osmanlı Kriket Kulübü bugüne kadar Güney Afrika tarihindeki yeri itibarıyla bir kulüpten fazlasını temsil etti. Kulübümüz 150 yıl önce buraya Osmanlı Devleti tarafından gönderilen Ebubekir Efendi'nin öğretilerini, kriket ile yeni nesillere ulaştırma misyonunu hala devam ettiriyor. Kulübümüzün başarısında emeği geçen yöneticilerimiz ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Takımın, Osmanlı Devleti ile olduğu gibi Türkiye ile de güçlü bağlarının bulunduğunu ifade eden Abrahams, bu bağların son zamanlarda daha da güçlendiğini ifade etti. Abrahams, “TİKA’nın kulübümüze verdiği destekle altyapımızı iyileştirdik. Bu bağlamda TİKA başarılarımızda önemli paya sahip. Bu kulübün aynı zamanda size ait olduğunu bilmenizi isterim.” diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Türkiye’nin Pretoria Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen de dünyanın bu en uzak köşesinde kendisine "Osmanlı" diyen Güney Afrikalıların Türk halkı nazarında önemli bir yeri olduğunu belirterek “136 yıldır Osmanlı ismini gururla ve Güney Afrika tarihinde üstlendiği önemli rollerle taşıyan Osmanlı Kriket Kulübü ailesiyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.” ifadesini kullandı.

Büyükelçi Ülgen, Osmanlı Kriket Kulübünün Türkiye'de tanınması ve kriket sporunun daha faal hale getirilmesinde tecrübelerinden yararlanmak için kulüp yöneticilerinin Türkiye’ye davet edileceğini duyurdu.

Taraftarlara TİKA Başkanı Serdar Çam’ın selamlarını ileten Büyükelçi Ülgen, kulübün başarılarını devamı için TİKA’nın desteklerini devam ettireceğinin altını çizdi.

Etkinliğe katılanları, Güney Afrika’daki FETÖ varlığı konusunda uyaran Ülgen, bu insanların Türkiye’yi hiçbir şekilde temsil etmediklerini vurguladı. Büyükelçi Ülgen, “Parlamentomuz ve Türkiye’de toplumun tüm kesimleri tarafından terör örgütü olarak kabul edilen bu yapı, Güney Afrika için de büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Güney Afrika’nın dostu olarak sizleri uyarmak Türkiye’nin görevidir. Bu örgüt 15 Temmuz'da vatandaşlarımızın canına kıymak suretiyle meşru hükümeti devirmeye yeltendi.” dedi.

OSMANLI KRİKET KULÜBÜ

Güney Afrika’ya Osmanlı Devleti tarafından 1863 yılında ülkedeki Müslümanları eğitmek ve aralarındaki ihtilafları çözmek için gönderilen Ebubekir Efendi’nin öğrencileri tarafından 136 yıl önce kurulan kulüp, ülkede beyaz olmayanların kurduğu ilk kriket kulübü olma özelliği taşıyor.

Güney Afrika’da okullar açan ve dersler veren Ebubekir Efendi, ömrünün sonuna kadar Osmanlı devletini temsilen görev yaptı. İslam’ın Güney Afrika’da yayılmasını sağlayan Ebubekir Efendi, arkasında pek çok cami ve okul bırakarak 29 Ağustos 1880’de 20 yıla yakın görev yaptığı Cape Town’da hayatını kaybetti.