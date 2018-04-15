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Güncelleme: 15:58, 15 Nisan 2018 Pazar

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İngiltere'de akademisyenlerden Esed yanlısı dezenformasyon
İngiltere'de akademisyenlerden Esed yanlısı dezenformasyon

Önemli üniversitelerdeki bazı kıdemli akademisyenlerin, Rusya’nın ortaya attığı Esed yanlısı dezenformasyonu ve komplo teorilerini yaymakta rol aldığı öne sürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere’de önemli üniversitelerde çalışan bazı kıdemli akademisyenlerin, Rusya’nın ortaya attığı Esed yanlısı dezenformasyonu ve komplo teorilerini yaymakta rol aldığı ileri sürüldü.

The Times gazetesinin haberinde, “Suriye, Propaganda ve Medya (SPM)" adlı akademik çalışma grubunun Rusya'nın ortaya attığı Esed rejimi yanlısı bazı komplo teorilerini yaydığı iddia edildi.

Aralarında Edinburgh, Sheffield ve Leicester’ın da yer aldığı ülkenin önde gelen üniversitelerinde görev yapan 4 profesörün yer aldığı grup, Esed’in gerçekleştirdiği kimyasal saldırılara ilişkin videoların, gönüllü sivil örgüt "Beyaz Baretler" tarafından üretildiği şeklindeki Rus iddiasını yayıyor.

Grubun danışmanları arasında 11 Eylül saldırısının bir komplo olduğunu savunan ABD’li akademisyen Mark Crispin Miller ile geçen hafta Duma’da düzenlenen kimyasal saldırının arkasında ABD istihbarat servisi CIA’nın bulunduğunu savunan Avustralyalı akademisyen David Blackall da bulunduğu bildirildi.

Haberde, grubun üyelerinden Edinburg Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Tim Hayward’ın, "Beyaz Baretler" ile bazı terör örgütlerinin ortaklaşa olarak kimyasal saldırı süsü verilmiş olaylar düzenlediğini ve bunlarda kaçırılıp uyuşturulmuş çocukları kullandıklarını öne süren paylaşımlarda bulunduğu belirtildi.

Habere göre Twitter hesabında “Guta’daki sivil ve resmi tanık ifadeleri çok rahatsız edici sorulara yol açıyor.” ifadesini kullanan Hayward, Paul McKeigue adlı bir genetik epidemioloji ve genetik istatistiği uzmanının Esed’i savunan bir makalesini de kendi blogunda yayımladı.

The Times, McKeigue'in makalesinde, "delilleri değerlendirmede olasılık hesaplaması yöntemini kullanarak Esed’in kimyasal saldırı düzenlemesinin imkansızlığını" kanıtlamaya çalıştığını aktardı.

ALTERNATİF SAĞDAN DESTEK

Hayward’ın Suriye’deki kimyasal saldırıları tartışırken kullandığı "#Syriahoax" etiketinin, aralarında Mike Cernovich’in de yer aldığı ABD’deki alternatif sağdan bazı kişiler tarafından kullanılması sonucu hızla yayıldığı kaydedilen haberde, bunda Rusya’nın verdiği siber desteğin de rolü olduğu ifade edildi.

Cernovich, daha önce, Hillary Clinton’ın destekçilerinin çocuk istismarı çetesiyle bağlantılı olduğunu öne süren ve “Pizzagate” diye bilinen komplo teorisiyle gündeme gelmişti.

SPM ile bağlantılı isimler arasında "Beyaz Baretler"in El Kaide ile ilişkili teröristler olduğunu ve Esed güçleri için meşru hedef teşkil ettiğini savunan Vanessa Beeley de var.

Habere göre grubun üyeleri arasında Sheffield Üniversitesi Siyaset, Toplum ve Siyasi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Piers Robinson ve Leicester Üniversitesinde okutman olarak çalışan Tara McCormack da yer alıyor.

Grubun ilk raporunu Salisbury’de geçen ay zehirlenen çifte ajan Sergey Skripal ile ilgili hazırladığı belirtildi.

“Novichok hakkında şüpheler” başlıklı raporda, Rusya’nın Skripal’e saldırıda kullandığı öne sürülen Novichok’un aslında hiç var olmadığı tezinin işlendiği aktarıldı.



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