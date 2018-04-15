Yeni TÃ¼rk zÄ±rhlÄ±sÄ± uluslararasÄ± pazarlara Ã§Ä±kÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye'ninÂ lider kara aracÄ± Ã¼reticilerindenÂ FNSS,Â PARS 6x6 Ä°ZCÄ° zÄ±rhlÄ±Â aracÄ±nÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ilk kez sergileyecek.
FNSS, Malezyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Kuala Lumpurâ€™da yarÄ±n baÅŸlayacak ve 19 Nisan'a kadar sÃ¼recek Asya Savunma Hizmetleri FuarÄ±'nda (DSA 2018), savunma ihracatÄ±nda GÃ¼neydoÄŸu Asya BÃ¶lgesi'ndeki liderliÄŸini vurgulayacak.
FNSS, bu yÄ±l 12â€™nci kez katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± fuarda, PARS 6x6 Ä°ZCÄ° zÄ±rhlÄ± aracÄ±nÄ± da ilk kez yurt dÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±karacak. PARS teknolojisi kullanÄ±larak Malezya iÃ§in geliÅŸtirilip Ã¼retilen AV8 GEMPITA 8x8 araÃ§larÄ± ise FNSSâ€™nin MalezyalÄ± ortaÄŸÄ± DEFTECHâ€™in standÄ±nda ziyaretÃ§ilerini bekleyecek.
BÃ¶lgede TÃ¼rkiyeâ€™nin en bÃ¼yÃ¼k savunma ihracatÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren FNSS, teknoloji transferiyle birlikte Malezya Kara Kuvvetlerinin bel kemiÄŸini oluÅŸturan paletli ve 8x8 tekerlekli zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ± temin ediyor.
Malezyaâ€™nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Filipinler ordusuna hizmet veren ZMA-15 sÄ±nÄ±fÄ± araÃ§lar ve yakÄ±n zamanda Endonezya ordusu iÃ§in geliÅŸtirilen orta sÄ±nÄ±f tank KAPLAN MT, FNSS'in bÃ¶lgedeki gÃ¼venilir TÃ¼rk savunma firmasÄ± konumunu gÃ¼Ã§lendiriyor.
Fuar, Malezya, Pakistan, Endonezya, Filipinler gibi bÃ¶lge Ã¼lkelerinden Ã¼st dÃ¼zey temsilcilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸme aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olanaklar saÄŸlÄ±yor.
FNSS'nin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ilk kez sergileyeceÄŸi PARS 6x6 Ä°ZCÄ°, adÄ±nÄ± bir zamanlar Anadoluâ€™da yaÅŸayan sessiz, Ã§evik ve yÄ±rtÄ±cÄ± bir leopar tÃ¼rÃ¼nden alan PARS ailesinin yeni Ã¼rÃ¼nÃ¼ olarak geliÅŸtirildi.
KeÅŸif ve iÃ§ gÃ¼venlik harekatlarÄ± iÃ§in Ã¶zel olarak tasarlanan PARS 6x6 Ä°ZCÄ°, yÃ¼ksek durumsal farkÄ±ndalÄ±k Ã¶zelliÄŸiyle kullanÄ±cÄ±sÄ±na stratejik avantajlar sunuyor.
Modern teknolojileri barÄ±ndÄ±ran Ã¶zel maksatlÄ± taktik tekerlekli araÃ§, saatte 100 kilometre hÄ±za ulaÅŸabiliyor, yÃ¼zde 60 dik, yÃ¼zde 30 yan eÄŸimde hareket edebiliyor, 60 santimetre yÃ¼ksekliÄŸinde dik engel ve 120 santimetre uzunluÄŸunda hendek geÃ§ebiliyor.
Motor yerleÅŸimi ve gÃ¶zetilen dengeli tasarÄ±m sayesinde araÃ§, birbirine Ã§ok yakÄ±n aks yÃ¼klerine sahip bulunuyor. Bu tasarÄ±m yaklaÅŸÄ±mÄ±, araca gevÅŸek ve yumuÅŸak zeminde dahi rahat hareket edebilme, yÃ¼ksek hÄ±zlarda artan yol tutuÅŸu ve kÄ±sa frenleme mesafesi gibi kabiliyetleri kazandÄ±rÄ±yor.
Amfibi bir araÃ§ olan PARS 6X6 Ä°ZCÄ°, suda saatte 8 kilometre hÄ±za Ã§Ä±kabiliyor.
En az 600 kilometrenin Ã¼zerinde menzili olan PARS 6X6 Ä°ZCÄ°, patlamaya ve delinmeye karÅŸÄ± Ã¶zel Ã¶nlemler alÄ±nmÄ±ÅŸ yakÄ±t tanklarÄ±na sahip bulunuyor.
