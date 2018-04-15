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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:33, 15 Nisan 2018 Pazar
GÃ¼ncel
19:19, 15 Nisan 2018 Pazar

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AÄŸrÄ±'da 10 gÃ¼nde 14 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
AÄŸrÄ±'da 10 gÃ¼nde 14 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

AÄŸrÄ± DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len operasyonlarda, son 10 gÃ¼nde 1'i saÄŸ 14 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AÄŸrÄ±Â ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n,Â terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKKÂ mensuplarÄ±na yÃ¶nelik DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esininÂ AÄŸrÄ± DaÄŸÄ± kÄ±rsalÄ±nda icra ettiÄŸi operasyon sÄ±rasÄ±nda dÃ¼n 2 askerin ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ anÄ±msatÄ±ldÄ±.

Operasyonda 1 terÃ¶ristin Ã¶lÃ¼ ele geÃ§irilmesi sonrasÄ±Â bÃ¶lgede geniÅŸ Ã§aplÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Ä°cra edilen operasyon neticesinde 8 bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu etkisiz hale getirilmiÅŸtir. Kentte son 10 gÃ¼nde icra edilen operasyonlarda 1'i saÄŸ olmak Ã¼zere toplam 14 bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu etkisiz hale getirilmiÅŸ olup, operasyonlar aralÄ±ksÄ±z devam etmektedir."

MehmetÃ§ik'in son operasyonu, helikopterlerin de katÄ±lÄ±mÄ±yla engebeli ve kÄ±smen karla kaplÄ± arazide yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.



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