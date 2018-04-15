23:43, 15 Nisan 2018 Pazar

KaradaÄŸ'da Djukanovic zafer ilan etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KaradaÄŸ'daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine iliÅŸkinÂ sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketleriÂ Demokratik GeÃ§iÅŸ Merkezi (CDT) tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±.

Buna gÃ¶re, KaradaÄŸ'da daha Ã¶nce 6 kez baÅŸbakanlÄ±k, 1 kez de (1997-2003) cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan 56 yaÅŸÄ±ndaki Demokratik Sosyalist Parti (DPS) Genel BaÅŸkanÄ±Â Milo Djukanovic, oylarÄ±n yÃ¼zde 54,2'sini alarak, Ã¼lkeninÂ yeni cumhurbaÅŸkanÄ±Â oldu.

DPS'nin baÅŸkent Podgorica'daki genel merkezinde zafer ilan edilirken, DPS milletvekillerinden Milos Nikolic, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Djukanovic'in tek baÅŸÄ±na bÃ¼yÃ¼k ve tarihi bir zafer kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

CDT, 1'i kadÄ±n 7 adayÄ±n yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerde oylarÄ±n yÃ¼zde 90,50'sinin sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ã‡Ä±kÄ±ÅŸ anketlerinde, Pozitif KaradaÄŸ Partisi adayÄ± Mladen Bojanic oylarÄ±n yÃ¼zde 33,3'Ã¼nÃ¼ alarak ikinci sÄ±rada yer alÄ±rken, kadÄ±n aday Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Draginja Vuksanovic ise oylarÄ±n yÃ¼zde 8,1'ini kazandÄ±.

CDT tarafÄ±ndan GerÃ§ek KaradaÄŸ Partisi (PCG) Genel BaÅŸkanÄ± Marko Milacic'in oylarÄ±n yÃ¼zde 2,7'sini, Adalet ve BarÄ±ÅŸ Partisi (SPP) Genel BaÅŸkanÄ± Hazbija Kalac'Ä±n oylarÄ±n yÃ¼zde 0,9'unu, baÄŸÄ±msÄ±z aday Vasilije Milickovic ve SÄ±rp Koalisyonu adayÄ± Dobrilo Dedeic'in de oylarÄ±n yÃ¼zde 0,4'Ã¼nÃ¼ aldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

KaradaÄŸ'da TSÄ° 21.00'de sona eren seÃ§imlerde, kayÄ±tlÄ± 532 bin 599 seÃ§menden yÃ¼zde 64'Ã¼nÃ¼n oylarÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

KaradaÄŸ'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi 5 yÄ±lda bir yapÄ±lÄ±yor.

Resmi sonuÃ§lara gÃ¶re, hiÃ§bir adayÄ±n yÃ¼zde 50'nin Ã¼zerinde oy alamamasÄ± durumunda en Ã§ok oyu alan iki aday, 14 gÃ¼n sonra yapÄ±lacak ikinci turda yeniden yarÄ±ÅŸacak.