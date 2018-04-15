29. Arap Birliği Zirvesi Katar'sız başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 29. Arap Birliği Zirvesi, 15 ülkenin devlet başkanlarının katılımıyla başladı.
Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde yer alan Zahran kentindeki Kral Abdülaziz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 29. Arap Birliği Zirvesi'nde, Filistin davasının yanı sıra Suriye, Libya ve Yemen'deki krizlere ilişkin son gelişmeler ile İran'ın Arap ülkelerinin iç meselelerine müdahaleleri ele alınacak.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, zirve başlamadan önce sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesinin kardeş Arap liderlerin toplantısına ev sahipliği yapmasından dolayı sevinç duyduğunu belirtti.
Kral Selman, söz konusu zirvede her türlü zorluklarla başa çıkılması için samimi niyet ve çabaların bir araya geleceğinin altını çizdi.
Zirveye ev sahipliği yapan Kral Selman'ın yanı sıra Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Komorlar Devlet Başkanı Gazali Osmani, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Cibuti Devlet Başkanı İsmail Ömer Guelleh, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife katıldı.
Arap dünyasındaki birçok konunun ele alınacağı 29. Arap Birliği Zirvesi'ne ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ile birlikte Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Arap Parlamentosu Başkanı Meşal es-Selmi'nin de katılması bekleniyor.
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt tarafından davet edilen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, zirveye katılmadı.
Usul gereği Suudi Arabistan’ın Katar Emiri Temim'e davet göndermesi gerekiyor. Ancak Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (B.A.E) ve Bahreyn bir yıldan beri Katar’a ambargo uyguladığı için Katar Emiri Temim'i zirveye Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt davet etti.
Davetiyenin ev sahibi ülkeden gelmiyor olması bile, Katar’ın düşük seviyede temsil edileceğinin en önemli işareti olarak yorumlanıyor. Bu zirveden Katar krizinin çözümüne dair olumlu bir gelişmenin yaşanması da öngörülmüyor.
28. Arap Birliği Zirvesi, Yemen'in ülkede yaşanan savaş nedeniyle ev sahipliği yapamayacağını duyurmasının ardından 29 Mart 2017'de 16 ülkenin devlet başkanlarının katılımıyla Ürdün'ün Ölü Deniz bölgesinde düzenlenmişti.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkilileri, Ürdün'deki liderler toplantısında 29. Arap Birliği Zirvesi'ne ev sahipliği yapamayacaklarını beyan etmesi üzerine Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, 28. Arap Birliği Zirvesi'nin kapanış oturumundaki konuşmasında, BAE'nin 29. Arap Birliği Zirvesi'nin Suudi Arabistan'da yapılmasına ilişkin isteğinin onaylanmasından mutluluk duyduklarını söylemişti.
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29. Arap Birliği Zirvesi, 15 ülke devlet başkanının katılımıyla Suudi Arabistan'da başladı. Ev sahibi ülkenin usule uygun davet etmemesi sebebiyle Zirve'ye Katar emiri katılmadı
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