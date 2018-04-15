20:50, 15 Nisan 2018 Pazar

'Suriye'de TÃ¼rkiye'nin olmadÄ±ÄŸÄ± bir adÄ±mÄ±n atÄ±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AK Parti ÃœskÃ¼dar 6. OlaÄŸan Ä°lÃ§e Kongresi'nde konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "ArtÄ±k Suriye'de TÃ¼rkiye'nin olmadÄ±ÄŸÄ± hiÃ§bir adÄ±mÄ±n atÄ±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.Â Amerika'nÄ±n Ä°ngiltere ve Fransa ile birlikte rejimin kimyasal silah tesislerini hedef alan son saldÄ±rÄ±sÄ±nda bir defa daha gÃ¶rdÃ¼k ki bu iÅŸ Ã¶yle pansuman tedbirlerle olmuyor. "Â

"BU ÃœLKEDE YAÅžAM HAKKI BULAMAZSINIZ"

ErdoÄŸan, Kongre Ã¶ncesinde ÃœskÃ¼dar'da vatandaÅŸlara seslendi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "EÄŸer finans sektÃ¶rÃ¼ bu vatana ihanet etmezse, bu vatanda onlar da gÃ¶revini yaparsa baÅŸÄ±mÄ±z gÃ¶zÃ¼mÃ¼z Ã¼stÃ¼nde yerleri var, her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi veririz." dedi.

CumurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ÅŸu ÅŸekilde konuÅŸtu:



"KalktÄ±lar bu ara bize kur savaÅŸÄ± ilan ettiler. Ne ilan ederseniz edin, avucunuzu yalarsÄ±nÄ±z avucunuzu ama buradan bir ÅŸey daha sÃ¶ylÃ¼yorum; ey finans sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n iÃ§erisinde olanlar, bizi kur, ÅŸu, bu bunlarla tehdit etmeye kalkmayÄ±n, bu Ã¼lkede yaÅŸam hakkÄ± bulamazsÄ±nÄ±z. Bak bu kadar aÃ§Ä±k sÃ¶ylÃ¼yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bize kur savaÅŸÄ±, finans sektÃ¶rÃ¼yle bÃ¶yle bir mÃ¼dahale, adeta bu memlekete ihanettir. Ona fÄ±rsat veremeyiz."

"SÄ°ZÄ°N BU VARLIÄžINIZ, GÃœCÃœMÃœZE GÃœÃ‡ KATIYOR"

ÃœskÃ¼dar'da beÅŸinci konuÅŸmasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¶nce Maltepe, ardÄ±ndan Beykoz ve ÅŸimdi de ÃœskÃ¼dar'da konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yarÄ±n yine Ä°stanbul'da Ã¶ÄŸleden Ã¶nce iki uluslararasÄ± toplantÄ±ya, ondan sonra da Ankara'ya gideceÄŸini anlatan ErdoÄŸan, "Bu gÃ¼cÃ¼ nereden alÄ±yorum? Sizlerden. Sizin bu heyecanÄ±nÄ±z, gÃ¼cÃ¼mÃ¼ze gÃ¼Ã§ katÄ±yor. Sizin bu varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z, gÃ¼cÃ¼mÃ¼ze gÃ¼Ã§ katÄ±yor. Onun iÃ§in de bu yolculukta inÅŸallah Ã§ok daha gÃ¼Ã§lenerek, Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde hizmet kervanÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirerek yolumuza devam edeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

ÃœskÃ¼darlÄ±larÄ±n aynÄ± zamanda komÅŸusu olduÄŸunu dile getiren ErdoÄŸan, "Bir ÃœskÃ¼darlÄ± olarak komÅŸularÄ±ma hitap ederken herhalde biraz daha farklÄ± konuÅŸmam lazÄ±m. Niye? KomÅŸunun, komÅŸu Ã¼zerinde haklarÄ± var. Sizin benim Ã¼zerimde, benim de sizin Ã¼zerinizde haklarÄ±m var. Ä°Ã§inizden bir cumhurbaÅŸkanÄ± olarak, daha Ã¶nce bir baÅŸbakan olarak Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ bir kardeÅŸiniz, daha Ã¶nce bir bÃ¼yÃ¼k ÅŸehir belediye baÅŸkanÄ± olarak Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ bu kardeÅŸiniz diyor ki gelin bu yolculuÄŸu gÃ¼Ã§lenerek devam ettirelim." ifadelerini kullandÄ±.

