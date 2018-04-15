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Afrika Birliği Suriye müdahalesinde somut delil şartını hatırlattı
Afrika Birliği Suriye müdahalesinde somut delil şartını hatırlattı

Afrika Birliği, Suriye'de kimyasal silah kullanılmasına karşı oldukları ve aynı zamanda yapılan müdahalenin de yetkin, bağımsız ve güvenilir bir oluşum tarafından toplanan "somut delillere dayanarak" yapılmasının gerektiğini açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Afrika Birliği, Suriye'de kimyasal silah kullanıma karşı yapılan herhangi bir müdahalenin "yadsınamaz deliller temelinde" olması gerektiğini belirtti.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, Birliğin Suriye'deki gelişmeleri endişeyle takip ettiği ve her türlü kimyasal silah ve uluslararası hukuk tarafından yasaklanan diğer silahların kullanımını güçlü şekilde kınadığı ifade edildi.

Bu tür silahların kullanımına yönelik herhangi bir girişimin yetkin, bağımsız ve güvenilir bir oluşum tarafından toplanan "somut delillere dayanarak" yapılmasının gerektiği vurgulanan açıklamada, Afrika'nın BM Güvenlik Konseyinden özellikle de daimi temsilcilerden farklılıkları kenara koymalarını beklediği kaydedildi.

Açıklamada, Suriye halkının çok uzun süredir acılar çektiği ve bu güç durum karşısında gerçekleştirilecek tek mantıklı eylem planının ise Suriye halkının çıkarları temelinde kalıcı bir siyasi çözüm bulmak için uluslararası çabaların kuvvetlendirilmesi olacağı belirtildi.



İlgili Konular Afrika Birliği ABD Suriye suriye saldırı
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