23:46, 15 Nisan 2018 Pazar

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu'dan OHAL aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu,Â AK Parti Trabzon GenÃ§lik KollarÄ± 5. OlaÄŸan Kongresi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, geleceÄŸe bÃ¼yÃ¼k TÃ¼rkiye'nin hayaliyle ve inancÄ±yla baktÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BÃ¶lgede yaÅŸanan geliÅŸmeleri deÄŸerlendiren Soylu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Bu bÃ¶lgenin insanlarÄ±nÄ± birbirlerine dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼yorlar. Ã‡ocuklarÄ±, kadÄ±nlarÄ±, yaÅŸlÄ±larÄ± kendi topraklarÄ±na hasret bÄ±rakÄ±yorlar. 5 bin tÄ±r silah verip, 'TerÃ¶rle savaÅŸÄ±yorumâ€™ diye bir bahaneyle masum insanlarÄ±n Ã¼stÃ¼ne salÄ±yorlar. Ã–tekisi koltuÄŸuna yapÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, halkÄ±nÄ± katlederek iktidarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. BatÄ±lÄ± sÃ¶zde gÃ¼ya medeni devletler, kimi kulaÄŸÄ±nÄ± kimi gÃ¶zÃ¼nÃ¼ tÄ±kÄ±yor."

"SAMÄ°MÄ° OLSALARDI OPERASYONA GEREK KALMAZDI"

Åžimdi bÄ±Ã§aÄŸÄ±n kemiÄŸe dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Soylu, "Kimyasal silahlarÄ± gÃ¶rÃ¼nce apar topar operasyon yapÄ±yorlar. EÄŸer dÃ¼n samimi olsalardÄ± bugÃ¼n bu operasyona gerek kalmazdÄ±. TerÃ¶ristlerle deÄŸil, legal devletlerle iÅŸ tutsalardÄ±, bugÃ¼n dÃ¼nyayÄ± bÃ¼yÃ¼k bir kutuplaÅŸmanÄ±n eÅŸiÄŸinde bÄ±rakmazlardÄ±." dedi.

Bakan Soylu, konuÅŸmasÄ±nda ana muhalefet partisi CHP'yi eleÅŸtirerek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Åžimdi bu tabloda bizim ana muhalefet de diyor ki 'Ben sana dememiÅŸ miydim, OrtadoÄŸu bataklÄ±ÄŸÄ±na girmeseydin.' Derdi neymiÅŸ, derdi dolarÄ±n yÃ¼kselmesiymiÅŸ. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, bu millet insanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¶viz kuruna satmaz, sen bu Ã¼lkeyi yanlÄ±ÅŸ tanÄ±mÄ±ÅŸsÄ±n, yanlÄ±ÅŸ bilmiÅŸsin. TÃ¼rkiye ne yapmÄ±ÅŸ, Ã¶lÃ¼mden kaÃ§an insanlara kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§mÄ±ÅŸ. Kapatsa mÄ±ydÄ±? Ä°nÃ¶nÃ¼ CHP'sinin Boraltan KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde yaptÄ±ÄŸÄ± gibi insanlarÄ± Ã¶lÃ¼me geri mi yollasaydÄ±k, yanÄ± baÅŸÄ±mÄ±zda TÃ¼rkiye'ye saldÄ±rmak iÃ§in tahkimat yapan bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± kafamÄ±zÄ± kuma mÄ± gÃ¶mseydik, 'Aman dolar yÃ¼kselmesin' diye onurumuzu, tarihimizi, geÃ§miÅŸimizi, 400 yÄ±l aynÄ± sancak altÄ±nda beraber yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z insanlarÄ±mÄ±zÄ±, bildiklerimizi ayaklar altÄ±na mÄ± alsaydÄ±k? DÃ¶viz kurlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼kse dÃ¼nyada bizim iÃ§in her ÅŸey yolunda mÄ±? YanÄ± baÅŸÄ±mÄ±zda kan gÃ¶vdeyi gÃ¶tÃ¼rÃ¼rken biz para mÄ± sayacaktÄ±k?"

