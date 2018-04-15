Stockholm'de 'Türkiye ve Camiler' resim sergisi açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İsveç'in başkenti Stockholm'de Kista Treff Kültür Merkezi'nde İsveç İslam Federasyou tarafından organize edilen ''Türkiye ve Camiler'' temalı fotoğraf sergisine Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt, İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan, Stockholm UETD Teşkilat Başkanı Serhat Fırat Baran, İsveç Maarif Derneği Başkan Yardımcısı Ahmed Tursun, Rinkeby Mevlana Derneği Başkanı Yusuf Tuncer ve vatandaşlar katıldı.
Sergide, Fotoğraf Sanatçısı ve Eğitmeni Orhan Aleçakır'ın Türkiye'nin değişik yerlerinde çektiği 55 fotoğrafa yer verildi.
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğraf sergisini hayranlıkla gezdiğini belirtti. Yunt, ''Çok güzel bir sergi, fotoğrafları hayranlıkla izledim. Türkiye'mizin güzellikleri, camilerimizin güzellikleri, köylerimiz, kasabalarımız, gökyüzü, aynen buralara yansımış durumda. Stockholm'ün soğuğunda fotoğraflar içimizi ısıttı." ifadelerini kullandı.
Orhan Aleçakır ise Türkiye'nin doğal yaşamını ve camilerini İsveç'teki gurbetçilere bir nebze yansıtmak istediğini söyledi. Aleçakır, "Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen de hayattan lezzet alır. Bizde bu güzellikleri 55 fotoğrafla İsveç'teki gurbetçilere yansıtmak istedik." diye konuştu.
İsveç'in başkenti Stockholm'de ''Türkiye ve Camiler'' temalı fotoğraf sergisi açıldı.
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