ErdoÄŸan, yapÄ±lmasÄ± gereken Ã§ok ÅŸeyin olduÄŸunu, Ä°stanbul'un, ÃœskÃ¼dar'Ä±n her ÅŸeye layÄ±k olduÄŸunu anlattÄ±.

Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek'in "CanÄ±m Ä°stanbul" ÅŸiirinin "BeyoÄŸlu tepinirken/AÄŸlar Karacaahmet" mÄ±sralarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, "Benim babacÄ±ÄŸÄ±m da anacÄ±ÄŸÄ±m da Karacaahmet'te yatÄ±yor. Tabii bu Karacaahmet bize de sinyaller veriyor. Karacaahmet sÄ±radan bir yer deÄŸil.Â

Bizler beraber bu yolculukta yÃ¼rÃ¼yeceÄŸiz. Hizmetlerimizi sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. Ä°stiyoruz ki Ã¶yle hizmetler yapalÄ±m ki ÅŸimdi geldiÄŸimiz noktanÄ±n Ã¶tesine gidelim." diye konuÅŸtu.

"DÃœNYA MARMARAY'A, AVRASYA'YA BAKIYOR"

Mutlu olduÄŸunu dile getiren CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"20 Ã¶ncesine doÄŸru gidersek acaba bÃ¶yle bir ÃœskÃ¼dar var mÄ±ydÄ±? Yok. Ama ÅŸimdi ÅŸÃ¶yle bir dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum; ey ÃœskÃ¼dar, ey Ä°stanbul... Bak ÃœskÃ¼dar, Ä°stanbul'un ana Ã§ekim merkezlerinden biri oldu. Ne oldu? Marka oldu. Neyi ile? Marmaray ile bir marka oldu Ã§Ã¼nkÃ¼ ecdat, karadan gemileri yÃ¼rÃ¼ttÃ¼, biz de denizin altÄ±ndan hamdolsun Marmaray'Ä± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼k. Åžu ana kadar milyonlar denizin altÄ±ndan gitti. Dedik ki 'Bu da yetmez.' Bir de ne yapalÄ±m? Bir de Avrasya'yÄ± yapalÄ±m. Avrasya'yÄ± yaptÄ±k mÄ±? YaptÄ±k. Otomobil ile Avrasya'dan git, gel. SÄ±kÄ±ntÄ±, hamdolsun yok. DÃ¼nya ÅŸu anda nereye bakÄ±yor biliyor musunuz? Marmaray'a bakÄ±yor, Avrasya'ya bakÄ±yor. Ä°ÅŸte bu, Ã§ekim noktalarÄ±nÄ± ortaya koyuyor. Biz daha da iyilerini yapalÄ±m, daha da ileri gidelim diyoruz. Gidecek miyiz? GideceÄŸiz."Â

ÃœskÃ¼dar'dan Ãœmraniye'ye tÃ¼neli yaptÄ±klarÄ±nÄ±, baÄŸlantÄ± akslarÄ±nÄ± da yapacaklarÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bunlar Ã¶yle ufak tefek rakamlarla olmuyor. Ben Bay Kemal'e dedim ki 'Gel, bir bin. Bin de metro neymiÅŸ Ã¶ÄŸren. Bunlar Ã¶nemli ÅŸeyler, sÄ±radan iÅŸler deÄŸil. Bunlara bin ki dÃ¼nya nedir tanÄ±. SÄ±radan olay deÄŸil bunlar. SSK'yÄ± verdiler sana, SSK'da bir genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼k yaptÄ±n, batÄ±rdÄ±n olayÄ±. Ã–lÃ¼leri bile rehin aldÄ±lar. Ama ÅŸimdi bak bizim hastanelerimize. Ne hale geldi hastanelerimiz gÃ¶rÃ¼yorsunuz deÄŸil mi? Åžimdi inÅŸallah bu mevcut hastanelerle yetinmiyoruz, bir adÄ±m daha atÄ±yoruz. Nerede? Sancaktepe Åžehir Hastanesi'ni yapÄ±yoruz.Â

