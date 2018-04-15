'Suriye'de rejimin kimyasal kapasitesi yok edildi'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, ABD'yi Suriye'deki birliklerini Ã§ekme kararÄ±ndan kendilerinin vazgeÃ§irdiÄŸini kaydederek, "HarekatÄ±n sadeceÂ kimyasalÂ silahÂ Ã¼retim merkezleriyle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±k." dedi.
Macron, BFMTV ve Mediapart tarafÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanan Ã¶zel programda, gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.
Emmanuel Macron, "(Suriye'de) Askeri planda operasyonu baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±k ve kimyasal silah Ã¼retimi yapÄ±lan ve geliÅŸtirilen 3 merkez hedef alÄ±ndÄ±. Bir merkez ABD ve Ä°ngiliz gÃ¼Ã§leri, biri ABD ve biri de FransÄ±z gÃ¼Ã§lerince vuruldu. (Esed rejiminin) Kimyasal kapasitesi yok edildi." diye konuÅŸtu.
Operasyon Ã¶ncesi ABD tarafÄ±yla yoÄŸun bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme trafiÄŸi yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Macron, "10 gÃ¼n Ã¶nce ABD BaÅŸkanÄ± Trump askerlerini Suriye'den Ã§ekeceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. AmerikalÄ±larÄ± Suriye'de kalmaya biz ikna ettik. Ä°kincisi de harekatÄ±n sadece kimyasal silah Ã¼retim merkezleriyle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±k." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Suriye krizini Ã§Ã¶zmek iÃ§in Fransa'nÄ±n tÃ¼m Ã¼lkelerle konuÅŸtuÄŸunu ve yeniden inisiyatif alacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "EÄŸer DoÄŸu Guta'daki kimyasal saldÄ±rÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmalardaki yoÄŸunluk artmasaydÄ±, ben TÃ¼rkiye'ye giderek ErdoÄŸan, Putin ve Ruhani ile bir araya gelmeyi planlÄ±yordum. Bu buluÅŸmayÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in yeniden giriÅŸimde bulunacaÄŸÄ±m." dedi.
Rusya'nÄ±n, Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±lmasÄ±nda Esed rejiminin "suÃ§ ortaÄŸÄ±" olduÄŸunu Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'e sÃ¶ylediÄŸini belirten Macron, "Biz bu operasyon ile TÃ¼rkler ve RuslarÄ± ayÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±k. TÃ¼rkler kimyasal saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±lar ve ardÄ±ndan operasyonu desteklediklerini sÃ¶ylediler." ifadelerini kullandÄ±.
Emmanuel Macron, Fransa'nÄ±n Esed rejimine savaÅŸ aÃ§madÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek, Fransa'nÄ±n dÃ¼ÅŸmanÄ±nÄ±n 2015'te Paris saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Suudi Arabistan'da dÃ¼zenlenen zirvenin sonuÃ§ bildirisi yayÄ±mlandÄ±. Bildiride, Arap alemi iÃ§in Filistin meselesinin hala merkezi konumda olduÄŸu ve iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Arap kimliÄŸi ile Filistin'in baÅŸkenti olarak kalacaÄŸÄ± belirtildi.
Ä°spanya KraliÃ§esi Sofia, baÅŸkent Madrid'de yapÄ±lan UluslararasÄ± Diplomatlar DerneÄŸi 23. Kermesi'nde TÃ¼rkiye standÄ±nÄ± ziyaret ederek, TÃ¼rk kahvesi iÃ§ti.
KaradaÄŸ'da yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine iliÅŸkin sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketlerine gÃ¶re, DPS Genel BaÅŸkanÄ± Djukanovic, oylarÄ±n yÃ¼zde 54,2'sini alarak Ã¼lkenin yeni cumhurbaÅŸkanÄ± oldu.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, "(Esed rejimi) Kimyasal kapasitesi yok edildi. AmerikalÄ±larÄ± Suriye'de kalmaya biz ikna ettik. Ä°kincisi de harekatÄ±n sadece kimyasal silah Ã¼retim merkezleriyle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±k." dedi.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, Arap Ã¼lkelerini, BMGK'ya sunduÄŸu barÄ±ÅŸ planÄ±nÄ± desteklemeye davet ederek, "DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n, Filistin'in ebedi baÅŸkenti olduÄŸunu yineliyorum." dedi.
Putin ve Ruhani ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaparak ABD'nin operasyonunun yasa dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi
BaÄŸdat'ki Tahrir MeydanÄ±'Ä±nda toplanan Sadr yanlÄ±sÄ± yÃ¼zlerce kiÅŸi, Esed rejimine dÃ¼zenlenen operasyonu protesto etti
Afrika BirliÄŸi, Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± olduklarÄ± ve aynÄ± zamanda yapÄ±lan mÃ¼dahalenin de yetkin, baÄŸÄ±msÄ±z ve gÃ¼venilir bir oluÅŸum tarafÄ±ndan toplanan "somut delillere dayanarak" yapÄ±lmasÄ±nÄ±n gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Gana'da Yapei-Yapala karayolunda iki yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 16 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
ABD'nin BM temsilcisi Nikki Haley, ABD askerlerinin Suriye'den Ã§ekilmeyeceÄŸini sÃ¶yledi
29. Arap BirliÄŸi Zirvesi, 15 Ã¼lke devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Suudi Arabistan'da baÅŸladÄ±. Ev sahibi Ã¼lkenin usule uygun davet etmemesi sebebiyle Zirve'ye Katar emiri katÄ±lmadÄ±
ITC ve KerkÃ¼k TÃ¼rkmen Cephesi BaÅŸkanÄ± Salihi 12 MayÄ±s'taki seÃ§im hedefini aÃ§Ä±kladÄ±. Salihi, "Ä°lk iÅŸimiz TÃ¼rkmenlerin yoÄŸunlukta olduÄŸu Telafer ve Tuzhurmatu ilÃ§elerini il yapmak" dedi
Ã–nemli Ã¼niversitelerdeki bazÄ± kÄ±demli akademisyenlerin, Rusyaâ€™nÄ±n ortaya attÄ±ÄŸÄ± Esed yanlÄ±sÄ± dezenformasyonu ve komplo teorilerini yaymakta rol aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Afganistan'Ä±n CÃ¼zcan vilayetinde DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 20 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, Ã§atÄ±ÅŸmada 3 sivil de hayatÄ±nÄ± kaybetti
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "OsmanlÄ± dÃ¶neminden kalma eserler bizim bu adadaki varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n tapu senetleridir" dedi
DoÄŸu Guta'dan hareket eden 22'nci tahliye konvoyu (Duma'dan 10. konvoy) FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgesine giriÅŸ yaptÄ±. Tahliyelerle Ã¼lkenin kuzeyindeki bÃ¶lgelere Ã§Ä±kmak zorunda kalan DoÄŸu GutalÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ± 65 bini geÃ§ti