Beyaz Saray'dan Macron'a 'Suriye' cevabı

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ABD Başkanı Donald Trump’ı Suriye’de kalma konusunda ikna ettiği" yönündeki açıklamasına ilişkin, “Başkan, Amerikan güçlerinin en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda net.” dedi.
Macron'un BFMTV ve Mediapart'ta canlı yayınlanan özel programda, “ABD Başkanı Trump, askerlerini Suriye'den çekeceğini söylemişti. Amerikalıları Suriye'de kalmaya biz ikna ettik.” açıklaması Washington’da tartışmalara neden oldu.
Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, yaptığı açıklamada "ABD’nin (Suriye’deki) amacı değişmedi. Başkan, Amerikan kuvvetlerinin en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda net. DEAŞ’ı tamamen yok etme ve geri dönmesini engelleyecek koşulları oluşturma konusunda kararlıyız.” ifadesini kullandı.
Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, ABD Başkanı Trump’ı, "Suriye’de kalma konusunda ikna ettiği" yönündeki açıklamasına ilişkin "ABD’nin (Suriye’deki) amacı değişmedi. Başkan, Amerikan güçlerinin en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda net." ifadesini kullandı
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "(Esed rejimi) Kimyasal kapasitesi yok edildi. Amerikalıları Suriye'de kalmaya biz ikna ettik. İkincisi de harekatın sadece kimyasal silah üretim merkezleriyle sınırlı kalmasını sağladık." dedi.
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