Ã–nÃ¼mÃ¼zde Sancaktepe'nin ihalesi var. Ä°halesiyle orasÄ± 3 bin 250 yataklÄ± bir hastane olacak. Bir aksÄ± BaÅŸakÅŸehir'de olacak. Bunlar dev hastaneler. Bir kapÄ±dan girdiÄŸin zaman her ÅŸey iÃ§eride. DÄ±ÅŸarÄ±da baÄŸlantÄ± yok. Hatta hastalarÄ±mÄ±zÄ±n birÃ§oÄŸu iÃ§eride Ã¶zel araÃ§larla taÅŸÄ±nacak. Niye? BatÄ±nÄ±n ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± yere bir ulaÅŸacaÄŸÄ±z. TÃ¼rkiye, bunlarÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼nyaya gÃ¶steriyor ve gÃ¶sterecek. Åžu anda Mersin, Isparta, Adana'da var. Yola devam ediyoruz. Niye? Onlar yapar da biz yapamaz mÄ±yÄ±z? Biz onlarÄ±n daha iyisini yaparÄ±z dedik ve yaptÄ±k."

"81 MÄ°LYON TEK MÄ°LLETÄ°Z"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, eliyle rabia iÅŸareti yaparak, "Burada ne var? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bizi bÃ¶lemeyecekler. Biz 81 milyon tek milletiz. KardeÅŸiz. Bizi bÃ¶lmek isteyenlere vereceÄŸiniz cevap; haddinize mi, biz kardeÅŸiz. Biz birbirimizi yaradandan Ã¶tÃ¼rÃ¼ seviyoruz. Alevisi, SÃ¼nnisi, biz bÃ¶yle bir ayrÄ±m yapmÄ±yoruz. DoÄŸulu, batÄ±lÄ± bÃ¶yle bir ayrÄ±m yapmÄ±yoruz. 81 milyon tek millet. Bu yolda bÃ¶yle yÃ¼rÃ¼yeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na asla laf sÃ¶yletmeyeceklerini Ã§Ã¼nkÃ¼ onun ÅŸehidin kanÄ±nÄ± temsil ettiÄŸini dile getiren ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Hilal, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ifadesi. YÄ±ldÄ±z, ÅŸehitlerimizin ta kendisi. Tek vatan... 780 bin kilometrekareyle tek vatan. BÃ¶ldÃ¼rmeyiz. Cudi'de tepelerine indik, Gabar'da tepelerine indik, TendÃ¼rek'te tepelerine indik, Bestler Dereler'de tepelerine indik. Ne oldu? Ä°nlerine girdik, inlerine. F-16'larÄ±mÄ±zla ve SilahlÄ± Ä°nsansÄ±z Hava AraÃ§larÄ±mÄ±zla... BunlarÄ± artÄ±k biz yapÄ±yoruz. Ä°nsansÄ±z Hava AraÃ§larÄ±mÄ±zÄ± da biz yapÄ±yoruz, hamdolsun. KapÄ±larÄ±na gidiyorduk, bizi kapÄ±dan gÃ¶nderiyorlardÄ± ama ÅŸimdi biz yapar hale geldik. Bak nereden nereye? ZÄ±rhlÄ± taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ±mÄ±zÄ± yapÄ±yoruz. Åžimdi tanklar, evelallah o da bitti, ÅŸimdi onlarÄ± da sÃ¼rÃ¼yoruz. KararlÄ±yÄ±z, kararlÄ±. ArtÄ±k bizim yurt dÄ±ÅŸÄ±na baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yÃ¼zde 35'e filan dÃ¼ÅŸtÃ¼. Daha iyi olacaÄŸÄ±z. Daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olacaÄŸÄ±z. BunlarÄ± da baÅŸaracaÄŸÄ±z ve bÃ¼tÃ¼n bunlarla beraber sonuncusu, ona geliyorum, o da tek devlet. Bizim TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletinden baÅŸka devletimiz yok. Burada birleÅŸeceÄŸiz."