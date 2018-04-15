23:41, 15 Nisan 2018 Pazar

'Suriye'de rejimin kimyasal kapasitesi yok edildi'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, ABD'yi Suriye'deki birliklerini Ã§ekme kararÄ±ndan kendilerinin vazgeÃ§irdiÄŸini kaydederek, "HarekatÄ±n sadeceÂ kimyasalÂ silahÂ Ã¼retim merkezleriyle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±k." dedi.

Macron, BFMTV ve Mediapart tarafÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanan Ã¶zel programda, gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Emmanuel Macron, "(Suriye'de) Askeri planda operasyonu baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±k ve kimyasal silah Ã¼retimi yapÄ±lan ve geliÅŸtirilen 3 merkez hedef alÄ±ndÄ±. Bir merkez ABD ve Ä°ngiliz gÃ¼Ã§leri, biri ABD ve biri de FransÄ±z gÃ¼Ã§lerince vuruldu. (Esed rejiminin) Kimyasal kapasitesi yok edildi." diye konuÅŸtu.

Operasyon Ã¶ncesi ABD tarafÄ±yla yoÄŸun bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme trafiÄŸi yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Macron, "10 gÃ¼n Ã¶nce ABD BaÅŸkanÄ± Trump askerlerini Suriye'den Ã§ekeceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. AmerikalÄ±larÄ± Suriye'de kalmaya biz ikna ettik. Ä°kincisi de harekatÄ±n sadece kimyasal silah Ã¼retim merkezleriyle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±k." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Suriye krizini Ã§Ã¶zmek iÃ§in Fransa'nÄ±n tÃ¼m Ã¼lkelerle konuÅŸtuÄŸunu ve yeniden inisiyatif alacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "EÄŸer DoÄŸu Guta'daki kimyasal saldÄ±rÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmalardaki yoÄŸunluk artmasaydÄ±, ben TÃ¼rkiye'ye giderek ErdoÄŸan, Putin ve Ruhani ile bir araya gelmeyi planlÄ±yordum. Bu buluÅŸmayÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in yeniden giriÅŸimde bulunacaÄŸÄ±m." dedi.

Rusya'nÄ±n, Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±lmasÄ±nda Esed rejiminin "suÃ§ ortaÄŸÄ±" olduÄŸunu Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'e sÃ¶ylediÄŸini belirten Macron, "Biz bu operasyon ile TÃ¼rkler ve RuslarÄ± ayÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±k. TÃ¼rkler kimyasal saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±lar ve ardÄ±ndan operasyonu desteklediklerini sÃ¶ylediler." ifadelerini kullandÄ±.

Emmanuel Macron, Fransa'nÄ±n Esed rejimine savaÅŸ aÃ§madÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek, Fransa'nÄ±n dÃ¼ÅŸmanÄ±nÄ±n 2015'te Paris saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž olduÄŸunu sÃ¶yledi.