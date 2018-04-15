16:27, 15 Nisan 2018 Pazar

Amerika Suriye'de kalmaya karar verdi





ABD'nin BM temsilcisi Nikki Haley, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeyeceğini söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley ülkenin Suriye konusundaki kararını açıkladı. Haley, 'hedefler tamamlanana kadar' ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeyeceğini açıkladı.

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