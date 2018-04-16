00:15, 16 Nisan 2018 Pazartesi

29. Arap BirliÄŸi Zirvesi sona erdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan'Ä±n ZahranÂ kentinde,Â Kral Selman bin AbdÃ¼laziz'inÂ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen ve "KudÃ¼s Zirvesi"Â olarak isimlendirilenÂ 29'uncu Arap BirliÄŸi ZirvesiÂ sona erdi.

Zahran kentindeki Kral AbdÃ¼laziz KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen zirvenin sona ermesinin ardÄ±ndan yayÄ±mlanan Zahran Bildirisi'nde, Arap alemi iÃ§in Filistin meselesinin hala merkezi konumunda olduÄŸu ve iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Arap kimliÄŸi ile Filistin'in baÅŸkenti olarak kalacaÄŸÄ± belirtildi.

Filistin devletinin, DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n iÃ§inde bulunduÄŸu, 1967 yÄ±lÄ±nda iÅŸgal edilen tÃ¼m Filistin topraklarÄ± Ã¼zerinde egemenlik hakkÄ± olduÄŸu belirtilen bildiride, liderlerin barÄ±ÅŸa olan baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± stratejik bir seÃ§enek olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve Arap-Ä°srail Ã§ekiÅŸmesini Arap BarÄ±ÅŸ GiriÅŸimi doÄŸrultusunda Ã§Ã¶zmeyi yineledikleri aktarÄ±ldÄ±.

ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±na iliÅŸkin kararÄ±nÄ±n kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± ve reddedildiÄŸi bildiride, sÃ¶z konusu karar "geÃ§ersiz ve uluslararasÄ± hukuka yÃ¶nelik tehlikeli bir ihlal" olarak nitelendirildi.

Ä°srail'in, 1967 yÄ±lÄ±nda iÅŸgal edilen Filistin topraklarÄ± Ã¼zerindeki yasa dÄ±ÅŸÄ± tÃ¼m yerleÅŸim politikalarÄ±nÄ±n ÅŸiddetle kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± bildiride, Arap Ã¼lkelerine, Ä°srail'in ekonomik yaptÄ±rÄ±mlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda durabilmesi iÃ§in Filistin devletini aylÄ±k 100 milyon dolar finanse edecek sistemin ivedilikle hayata geÃ§irilmesi yÃ¶nÃ¼nde Arap BirliÄŸinin aldÄ±ÄŸÄ± kararlara baÄŸlÄ± kalma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

SURÄ°YE KRÄ°ZÄ°NÄ°N TEK Ã‡IKIÅž YOLU SÄ°YASÄ° Ã‡Ã–ZÃœM

Suriye krizine iÅŸaret edilerek Ã¼lkenin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼, egemenliÄŸi, istikrarÄ± ve gÃ¼venliÄŸinin korunmasÄ±na baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ± Zahran Bildirisi'nde, Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'a baÄŸlÄ± DoÄŸu Guta'daki gerginliÄŸi ve Ä°ran'Ä±n bÃ¶lge Ã¼lkelerine yÃ¶nelik mÃ¼dahaleleri de kÄ±nandÄ±.

Bildiride, Suriye krizinin tek Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolunun bÃ¼tÃ¼n taraflarÄ±n onayÄ±nÄ± alacak ve halkÄ±n taleplerini gÃ¶zetecek bÃ¼tÃ¼n Cenevre-1 bildirisine dayalÄ± siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m olduÄŸu belirtildi.

Arap liderlerin LÃ¼bnan ile olan dayanÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± teyit ettiÄŸi bildiride, Ã¼lkenin ulusal birliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra topraklarÄ± Ã¼zerindeki egemenliÄŸi, istikrarÄ± ve gÃ¼venliÄŸini koruyacak ÅŸekilde siyasi ve ekonomik desteÄŸin saÄŸlanmasÄ±na iÅŸaret edildi.

