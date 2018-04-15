17:46, 15 Nisan 2018 Pazar

Sadr yanlıları Esed'e saldırıyı protesto etti





Bağdat'ki Tahrir Meydanı'ında toplanan Sadr yanlısı yüzlerce kişi, Esed rejimine düzenlenen operasyonu protesto etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine gerçekleştirdiği operasyon, Irak'ta protesto edildi. Irak'ın başkenti Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda bir araya gelen Şii lider Mukteda es-Sadr yanlısı yüzlerce kişi, söz konusu operasyonu protesto etti. Sık sık "Amerika'ya hayır" ve "Kahrolsun Amerika" şeklinde sloganların atıldığı eylemde, bir grup gösterici ABD bayrağını ateşe verdi. Irak güçlerinin, gösteri alanında yoğun güvenlik önlemi aldığı dikkati çekti. Irak'ta Bağdat'ın yanı sıra Şii lider Sadr'ın ikamet ettiği Necef ve diğer güney kentlerde de benzer gösteriler düzenlendi. Necef'teki gösteriye ABD'ye karşı sert muhalefetiyle bilinen Sadr da katıldı. Sadr hareketi lideri, dün tüm destekçilerine "ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine gerçekleştirdiği operasyonu protesto etmeleri" çağrısında bulunmuştu.

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