OLAÄžANÃœSTÃœ HALDE YÃœZDE 7,4 BÃœYÃœDÃœK

TÃ¼rkiye'nin Ã¼zerinde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hale (OHAL) iliÅŸkin bir tartÄ±ÅŸma bulunduÄŸunu belirten Soylu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"TÃ¼rkiye'de olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal oldu. Trabzon'a gelen turist sayÄ±sÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halde yÃ¼zde 125 arttÄ±. Antalya'da yÃ¼zde 55 arttÄ±. TÃ¼rkiye genelinde ilk 3 ayda yÃ¼zde 34 arttÄ±. Elin adamÄ± TÃ¼rkiye'ye gÃ¼veniyor ama maalesef TÃ¼rkiye'de siyaset yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± zannedenler, TÃ¼rkiye'ye itibar etmiyorlar. Biz olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halde 15 Temmuz'dan sonra 2017 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 7,4 bÃ¼yÃ¼dÃ¼k. Ä°stihdamÄ±mÄ±z bir o kadar arttÄ± ve insanÄ±mÄ±z iÅŸ buldu."

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin 21 aydÄ±r sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret eden Soylu, "21 ayda bir Ã¶nceki olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hale girmeden Ã¶nceki 21 ayda TÃ¼rkiye'de toplam 79 bin 653, yani neredeyse 80 bin etkinlik olmuÅŸ. OHAL sonrasÄ± 21 ayda da toplam etkinlik sayÄ±sÄ± 66 bin. Arada bÃ¼yÃ¼k bir fark yok. OHAL'den Ã¶nceki 21 ayda bu etkinliÄŸe katÄ±lan insan sayÄ±sÄ± 43 milyon 600 bin, OHAL'in iÃ§indeki 21 ayda bu etkinliÄŸe katÄ±lan insan sayÄ±sÄ± 57 milyon 400 bin, yani Ã¶nceki yÄ±lki rakamdan daha fazla." dedi.

Ä°zinli yapÄ±lan etkinlikler hakkÄ±nda da bilgilendirmede bulunan Soylu, ÅŸÃ¶yle devam etti:



"2911 sayÄ±lÄ± kanuna gÃ¶re izinli yapÄ±lan etkinlikler, OHAL'den Ã¶nceki 21 ayda bin 700, OHAL'den sonraki 21 ayda bin 650. Arada bir fark yok, aynÄ±. Yine ifade ediyorum, kanuna aykÄ±rÄ± etkinlikler, bakÄ±n adamlarÄ±n dertleri nerede, kanuna aykÄ±rÄ± etkinlikler OHAL'den Ã¶nceki 21 ayda 6 bin 500, OHAL'den sonraki 21 ayda bin 725. Legal, meÅŸru, bÃ¼tÃ¼n etkinliklere bu Ã¼lkede OHAL'den Ã¶nceki 21 ayda ne kadar izin verilmiÅŸse, bu Ã¼lkede ne kadar yapÄ±lmÄ±ÅŸsa, OHAL'den sonraki 21 ayda da aynÄ± ÅŸekilde ortaya konuldu ve yapÄ±ldÄ± ama ifade etmek istiyorum OHAL'den Ã¶nce 2 bin 453 etkinliÄŸe mÃ¼dahale edilmiÅŸ. OHAL esnasÄ±nda 21 ayda sadece ve sadece 560 etkinliÄŸe mÃ¼dahale edilmiÅŸ. AslÄ±nda yasaya uyum, kanuna uyum daha iyi bir noktaya gelmiÅŸ."

"FETÃ– SADECE BÄ°R TERÃ–R Ã–RGÃœTÃœ DEÄžÄ°LDÄ°R"

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ– ile ilgili de deÄŸerlendirmede bulunan Bakan Soylu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:



"FETÃ–, sadece bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ deÄŸildir. AynÄ± zamanda bir casusluk iÃ§eren istihbari Ã¶rgÃ¼ttÃ¼r. BugÃ¼n sadece ByLock'la FETÃ–'yÃ¼ tespit ediyor deÄŸiliz, sadece 15 Temmuz gecesi o hain eylem iÃ§erisinde bulananlarla FETÃ–'yÃ¼ tespit ediyor deÄŸiliz. Ä°tiraflarla bulduÄŸumuz birtakÄ±m teknik yÃ¶ntemlerle FETÃ–yÃ¼ tespit etmeye, devletimizin iÃ§erisinden, milletimizin iÃ§erisinden bu irini, cerahati Ã§ekip almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. "