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'Doğu Kudüs Filistin'in ebedi başkentidir'
'Doğu Kudüs Filistin'in ebedi başkentidir'

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Arap ülkelerini, BMGK'ya sunduğu barış planını desteklemeye davet ederek, "Doğu Kudüs'ün, Filistin'in ebedi başkenti olduğunu yineliyorum." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 29. Arap Birliği Zirvesi'nin açılış oturumundaki konuşmasında, ABD yönetiminin, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımak ile uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

ABD'nin attığı bu adımla kendini, arabulucu yerine taraf olarak konumlandırdığına işaret eden Abbas, artık ABD'nin barış planından söz etmenin inandırıcılığının kalmadığını kaydetti.

Arap ülkelerini, şubat ayında BMGK'da sunduğu barış planını desteklemeye davet eden Abbas, Arap Barış Girişimi'ne dayanan söz konusu barış planının, 2018 yılında bir uluslararası barış konferansının düzenlenmesi, Filistin'in BM'de tam üye olmasının kabul olunması, uluslararası meşru kararlara bağlı kalacak ciddi müzakerelere öncülük edecek çok taraflı uluslararası bir mekanizmanın oluşturulması ile üzerinde anlaşmaya varılacak maddelerin hayata geçirilmesi için zamanın belirlenmesini içerdiğini aktardı.

"Doğu Kudüs'ün, Filistin'in ebedi başkenti olduğunu yineliyorum" diyen Filistin Devlet Başkanı Abbas, Arap ülkelerinden, İsrail'in BMGK'de daimi üyesi olma yönündeki isteğini engellemeleri talebinde bulundu.

SİSİ'DEN SURİYE İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ise Filistin meselesinin Arapların ortak sorunu olduğunu belirterek, Filistin'deki ayrılığın, tarafların gücünü azalttığını, işgali pekiştirmek isteyenlere kapı açtığını, Filistin halkının özgürlük ve bağımsız devlet hayallerini bitirmeye çalıştığını ifade etti.

Sisi, Filistin halkının haklarına el koyma planları karşısında uluslararası topluma sorumluluk taşıma çağrısında bulundu.

Suriye meselesine de değinen Sisi, son gelişmelerden endişe duyduğunu belirterek, kimyasal silah kullanımıyla ilgili acilen uluslararası ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

BAHREYN'DEN ARAP DAYANIŞMASI TALEBİ

Zirvede konuşan Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife de dış müdahalelere karşı Arap dayanışması çağrısı yaptı.

"Dış müdahale ve emeller, daha çok Arap dayanışması ve iş birliğini gerektiriyor. Bu iş birliği ve dayanışma Arapları birleştirecek, güvenlik ve istikrarını garanti altına alacaktır." ifadesini kullanan Al Halife, uluslararası toplumdan kararlarını uygulamasını, bölgedeki krizlere yönelik siyasi çözümlerin başarılı olması için olumlu bir ortamın kurulmasını, dış müdahalelerin durdurulmasını ve zarar gören halklara gerekli koruma sağlanmasını talep etti.

Filistin konusunda ülkesinin tutumunun sabit olduğuna işaret eden Al Halife, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulmasına yol açacak bir barışa ulaşılması gerektiğini kaydetti.

KUVEYT EMİRİ SABAH: ANLAŞMAZLIKLAR HEPİMİZ İÇİN SORUN

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da Arap dünyasında esen anlaşmazlık rüzgarlarını dindirmek için iki kat çaba göstermek gerektiğini belirtti. 

Şeyh Sabah, "Bu anlaşmazlıklar hepimiz için bir sorundur. Ve bu anlaşmazlıklar maruz kaldığımız sıkıntı ve tehlikelerle mücadele gücümüzü zayıflatıyor, pusuda bekleyenlere, ümmetin kötülüğünü isteyenlere alan açıyor." dedi.

Suriye'deki son gelişmelere de değinen Sabah, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanması sonucu düzenlenen hava saldırılarını endişeyle takip ettiklerini kaydetti. 

Sabah, İran'ın bölge halklarının güvenliği, istikrarı ve refahı için devletler arasındaki ilişkiler, ülkelerin içişlerine müdahale etmeme, devletlerin egemenliğine saygı gösterme noktalarında uluslararası hukuk kurallarına uyması gerektiğine işaret etti.



İlgili Konular Kudüs filistin Mahmud Abbas
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