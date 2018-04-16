08:56, 16 Nisan 2018 Pazartesi

Gazze'deki gösterilerde Filistinli şehit sayısı 35'e yükseldi





Gazze'nin doğu sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin başladığı ilk günden beri, İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinli sayısı 35 oldu, 3 binden fazla Filistinli de yaralandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Gazze'nin doğu sınırındaki gösterilere katılan Filistinlilerden 3'ü, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sınırdaki göstericilerden 3'ünün yaralandığını belirtti. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yıl dönümü kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor. GÖSTERİLERİN BAŞLADIĞI İLK GÜNDEN BERİ 35 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden beri 35 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazla Filistinli yaralandı. Filistinliler, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

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