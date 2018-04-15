AÄŸrÄ±'da 10 gÃ¼nde 14 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
AÄŸrÄ±Â ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n,Â terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKKÂ mensuplarÄ±na yÃ¶nelik DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esininÂ AÄŸrÄ± DaÄŸÄ± kÄ±rsalÄ±nda icra ettiÄŸi operasyon sÄ±rasÄ±nda dÃ¼n 2 askerin ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ anÄ±msatÄ±ldÄ±.
Operasyonda 1 terÃ¶ristin Ã¶lÃ¼ ele geÃ§irilmesi sonrasÄ±Â bÃ¶lgede geniÅŸ Ã§aplÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:
"Ä°cra edilen operasyon neticesinde 8 bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu etkisiz hale getirilmiÅŸtir. Kentte son 10 gÃ¼nde icra edilen operasyonlarda 1'i saÄŸ olmak Ã¼zere toplam 14 bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu etkisiz hale getirilmiÅŸ olup, operasyonlar aralÄ±ksÄ±z devam etmektedir."
MehmetÃ§ik'in son operasyonu, helikopterlerin de katÄ±lÄ±mÄ±yla engebeli ve kÄ±smen karla kaplÄ± arazide yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
AÄŸrÄ± DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len operasyonlarda, son 10 gÃ¼nde 1'i saÄŸ 14 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
Cuma gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klanan 28 Åžubat darbe davasÄ± kararlarÄ±nda 68 beraat ve 21 mÃ¼ebbet cezasÄ± Ã§Ä±kmasÄ± dÃ¶nemin maÄŸdurlarÄ±nÄ± memnun etmedi.
KeÃ§iborlu ilÃ§esinde Roma dÃ¶nemine ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen 33 sikke ele geÃ§irildi
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, 21 Mart'ta Irak'Ä±n kuzeyine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda "Aranan terÃ¶rist" listesinde kÄ±rmÄ±zÄ± kategoride yer alan Birdal BurhanlÄ±'nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in bekleyen tÄ±rlar, 7 kilometrelik kuyruk oluÅŸturdu.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve Rusya Federasyonu BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ ile telefonda ABD, Ä°ngiltere ve Fransa tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen harekat hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k tÃ¼nelleri arasÄ±nda yer alan EÄŸribel TÃ¼neli'nin 27 Haziran'da tamamlanarak kullanÄ±ma aÃ§Ä±lmasÄ± hedefleniyor.
BalÄ±kesir'de, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda, 7'si askeri personel 11 zanlÄ±nÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda, jandarma timleri ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK Ã¼yeleri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 1 askerin ÅŸehit olduÄŸu, 5 askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde dÃ¼zenlenen 46. Cenevre UluslararasÄ± BuluÅŸlar FuarÄ±'nda, 4 TÃ¼rk mucit, 3 altÄ±n madalya kazanarak Ã¶nemli bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±
YurtdÄ±ÅŸÄ± TÃ¼rkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki TÃ¼rkÃ§e Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda LÃ¼bnan, ÃœrdÃ¼n, Irak, Filistin ve Arnavutluk'taki okullara TÃ¼rkÃ§e dil eÄŸitimi kitabÄ±, sÃ¶zlÃ¼k, akademik TÃ¼rkÃ§e seti ve eÄŸitim afiÅŸi desteÄŸi veriyor.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD, Fransa ve Ä°ngiltere tarafÄ±ndan Suriye'de Esed rejimine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon ile ilgili "YapÄ±lan operasyonu doÄŸru buluyoruz" ifadesini kullandÄ±
Ä°stanbul'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik 6 ilÃ§ede 11 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, yabancÄ± uyruklu 51 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± tarafÄ±ndan, Moro'da, 100 Ã¶ÄŸrencinin istifade edeceÄŸi AbdÃ¼lhamid Han Ä°lkokulu'nun temellerini atÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'la yaptÄ±ÄŸÄ± telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriyeâ€™deki son geliÅŸmelerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD ve koalisyon ortaklarÄ± tarafÄ±ndan Esed rejimine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyona tepki gÃ¶steren Ã¼lkeler iÃ§in, "7 yÄ±ldÄ±r Suriye'de insanlar katlediliyor, vahÅŸet devam ediyor, sadece kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman mÄ± insanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z aklÄ±nÄ±za geliyor." ifadesini kullandÄ±.