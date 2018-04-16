Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
09:44, 16 Nisan 2018 Pazartesi
Amerika
09:05, 16 Nisan 2018 Pazartesi

  • Paylaş
Beyaz Saray'dan Macron'a 'Suriye' cevabı
Beyaz Saray'dan Macron'a 'Suriye' cevabı

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, ABD Başkanı Trump’ı, "Suriye’de kalma konusunda ikna ettiği" yönündeki açıklamasına ilişkin "ABD’nin (Suriye’deki) amacı değişmedi. Başkan, Amerikan güçlerinin en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda net." ifadesini kullandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ABD Başkanı Donald Trump’ı Suriye’de kalma konusunda ikna ettiği" yönündeki açıklamasına ilişkin, “Başkan, Amerikan güçlerinin en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda net.” dedi.

Macron'un BFMTV ve Mediapart'ta canlı yayınlanan özel programda, “ABD Başkanı Trump, askerlerini Suriye'den çekeceğini söylemişti. Amerikalıları Suriye'de kalmaya biz ikna ettik.” açıklaması Washington’da tartışmalara neden oldu.

"DEAŞ’I TAMAMEN YOK ETME KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, yaptığı açıklamada "ABD’nin (Suriye’deki) amacı değişmedi. Başkan, Amerikan kuvvetlerinin en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda net. DEAŞ’ı tamamen yok etme ve geri dönmesini engelleyecek koşulları oluşturma konusunda kararlıyız.” ifadesini kullandı.



İlgili Konular Beyaz Saray macron ABD suriye saldırı
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Amerika Haberleri
Beyaz Saray'dan Macron'a 'Suriye' cevabı
Beyaz Saray'dan Macron'a 'Suriye' cevabı

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, ABD Başkanı Trump’ı, "Suriye’de kalma konusunda ikna ettiği" yönündeki açıklamasına ilişkin "ABD’nin (Suriye’deki) amacı değişmedi. Başkan, Amerikan güçlerinin en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda net." ifadesini kullandı
Gazze'deki gösterilerde Filistinli şehit sayısı 35'e yükseldi
Gazze'deki gösterilerde Filistinli şehit sayısı 35'e yükseldi

Gazze'nin doğu sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin başladığı ilk günden beri, İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinli sayısı 35 oldu, 3 binden fazla Filistinli de yaralandı.
29 Arap Birliği Zirvesi sona erdi
29. Arap Birliği Zirvesi sona erdi

Suudi Arabistan'da düzenlenen zirvenin sonuç bildirisi yayımlandı. Bildiride, Arap alemi için Filistin meselesinin hala merkezi konumda olduğu ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Arap kimliği ile Filistin'in başkenti olarak kalacağı belirtildi.
İspanya Kraliçesi'ne Türk kahvesi ikramı
İspanya Kraliçesi'ne Türk kahvesi ikramı

İspanya Kraliçesi Sofia, başkent Madrid'de yapılan Uluslararası Diplomatlar Derneği 23. Kermesi'nde Türkiye standını ziyaret ederek, Türk kahvesi içti.
Karadağ'da Djukanovic zaferini ilan etti
Karadağ'da Djukanovic zaferini ilan etti

Karadağ'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin sandık çıkış anketlerine göre, DPS Genel Başkanı Djukanovic, oyların yüzde 54,2'sini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.
Suriye'de rejimin kimyasal kapasitesi yok edildi'
'Suriye'de rejimin kimyasal kapasitesi yok edildi'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "(Esed rejimi) Kimyasal kapasitesi yok edildi. Amerikalıları Suriye'de kalmaya biz ikna ettik. İkincisi de harekatın sadece kimyasal silah üretim merkezleriyle sınırlı kalmasını sağladık." dedi.
Doğu Kudüs Filistin'in ebedi başkentidir'
'Doğu Kudüs Filistin'in ebedi başkentidir'

