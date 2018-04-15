23:55, 15 Nisan 2018 Pazar

Yeni TÃ¼rk zÄ±rhlÄ±sÄ± uluslararasÄ± pazarlara Ã§Ä±kÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'ninÂ lider kara aracÄ± Ã¼reticilerindenÂ FNSS,Â PARS 6x6 Ä°ZCÄ° zÄ±rhlÄ±Â aracÄ±nÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ilk kez sergileyecek.

FNSS, Malezyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Kuala Lumpurâ€™da yarÄ±n baÅŸlayacak ve 19 Nisan'a kadar sÃ¼recek Asya Savunma Hizmetleri FuarÄ±'nda (DSA 2018), savunma ihracatÄ±nda GÃ¼neydoÄŸu Asya BÃ¶lgesi'ndeki liderliÄŸini vurgulayacak.

FNSS, bu yÄ±l 12â€™nci kez katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± fuarda, PARS 6x6 Ä°ZCÄ° zÄ±rhlÄ± aracÄ±nÄ± da ilk kez yurt dÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±karacak. PARS teknolojisi kullanÄ±larak Malezya iÃ§in geliÅŸtirilip Ã¼retilen AV8 GEMPITA 8x8 araÃ§larÄ± ise FNSSâ€™nin MalezyalÄ± ortaÄŸÄ± DEFTECHâ€™in standÄ±nda ziyaretÃ§ilerini bekleyecek.

BÃ¶lgede TÃ¼rkiyeâ€™nin en bÃ¼yÃ¼k savunma ihracatÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren FNSS, teknoloji transferiyle birlikte Malezya Kara Kuvvetlerinin bel kemiÄŸini oluÅŸturan paletli ve 8x8 tekerlekli zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ± temin ediyor.

Malezyaâ€™nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Filipinler ordusuna hizmet veren ZMA-15 sÄ±nÄ±fÄ± araÃ§lar ve yakÄ±n zamanda Endonezya ordusu iÃ§in geliÅŸtirilen orta sÄ±nÄ±f tank KAPLAN MT, FNSS'in bÃ¶lgedeki gÃ¼venilir TÃ¼rk savunma firmasÄ± konumunu gÃ¼Ã§lendiriyor.

Fuar, Malezya, Pakistan, Endonezya, Filipinler gibi bÃ¶lge Ã¼lkelerinden Ã¼st dÃ¼zey temsilcilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸme aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olanaklar saÄŸlÄ±yor.

Ã–ZEL MAKSATLI TAKTÄ°K TEKERLEKLÄ° ARAÃ‡

FNSS'nin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ilk kez sergileyeceÄŸi PARS 6x6 Ä°ZCÄ°, adÄ±nÄ± bir zamanlar Anadoluâ€™da yaÅŸayan sessiz, Ã§evik ve yÄ±rtÄ±cÄ± bir leopar tÃ¼rÃ¼nden alan PARS ailesinin yeni Ã¼rÃ¼nÃ¼ olarak geliÅŸtirildi.

KeÅŸif ve iÃ§ gÃ¼venlik harekatlarÄ± iÃ§in Ã¶zel olarak tasarlanan PARS 6x6 Ä°ZCÄ°, yÃ¼ksek durumsal farkÄ±ndalÄ±k Ã¶zelliÄŸiyle kullanÄ±cÄ±sÄ±na stratejik avantajlar sunuyor.

Modern teknolojileri barÄ±ndÄ±ran Ã¶zel maksatlÄ± taktik tekerlekli araÃ§, saatte 100 kilometre hÄ±za ulaÅŸabiliyor, yÃ¼zde 60 dik, yÃ¼zde 30 yan eÄŸimde hareket edebiliyor, 60 santimetre yÃ¼ksekliÄŸinde dik engel ve 120 santimetre uzunluÄŸunda hendek geÃ§ebiliyor.

Motor yerleÅŸimi ve gÃ¶zetilen dengeli tasarÄ±m sayesinde araÃ§, birbirine Ã§ok yakÄ±n aks yÃ¼klerine sahip bulunuyor. Bu tasarÄ±m yaklaÅŸÄ±mÄ±, araca gevÅŸek ve yumuÅŸak zeminde dahi rahat hareket edebilme, yÃ¼ksek hÄ±zlarda artan yol tutuÅŸu ve kÄ±sa frenleme mesafesi gibi kabiliyetleri kazandÄ±rÄ±yor.

Amfibi bir araÃ§ olan PARS 6X6 Ä°ZCÄ°, suda saatte 8 kilometre hÄ±za Ã§Ä±kabiliyor.

En az 600 kilometrenin Ã¼zerinde menzili olan PARS 6X6 Ä°ZCÄ°, patlamaya ve delinmeye karÅŸÄ± Ã¶zel Ã¶nlemler alÄ±nmÄ±ÅŸ yakÄ±t tanklarÄ±na sahip bulunuyor.

PARS 6X6 Ä°ZCÄ° gÃ¶vdesi, modÃ¼ler tasarÄ±ma sahip zÄ±rh sistemleri sayesinde kullanÄ±cÄ± tarafÄ±ndan istenilen koruma seviyesine getirilebiliyor. GÃ¶vde formu, karÄ±n altÄ± yapÄ±sÄ±, taban plakalarÄ± ve araÃ§ iÃ§in Ã¶zel geliÅŸtirilen mayÄ±n korumalÄ± koltuklar, personeli yÃ¼ksek seviye mayÄ±n tehdidine karÅŸÄ± koruyacak ÅŸekilde tasarlandÄ±. PARS 6X6 Ä°ZCÄ° koruma seviyesiyle hem personel taÅŸÄ±ma amacÄ±yla Ã¼retilen mayÄ±n korumalÄ± araÃ§larÄ±n koruma seviyesine sahip bulunuyor hem de modern bir zÄ±rhlÄ± muharebe aracÄ±nda beklenen kabiliyetleri bÃ¼nyesinde barÄ±ndÄ±rÄ±yor.

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