28 Åžubat darbe davasÄ± kararÄ± maÄŸdurlarÄ± memnun etmedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye tarihinde toplum ve siyaset Ã¼zerinde derin izler bÄ±rakan 28 Åžubat 1997 bitmeyen, bitirilmeyen davalarÄ± ile gÃ¼ndemini korumaya devam ediyor.
28 Åžubat darbesine iliÅŸkin 103 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davada mahkeme heyeti, kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. 68 sanÄ±k hakkÄ±nda beraat kararÄ± verildi. 21 sanÄ±ÄŸa aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
13 Nisan tarihinde aÃ§Ä±klanan 28 Åžubat kararlarÄ± bu konuda uzun zamandÄ±r hakimin kararÄ±nÄ± bekleyen bir Ã§ok insan tarafÄ±ndan memnuniyetsizlikle karÅŸÄ±landÄ±. Zira hem dÃ¶nemin sorumluÄŸu sadece 21 kiÅŸi Ã¼zerinden yargÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ± hem e mÃ¼ebbet kararÄ± ile birlikte tutuklanma gerÃ§ekleÅŸmemiÅŸti.
Darbenin uluslararasÄ± boyutuna hiÃ§ deÄŸinilmemiÅŸ olmasÄ±na Star Gazetesi kÃ¶ÅŸe yazarlarÄ±ndan yoÄŸun tepki geldi. Gazetenin yazarlarÄ±ndan YiÄŸit Bulut kÃ¶ÅŸesinde yer verdiÄŸi 28 Åžubat kararlarÄ±na iliÅŸkin yazÄ±sÄ±nda;
"Sevgili dostlarÄ±m, ben bu soruyu yÄ±llardÄ±r soruyorum; SÄ°VÄ°L GENERALLER NEREDE? O DÃ–NEMÄ°N MEDYA PATRONLARI VE O MANÅžETLERÄ° ATAN ADAMLARI NEREDE? 28 ÅžUBATâ€™IN SÄ°VÄ°L GENERALLERÄ° KÄ°M? VE NEDEN HALA CAMDAN KULELERÄ°NDE OTURUYORLAR? BU KULELERE NE ZAMAN SIRA GELECEK? BU DAVANIN NE ZAMAN SÄ°VÄ°L GENERALLERÄ° DE Ä°Ã‡Ä°NE ALACAÄžINI VE NE ZAMAN GERÃ‡EK ADALETÄ°N SAÄžLANACAÄžINI BU MÄ°LLET SABIRLA BEKLÄ°YOR! " diyerek tepkisini gÃ¶sterdi.
Yine aynÄ± gazetenin yazarlarÄ±ndan Resul Tosun'un " Ãœrkek kararlar" olarak nitelendirdiÄŸi yazÄ±sÄ±nda da dÃ¶nemin maÄŸdurlarÄ±nÄ±n verilen karardan memnun olmadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek '24 milyonun maÄŸdur edildiÄŸi davada 103 sanÄ±kla baÅŸlanmÄ±ÅŸ 21 sanÄ±kla karar verilmiÅŸtir.' diyor.
Tek olumlu yanÄ±nÄ±n 28 Åžubat'Ä±n bir 'SÃ¼reÃ§' deÄŸil 'Darbe' olduÄŸunun kabullenilmiÅŸ olduÄŸunu belirten Sibel Eraslan hem dÃ¶nemin maÄŸdurlarÄ±ndan hem de davanÄ±n takipÃ§ilerinden olduÄŸu iÃ§in, karar ile adaletin saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor.
Eraslan yazÄ±sÄ±nÄ±, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti, hitama eren 28 Åžubat davasÄ± ile birlikte, darbeleri yargÄ±layacak milli iradeye sahip bir Ã¼lke olduÄŸunu tÃ¼m dÃ¼nyaya ispat etmiÅŸtir. 1960 ve 1980 darbelerini yargÄ±layamadÄ±k, nesillerimiz heba edildi... 28 Åžubat darbesini yargÄ±layÄ±p muhakemeyi neticelendirmiÅŸ olmaksa, 15 Temmuz darbe ve iÅŸgal kalkÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yargÄ±lama konusunda Ã§ok Ã¶nemli bir merhaledir..." diyerek sonlandÄ±rÄ±yor.Â
28 ÅžUBAT DARBESÄ°
TÃ¼rkiye Ã¼zerinde 15 Temmuz darbe giriÅŸimi Ã¶ncesi son askeri mÃ¼dahale olan 28 Åžubat darbesi dÃ¶nemin hÃ¼kÃ¼met ortaklarÄ± Necmettin Erbakan ve Tansu Ã‡iller'in silahlÄ± kuvvetler tarafÄ±ndan istifaya zorlanmasÄ± ile baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Fiziki olmaktan Ã§ok medya Ã¼zerinden hÃ¼kÃ¼mete karÅŸÄ± yapÄ±lan baskÄ±ya askerler "Demokrasiye balans ayarÄ±" derken yapÄ±lanlar sivil toplumda "Post-modern darbe" olarak anÄ±ldÄ±.