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Arap ülkelerini, BMGK'ya sunduğu barış planını desteklemeye davet ederek, "Doğu Kudüs'ün, Filistin'in ebedi başkenti olduğunu yineliyorum." dedi.
Putin'den İran'a Suriye telefonu
Putin'den İran'a Suriye telefonu

Putin ve Ruhani ile bir telefon görüşmesi yaparak ABD'nin operasyonunun yasa dışı olduğunu söyledi
Sadr yanlıları Esed'e saldırıyı protesto etti
Sadr yanlıları Esed'e saldırıyı protesto etti

Bağdat'ki Tahrir Meydanı'ında toplanan Sadr yanlısı yüzlerce kişi, Esed rejimine düzenlenen operasyonu protesto etti
Afrika Birliği Suriye müdahalesinde somut delil şartını hatırlattı
Afrika Birliği Suriye müdahalesinde somut delil şartını hatırlattı

Afrika Birliği, Suriye'de kimyasal silah kullanılmasına karşı oldukları ve aynı zamanda yapılan müdahalenin de yetkin, bağımsız ve güvenilir bir oluşum tarafından toplanan "somut delillere dayanarak" yapılmasının gerektiğini açıkladı
Gana'da trafik kazası 16 ölü
Gana'da trafik kazası: 16 ölü

Gana'da Yapei-Yapala karayolunda iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti
Amerika Suriye'de kalmaya karar verdi
Amerika Suriye'de kalmaya karar verdi

ABD'nin BM temsilcisi Nikki Haley, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeyeceğini söyledi
29 Arap Birliği Zirvesi Katar'sız başladı
29. Arap Birliği Zirvesi Katar'sız başladı

29. Arap Birliği Zirvesi, 15 ülke devlet başkanının katılımıyla Suudi Arabistan'da başladı. Ev sahibi ülkenin usule uygun davet etmemesi sebebiyle Zirve'ye Katar emiri katılmadı
Kerkük Türkmen Cephesi'nin hedefi Telafer'i il yapmak
Kerkük Türkmen Cephesi'nin hedefi Telafer'i il yapmak

ITC ve Kerkük Türkmen Cephesi Başkanı Salihi 12 Mayıs'taki seçim hedefini açıkladı. Salihi, "İlk işimiz Türkmenlerin yoğunlukta olduğu Telafer ve Tuzhurmatu ilçelerini il yapmak" dedi
İngiltere'de akademisyenlerden Esed yanlısı dezenformasyon
İngiltere'de akademisyenlerden Esed yanlısı dezenformasyon

Önemli üniversitelerdeki bazı kıdemli akademisyenlerin, Rusya’nın ortaya attığı Esed yanlısı dezenformasyonu ve komplo teorilerini yaymakta rol aldığı öne sürüldü
Afganistan'da 20 DEAŞ ve 3 sivil öldürüldü
Afganistan'da 20 DEAŞ ve 3 sivil öldürüldü

Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde DEAŞ'a yönelik operasyonda 20 terörist öldürülürken, çatışmada 3 sivil de hayatını kaybetti

Haberler

Sadr yanlıları Esed'e saldırıyı protesto etti
Sadr yanlıları Esed'e saldırıyı protesto etti

Afrika Birliği Suriye müdahalesinde somut delil şartını hatırlattı
Afrika Birliği Suriye müdahalesinde somut delil şartını hatırlattı

Macron, Trump ve May ile görüştü
Macron Trump ve May ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ve Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ve Putin ile görüştü

Netanyahu operasyon kararından memnun
Netanyahu operasyon kararından memnun

Hollanda'dan operasyona şartlı destek
Hollanda'dan operasyona şartlı destek

Lavrov'a göre operasyonun gerekçesi komik
Lavrov'a göre operasyonun gerekçesi komik

Pentagon'dan Rusya'ya yalanlama
Pentagon'dan Rusya'ya yalanlama






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 