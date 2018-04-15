17:07, 15 Nisan 2018 Pazar

28 Åžubat darbe davasÄ± kararÄ± maÄŸdurlarÄ± memnun etmedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye tarihinde toplum ve siyaset Ã¼zerinde derin izler bÄ±rakan 28 Åžubat 1997 bitmeyen, bitirilmeyen davalarÄ± ile gÃ¼ndemini korumaya devam ediyor.

28 Åžubat darbesine iliÅŸkin 103 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davada mahkeme heyeti, kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. 68 sanÄ±k hakkÄ±nda beraat kararÄ± verildi. 21 sanÄ±ÄŸa aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

13 Nisan tarihinde aÃ§Ä±klanan 28 Åžubat kararlarÄ± bu konuda uzun zamandÄ±r hakimin kararÄ±nÄ± bekleyen bir Ã§ok insan tarafÄ±ndan memnuniyetsizlikle karÅŸÄ±landÄ±. Zira hem dÃ¶nemin sorumluÄŸu sadece 21 kiÅŸi Ã¼zerinden yargÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ± hem e mÃ¼ebbet kararÄ± ile birlikte tutuklanma gerÃ§ekleÅŸmemiÅŸti.

Darbenin uluslararasÄ± boyutuna hiÃ§ deÄŸinilmemiÅŸ olmasÄ±na Star Gazetesi kÃ¶ÅŸe yazarlarÄ±ndan yoÄŸun tepki geldi. Gazetenin yazarlarÄ±ndan YiÄŸit Bulut kÃ¶ÅŸesinde yer verdiÄŸi 28 Åžubat kararlarÄ±na iliÅŸkin yazÄ±sÄ±nda;

"Sevgili dostlarÄ±m, ben bu soruyu yÄ±llardÄ±r soruyorum; SÄ°VÄ°L GENERALLER NEREDE? O DÃ–NEMÄ°N MEDYA PATRONLARI VE O MANÅžETLERÄ° ATAN ADAMLARI NEREDE? 28 ÅžUBATâ€™IN SÄ°VÄ°L GENERALLERÄ° KÄ°M? VE NEDEN HALA CAMDAN KULELERÄ°NDE OTURUYORLAR? BU KULELERE NE ZAMAN SIRA GELECEK? BU DAVANIN NE ZAMAN SÄ°VÄ°L GENERALLERÄ° DE Ä°Ã‡Ä°NE ALACAÄžINI VE NE ZAMAN GERÃ‡EK ADALETÄ°N SAÄžLANACAÄžINI BU MÄ°LLET SABIRLA BEKLÄ°YOR! " diyerek tepkisini gÃ¶sterdi.

Yine aynÄ± gazetenin yazarlarÄ±ndan Resul Tosun'un " Ãœrkek kararlar" olarak nitelendirdiÄŸi yazÄ±sÄ±nda da dÃ¶nemin maÄŸdurlarÄ±nÄ±n verilen karardan memnun olmadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek '24 milyonun maÄŸdur edildiÄŸi davada 103 sanÄ±kla baÅŸlanmÄ±ÅŸ 21 sanÄ±kla karar verilmiÅŸtir.' diyor.

Tek olumlu yanÄ±nÄ±n 28 Åžubat'Ä±n bir 'SÃ¼reÃ§' deÄŸil 'Darbe' olduÄŸunun kabullenilmiÅŸ olduÄŸunu belirten Sibel Eraslan hem dÃ¶nemin maÄŸdurlarÄ±ndan hem de davanÄ±n takipÃ§ilerinden olduÄŸu iÃ§in, karar ile adaletin saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor.

Eraslan yazÄ±sÄ±nÄ±, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti, hitama eren 28 Åžubat davasÄ± ile birlikte, darbeleri yargÄ±layacak milli iradeye sahip bir Ã¼lke olduÄŸunu tÃ¼m dÃ¼nyaya ispat etmiÅŸtir. 1960 ve 1980 darbelerini yargÄ±layamadÄ±k, nesillerimiz heba edildi... 28 Åžubat darbesini yargÄ±layÄ±p muhakemeyi neticelendirmiÅŸ olmaksa, 15 Temmuz darbe ve iÅŸgal kalkÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yargÄ±lama konusunda Ã§ok Ã¶nemli bir merhaledir..." diyerek sonlandÄ±rÄ±yor.Â

28 ÅžUBAT DARBESÄ°

TÃ¼rkiye Ã¼zerinde 15 Temmuz darbe giriÅŸimi Ã¶ncesi son askeri mÃ¼dahale olan 28 Åžubat darbesi dÃ¶nemin hÃ¼kÃ¼met ortaklarÄ± Necmettin Erbakan ve Tansu Ã‡iller'in silahlÄ± kuvvetler tarafÄ±ndan istifaya zorlanmasÄ± ile baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Fiziki olmaktan Ã§ok medya Ã¼zerinden hÃ¼kÃ¼mete karÅŸÄ± yapÄ±lan baskÄ±ya askerler "Demokrasiye balans ayarÄ±" derken yapÄ±lanlar sivil toplumda "Post-modern darbe" olarak anÄ±ldÄ±.

1995 seÃ§imlerinde Necmettin Erbakan'Ä±n genel baÅŸkanÄ± olduÄŸu Refah Partisinin birinci parti olarak Ã§Ä±kmasÄ± sonrasÄ± TÃœSÄ°AD, medya ve askerlerin Ã¼Ã§lÃ¼ koalisyonu tarafÄ±ndan manipulasyonlar sonrasÄ± Refah Parti'si kapatÄ±ldÄ±.

O dÃ¶nem Ã¼niversitelere alÄ±nmayan baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ler, okullardaki ikna odalarÄ±, medyada hergÃ¼n halka sunulan senaryo icabÄ± sahte tarikat haberleri sÃ¼reci normalleÅŸtirme Ã§abalarÄ±nÄ± destekliyordu.

Gazeteci Ä°smet Berkan, meydanÄ±n 28 Åžubat'taki rolÃ¼nÃ¼ Ã§ok aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde ÅŸÃ¶yle ifade etmiÅŸti: â€œ28 Åžubat'Ä±n ana aktÃ¶rlerinden biri de medyaydÄ± ve medya olmasaydÄ± 28 Åžubat baÅŸarÄ±lÄ± olamazdÄ±. Medya neredeyse gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak psikolojik harekÃ¢tÄ±n parÃ§asÄ± oldu. Hepimiz kullanÄ±ldÄ±k ve kendimizi kullandÄ±rdÄ±k. 28 Åžubat sÃ¼recinde hepimizin gÃ¼nahÄ± var."

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