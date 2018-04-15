Güncelleme: 16:36, 15 Nisan 2018 Pazar

Gana'da trafik kazası: 16 ölü





Gana'da Yapei-Yapala karayolunda iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Batı Afrika ülkesi Gana'da meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Ulusal basında yer alan haberlerde, ülkenin Kuzey bölgesindeki Yapei-Yapala karayolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığı bildirildi. Kuzey Bölgesi Polis Sözcüsü Mohammed Yussif Tanko, basına yaptığı açıklamada, iki otobüste bulunan 70 yolcudan 16'sının olay yerinde yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti. Tanko, yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını ifade ederek, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

İlgili Konular Gana trafik kazası

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.