PARS 6X6 Ä°ZCÄ° gÃ¶vdesi, modÃ¼ler tasarÄ±ma sahip zÄ±rh sistemleri sayesinde kullanÄ±cÄ± tarafÄ±ndan istenilen koruma seviyesine getirilebiliyor. GÃ¶vde formu, karÄ±n altÄ± yapÄ±sÄ±, taban plakalarÄ± ve araÃ§ iÃ§in Ã¶zel geliÅŸtirilen mayÄ±n korumalÄ± koltuklar, personeli yÃ¼ksek seviye mayÄ±n tehdidine karÅŸÄ± koruyacak ÅŸekilde tasarlandÄ±. PARS 6X6 Ä°ZCÄ° koruma seviyesiyle hem personel taÅŸÄ±ma amacÄ±yla Ã¼retilen mayÄ±n korumalÄ± araÃ§larÄ±n koruma seviyesine sahip bulunuyor hem de modern bir zÄ±rhlÄ± muharebe aracÄ±nda beklenen kabiliyetleri bÃ¼nyesinde barÄ±ndÄ±rÄ±yor.
Â
TÃ¼rkiye'nin lider kara aracÄ± Ã¼reticilerinden FNSS, GÃ¼neydoÄŸu Asya bÃ¶lgesindeki en Ã¶nemli savunma fuarÄ± Malezya'daki DSA 2018'de, PARS 6x6 Ä°ZCÄ°'yi yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ilk kez sergileyecek.
TÃ¼rkiyeâ€™nin en bÃ¼yÃ¼k ticaret odasÄ± olan Ä°stanbul Ticaret OdasÄ±'nÄ±n yeni YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Åžekib AvdagiÃ§ oldu.
ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k enerji ÅŸirketi ExxonMobil ile Katar arasÄ±nda doÄŸalgaz alanÄ±nda ortaklÄ±k iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
HT Solar Enerji AÅž'nin TÃ¼rkiye Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Robin Xi, "GÃ¼neÅŸ enerjisi iÃ§in yapÄ±lacak ikinci YEKA ile ilgileniyoruz. 1 milyar dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m hesapladÄ±k, bunu gerÃ§ekleÅŸtirmeyi amaÃ§lÄ±yoruz." dedi.
TÃ¼rkiye Atom Enerjisi Kurumunca, TÃ¼rkiye'nin ilk nÃ¼kleer gÃ¼Ã§ santrali projesi Akkuyu NÃ¼kleer GÃ¼Ã§ Santrali'nin (NGS) birinci Ã¼nitesi inÅŸasÄ± iÃ§in "Ä°nÅŸaat LisansÄ±" verildi.
TCMB'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kredi kartÄ± iÅŸlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ABD'nin finans merkezi olarak kabul edilen Wall Street'te menkul kÄ±ymetler alanÄ±nda faaliyet gÃ¶steren firmalarÄ±n toplam karÄ±nÄ±n geÃ§en yÄ±l 2010'dan bu yana en yÃ¼ksek seviyeye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
New York borsasÄ±nda endeksler, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Ã‡in'e ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi getirmesinin ardÄ±ndan son 6 haftanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k gÃ¼nlÃ¼k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.
Kamuoyunda "torba tasarÄ±" olarak bilinen Vergi KanunlarÄ± ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun TasarÄ±sÄ±, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Fed politika faizini, yÃ¼zde 1,25-1,50 aralÄ±ÄŸÄ±ndan yÃ¼zde 1,50-1,75 aralÄ±ÄŸÄ±na yÃ¼kseltti.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, Fransa'da iÅŸ yapan TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n ortak Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼nÃ¼n "Fransa'da iÅŸ yapmak Ã§ok kolay deÄŸil. TÃ¼rkiye'de iÅŸ yapmak Ã§ok daha kolay." ÅŸeklinde olduÄŸunu sÃ¶yledi.
IMF BaÅŸkanÄ± Lagarde, "Kripto varlÄ±klarÄ± gÃ¼Ã§lendiren inovasyonlar bize onlarÄ± denetlemek iÃ§in de yardÄ±m edebilir. BaÅŸka bir deyiÅŸle, ateÅŸe karÅŸÄ± ateÅŸle savaÅŸabiliriz." dedi.
Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, ÅŸehir merkezindeki otelde gazetecilerin gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.
UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Moody's, TÃ¼rkiye'nin kredi notunu "Ba1"den "Ba2"ye dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼, not gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ "negatif"ten "duraÄŸan"a Ã§evirdi.
AvrupalÄ± havacÄ±lÄ±k ÅŸirketi Airbus, Ã¼retim ritmindeki deÄŸiÅŸiklikler nedeniyle 4 Ã¼lkede toplam 3 bin 700 kiÅŸinin iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Suudi enerji ÅŸirketi Aramco'nun BaÅŸkanÄ± ve CEO'su Nasser, "Petrol endÃ¼strisinde gelecek 25 yÄ±lda 20 trilyon dolar yatÄ±rÄ±ma ihtiyaÃ§ var. BaktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda, bu miktar neredeyse ABD ekonomisine eÅŸ deÄŸer." dedi.