1995 seÃ§imlerinde Necmettin Erbakan'Ä±n genel baÅŸkanÄ± olduÄŸu Refah Partisinin birinci parti olarak Ã§Ä±kmasÄ± sonrasÄ± TÃœSÄ°AD, medya ve askerlerin Ã¼Ã§lÃ¼ koalisyonu tarafÄ±ndan manipulasyonlar sonrasÄ± Refah Parti'si kapatÄ±ldÄ±.
O dÃ¶nem Ã¼niversitelere alÄ±nmayan baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ler, okullardaki ikna odalarÄ±, medyada hergÃ¼n halka sunulan senaryo icabÄ± sahte tarikat haberleri sÃ¼reci normalleÅŸtirme Ã§abalarÄ±nÄ± destekliyordu.
Gazeteci Ä°smet Berkan, meydanÄ±n 28 Åžubat'taki rolÃ¼nÃ¼ Ã§ok aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde ÅŸÃ¶yle ifade etmiÅŸti: â€œ28 Åžubat'Ä±n ana aktÃ¶rlerinden biri de medyaydÄ± ve medya olmasaydÄ± 28 Åžubat baÅŸarÄ±lÄ± olamazdÄ±. Medya neredeyse gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak psikolojik harekÃ¢tÄ±n parÃ§asÄ± oldu. Hepimiz kullanÄ±ldÄ±k ve kendimizi kullandÄ±rdÄ±k. 28 Åžubat sÃ¼recinde hepimizin gÃ¼nahÄ± var."
Â
Cuma gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klanan 28 Åžubat darbe davasÄ± kararlarÄ±nda 68 beraat ve 21 mÃ¼ebbet cezasÄ± Ã§Ä±kmasÄ± dÃ¶nemin maÄŸdurlarÄ±nÄ± memnun etmedi.
KeÃ§iborlu ilÃ§esinde Roma dÃ¶nemine ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen 33 sikke ele geÃ§irildi
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, 21 Mart'ta Irak'Ä±n kuzeyine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda "Aranan terÃ¶rist" listesinde kÄ±rmÄ±zÄ± kategoride yer alan Birdal BurhanlÄ±'nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in bekleyen tÄ±rlar, 7 kilometrelik kuyruk oluÅŸturdu.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve Rusya Federasyonu BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ ile telefonda ABD, Ä°ngiltere ve Fransa tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen harekat hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k tÃ¼nelleri arasÄ±nda yer alan EÄŸribel TÃ¼neli'nin 27 Haziran'da tamamlanarak kullanÄ±ma aÃ§Ä±lmasÄ± hedefleniyor.
BalÄ±kesir'de, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda, 7'si askeri personel 11 zanlÄ±nÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda, jandarma timleri ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK Ã¼yeleri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 1 askerin ÅŸehit olduÄŸu, 5 askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde dÃ¼zenlenen 46. Cenevre UluslararasÄ± BuluÅŸlar FuarÄ±'nda, 4 TÃ¼rk mucit, 3 altÄ±n madalya kazanarak Ã¶nemli bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±
YurtdÄ±ÅŸÄ± TÃ¼rkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki TÃ¼rkÃ§e Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda LÃ¼bnan, ÃœrdÃ¼n, Irak, Filistin ve Arnavutluk'taki okullara TÃ¼rkÃ§e dil eÄŸitimi kitabÄ±, sÃ¶zlÃ¼k, akademik TÃ¼rkÃ§e seti ve eÄŸitim afiÅŸi desteÄŸi veriyor.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD, Fransa ve Ä°ngiltere tarafÄ±ndan Suriye'de Esed rejimine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon ile ilgili "YapÄ±lan operasyonu doÄŸru buluyoruz" ifadesini kullandÄ±
Ä°stanbul'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik 6 ilÃ§ede 11 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, yabancÄ± uyruklu 51 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± tarafÄ±ndan, Moro'da, 100 Ã¶ÄŸrencinin istifade edeceÄŸi AbdÃ¼lhamid Han Ä°lkokulu'nun temellerini atÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'la yaptÄ±ÄŸÄ± telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriyeâ€™deki son geliÅŸmelerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD ve koalisyon ortaklarÄ± tarafÄ±ndan Esed rejimine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyona tepki gÃ¶steren Ã¼lkeler iÃ§in, "7 yÄ±ldÄ±r Suriye'de insanlar katlediliyor, vahÅŸet devam ediyor, sadece kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman mÄ± insanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z aklÄ±nÄ±za geliyor." ifadesini kullandÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan haftalÄ±k bilgilendirmede, Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±lÄ± olarak yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 4157'ye yÃ¼kseldiÄŸi belirtildi