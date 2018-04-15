KaradaÄŸ'da Djukanovic zafer ilan etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KaradaÄŸ'daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine iliÅŸkinÂ sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketleriÂ Demokratik GeÃ§iÅŸ Merkezi (CDT) tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±.
Buna gÃ¶re, KaradaÄŸ'da daha Ã¶nce 6 kez baÅŸbakanlÄ±k, 1 kez de (1997-2003) cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan 56 yaÅŸÄ±ndaki Demokratik Sosyalist Parti (DPS) Genel BaÅŸkanÄ±Â Milo Djukanovic, oylarÄ±n yÃ¼zde 54,2'sini alarak, Ã¼lkeninÂ yeni cumhurbaÅŸkanÄ±Â oldu.
DPS'nin baÅŸkent Podgorica'daki genel merkezinde zafer ilan edilirken, DPS milletvekillerinden Milos Nikolic, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Djukanovic'in tek baÅŸÄ±na bÃ¼yÃ¼k ve tarihi bir zafer kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
CDT, 1'i kadÄ±n 7 adayÄ±n yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerde oylarÄ±n yÃ¼zde 90,50'sinin sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ã‡Ä±kÄ±ÅŸ anketlerinde, Pozitif KaradaÄŸ Partisi adayÄ± Mladen Bojanic oylarÄ±n yÃ¼zde 33,3'Ã¼nÃ¼ alarak ikinci sÄ±rada yer alÄ±rken, kadÄ±n aday Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Draginja Vuksanovic ise oylarÄ±n yÃ¼zde 8,1'ini kazandÄ±.
CDT tarafÄ±ndan GerÃ§ek KaradaÄŸ Partisi (PCG) Genel BaÅŸkanÄ± Marko Milacic'in oylarÄ±n yÃ¼zde 2,7'sini, Adalet ve BarÄ±ÅŸ Partisi (SPP) Genel BaÅŸkanÄ± Hazbija Kalac'Ä±n oylarÄ±n yÃ¼zde 0,9'unu, baÄŸÄ±msÄ±z aday Vasilije Milickovic ve SÄ±rp Koalisyonu adayÄ± Dobrilo Dedeic'in de oylarÄ±n yÃ¼zde 0,4'Ã¼nÃ¼ aldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
KaradaÄŸ'da TSÄ° 21.00'de sona eren seÃ§imlerde, kayÄ±tlÄ± 532 bin 599 seÃ§menden yÃ¼zde 64'Ã¼nÃ¼n oylarÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
KaradaÄŸ'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi 5 yÄ±lda bir yapÄ±lÄ±yor.
Resmi sonuÃ§lara gÃ¶re, hiÃ§bir adayÄ±n yÃ¼zde 50'nin Ã¼zerinde oy alamamasÄ± durumunda en Ã§ok oyu alan iki aday, 14 gÃ¼n sonra yapÄ±lacak ikinci turda yeniden yarÄ±ÅŸacak.
Suudi Arabistan'da dÃ¼zenlenen zirvenin sonuÃ§ bildirisi yayÄ±mlandÄ±. Bildiride, Arap alemi iÃ§in Filistin meselesinin hala merkezi konumda olduÄŸu ve iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Arap kimliÄŸi ile Filistin'in baÅŸkenti olarak kalacaÄŸÄ± belirtildi.
Ä°spanya KraliÃ§esi Sofia, baÅŸkent Madrid'de yapÄ±lan UluslararasÄ± Diplomatlar DerneÄŸi 23. Kermesi'nde TÃ¼rkiye standÄ±nÄ± ziyaret ederek, TÃ¼rk kahvesi iÃ§ti.
KaradaÄŸ'da yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine iliÅŸkin sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketlerine gÃ¶re, DPS Genel BaÅŸkanÄ± Djukanovic, oylarÄ±n yÃ¼zde 54,2'sini alarak Ã¼lkenin yeni cumhurbaÅŸkanÄ± oldu.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, "(Esed rejimi) Kimyasal kapasitesi yok edildi. AmerikalÄ±larÄ± Suriye'de kalmaya biz ikna ettik. Ä°kincisi de harekatÄ±n sadece kimyasal silah Ã¼retim merkezleriyle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±k." dedi.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, Arap Ã¼lkelerini, BMGK'ya sunduÄŸu barÄ±ÅŸ planÄ±nÄ± desteklemeye davet ederek, "DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n, Filistin'in ebedi baÅŸkenti olduÄŸunu yineliyorum." dedi.
Putin ve Ruhani ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaparak ABD'nin operasyonunun yasa dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi
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Afrika BirliÄŸi, Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± olduklarÄ± ve aynÄ± zamanda yapÄ±lan mÃ¼dahalenin de yetkin, baÄŸÄ±msÄ±z ve gÃ¼venilir bir oluÅŸum tarafÄ±ndan toplanan "somut delillere dayanarak" yapÄ±lmasÄ±nÄ±n gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
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