23:49, 15 Nisan 2018 Pazar

Ä°spanya KraliÃ§esi'ne TÃ¼rk kahvesi ikramÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°spanya UluslararasÄ± Diplomatlar DerneÄŸi 23. Kermesi,Â KraliÃ§e Sofia'nÄ±n himayesinde gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â

"Tek bir gÃ¼n ve mekanda tÃ¼m dÃ¼nyadan alÄ±ÅŸ-veriÅŸ yapÄ±lacak en iyi yer" olarak gÃ¶sterilen etkinliÄŸe, aralarÄ±nda TÃ¼rkiye'nin de olduÄŸu 42 Ã¼lkeden diplomatlar katÄ±ldÄ±.

Geliri KraliÃ§e Sofia VakfÄ±'nÄ±n yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda kullanÄ±lacak kermesi ziyaret edenler, katÄ±lÄ±mcÄ± Ã¼lkelerin mutfaklarÄ±ndan Ã¶rnekleri tatma imkanÄ± buldu. Halk oyunlarÄ± gÃ¶sterilerine yer verilen etkinlikte, el iÅŸi eserler tanÄ±tÄ±ldÄ±.

Diplomatlar PazarÄ± olarak da bilinen etkinliÄŸi himaye eden KraliÃ§e Sofia, TÃ¼rkiye'nin Madrid BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi tarafÄ±ndan kurulan standÄ± ziyaret etti. Kendisine ikram edilenÂ TÃ¼rk kahvesini iÃ§en KraliÃ§e Sofia, TÃ¼rkiye'nin Madrid BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ã–mer Ã–nhon ve eÅŸi Meltem Ã–nhon'dan bilgi aldÄ±.

Etkinlikte ayrÄ±ca, TÃ¼rkiye'ye Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ uÃ§ak bileti Ã§ekiliÅŸi de yapÄ±ldÄ±.