Libya'da yaÅŸanan geliÅŸmelere de deÄŸinilen bildiride, Libya'nÄ±n birliÄŸi ve egemenliÄŸine olan baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± yineleyen Arap liderlerin, dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§lerin her tÃ¼rlÃ¼ mÃ¼dahalesinin kabul edilemez olduÄŸu ifade edildi.

Ä°RAN'IN BÃ–LGEYE MÃœDAHALELERÄ° KINANDI

Yemen'de CumhurbaÅŸkanÄ± Abdurabbu Mansur Hadi liderliÄŸindeki meÅŸru yÃ¶netime olan desteÄŸin devam edeceÄŸi aktarÄ±lan bildiride, Ã¼lkedeki darbenin tamamen sona ermesi ve istikrar ile gÃ¼venin yeniden tesisi iÃ§in hÃ¼kÃ¼metin attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarÄ±n da desteklendiÄŸi kaydedildi.

Arap Ã¼lkeleri ile Ä°ran arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin, tehdit ve gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ±ndan kaÃ§Ä±nÄ±larak "iyi komÅŸuluk ilkesine" dayanmasÄ± vurgulanan bildiride, BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 3 adasÄ± Ã¼zerindeki egemenliÄŸi ve bu adalarÄ±n Ä°ran'dan geri alÄ±nmasÄ± konusundaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ± Ã§izildi.

Bildiride ayrÄ±ca, iyi komÅŸuluk ilkelerine ve Ã¼lkelerin egemenliÄŸine aykÄ±rÄ± olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra uluslararasÄ± hukuku ihlal anlamÄ±na gelen Ä°ran'Ä±n Arap Ã¼lkelerinin iÃ§iÅŸlerine mÃ¼dahalesi kÄ±nandÄ±.

Arap ve diÄŸer dÃ¼nya Ã¼lkelerinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen her tÃ¼rlÃ¼ eylem ve etkinliÄŸin kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± bildiride, ÅŸiddet ile terÃ¶re yol aÃ§an dini, mezhepsel ve etnik olan her tÃ¼rlÃ¼ sloganÄ±n da bunlar arasÄ±nda olduÄŸuna iÅŸaret edildi. Arap BirliÄŸinin bir sonraki zirvesinin Tunus'ta gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi bilgisi de paylaÅŸÄ±ldÄ±.

"SURÄ°YE REJÄ°MÄ° DERS ALACAK MI ALMAYACAK MI GÃ–RECEÄžÄ°Z"

Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el-Cubeyr, ABD, Ä°ngiltere ve Fransaâ€™nÄ±n Esed rejimine karÅŸÄ± operasyonuyla ilgili "Suriye rejimi ders alacak mÄ± almayacak mÄ± gÃ¶receÄŸiz." dedi.



29. Arap BirliÄŸi Zirvesi'nin kapanÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Cubeyr, ABD, Ä°ngiltere ve Fransaâ€™nÄ±n Esed rejimine karÅŸÄ± operasyonuyla ilgili sorusuna iliÅŸkin, "Suriye rejimi bu uygulamalardan ders alacak mÄ± almayacak mÄ± ya da barÄ±ÅŸ mÃ¼zakerelerinde ilerleme kaydedilecek mi gÃ¶receÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.



Suriye'de siyasi sÃ¼recin devam etmesini ve Suriye halkÄ±nÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± bitirecek ÅŸekilde neticelenmesini umduklarÄ±nÄ± dile getiren Cubeyr, Arap BirliÄŸi Zirvesi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da buna iÅŸaret ettiklerini sÃ¶yledi.



ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye rejimine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±sÄ± kapsamÄ±nda baÅŸkent Åžam yakÄ±nÄ±nda bir kimyasal silah araÅŸtÄ±rma merkezi, Humus'un batÄ±sÄ±nda yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla iliÅŸkili bir komuta merkezinin vurulduÄŸu aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

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