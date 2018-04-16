TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 16 Nisan 2018

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Hilton Ä°stanbul Bomonti Hotel'de Global GiriÅŸimcilik Kongresi ile DolmabahÃ§e Muayede Salonu'nda DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man AzÄ±nlÄ±klar Zirvesi'ne katÄ±lacak.
- ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek, partisinin genel merkezinde AK Parti MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
(Ä°stanbul/11.00/13.00/Ankara/16.30/17.30)Â
2- AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Marmara Ãœniversitesi Sultanahmet RektÃ¶rlÃ¼k BinasÄ±'nda "Referandumdan Bir YÄ±l Sonra CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi" konulu panel ve DolmabahÃ§e SarayÄ±'nda dÃ¼zenlenecek "DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man AzÄ±nlÄ±klar Zirvesi" ile partisinin genel merkezinde AK Parti MYK toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.
(Ä°stanbul/10.00/13.00/Ankara/17.30)Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bekir BozdaÄŸ, Katar TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri Kara Unsur KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼ ziyaret edecek, Katar Ulusal KÃ¼tÃ¼phanesinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na iÅŸtirak edecek.
(Doha)Â
2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadele ve kÃ¼resel bulaÅŸÄ±cÄ± olmayan hastalÄ±klara iliÅŸkin DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n Ä°spanya'da dÃ¼zenlediÄŸi programa katÄ±lacak.
(Barselona)
3- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu, SGK ile TÃ¼rkiye EczacÄ±lar BirliÄŸi (TEB) arasÄ±nda imzalanacak protokol tÃ¶renine iÅŸtirak edecek.
(Ankara/11.00)Â
EKONOMÄ°Â
1- TÃœÄ°K, ocak ayÄ±na iliÅŸkin iÅŸ gÃ¼cÃ¼ istatistiklerini, ÅŸubat ayÄ± sanayi Ã¼retim endeksini ve mart ayÄ± TarÄ±m ÃœrÃ¼nleri Ãœretici Fiyat Endeksini aÃ§Ä±klayacak.
(Ankara/10.00)
DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°Â
1- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelecek, toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Stoltenberg ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
- Ã‡avuÅŸoÄŸlu ayrÄ±ca Trabzonspor BaÅŸkanÄ± Ahmet AÄŸaoÄŸlu ve Trabzonspor'un yeni yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerini BakanlÄ±kta kabul edecek.
(Ankara/12.00/13.30/11.00)Â
2- KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ile Rum lider Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri'nin KÄ±brÄ±s Ã–zel Temsilcisi Elizabeth Spehar'Ä±n ara bÃ¶lgedeki ikametgahÄ±nda bir araya gelecek.
(LefkoÅŸa)Â
3- ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine yÃ¶nelik dÃ¼zenlediÄŸi operasyonun ardÄ±ndan geliÅŸmeler takip ediliyor.
(Washington/Moskova/Londra/Paris)Â
4- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â
GÃœNCELÂ
1- FETÃ– davalarÄ±
- FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda, aralarÄ±nda Erol OlÃ§ok ve oÄŸlu Abdullah Tayyip OlÃ§ok'un da bulunduÄŸu 34 kiÅŸinin ÅŸehit edildiÄŸi 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki olaylara iliÅŸkin haklarÄ±nda 37'ÅŸer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istenen 135'i tutuklu 143 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ä°stanbul/10.00)
- FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Ä°stanbul Hava Harp Okulunda gÃ¶revli subaylarÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 34'Ã¼ tutuklu, 44 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince BakÄ±rkÃ¶y Adliyesi'nde baÅŸlanacak.
(Ä°stanbul/10.00)
- FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 268 kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 20. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Etimesgut ZÄ±rhlÄ± Birlikler Okul ve EÄŸitim TÃ¼men KomutanlÄ±ÄŸÄ± personelinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemlere iliÅŸkin davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe giriÅŸiminden Ã¶nce aÃ§Ä±lan aralarÄ±nda FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in de bulunduÄŸu FETÃ– Ã§atÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve tutuklanan yÃ¼ksek yargÄ± Ã¼yelerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya, YargÄ±tay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri FETÃ– ve PKK adÄ±na suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla tutuklu bulunan ve hakkÄ±nda 35 yÄ±l hapis istemiyle dava aÃ§Ä±lan ABD uyruklu din adamÄ± Andrew Craig Brunson'un yargÄ±lanmasÄ±na Ä°zmir 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde baÅŸlanacak.
(Ä°zmir/09.00)
- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Donanma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki eylemlere iliÅŸkin 53'Ã¼ tutuklu, 12'si firari 86 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lamasÄ± sÃ¼recek.
(Kocaeli/09.00)
- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Siirt ValiliÄŸi'ni abluka altÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸan rÃ¼tbeli askerlerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 88'i tutuklu 332 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Siirt Ãœniversitesi Merkez YerleÅŸkesi Konferans Salonu'nda devam edilecek.
(Siirt/09.00)
- Meslekten ihraÃ§ edilen 23'Ã¼ncÃ¼ Jandarma SÄ±nÄ±r TÃ¼men KomutanÄ± tÃ¼mgeneral Abdullah Baysar'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 20'si tutuklu 427 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± ÅžÄ±rnak'taki darbe giriÅŸimi davasÄ±, Adana BÃ¶lge Adliye Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lmeye devam edecek.
(Adana/09.30)
- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Turkcell'in Gebze Veri Merkezi'ne girerek iletiÅŸimi kesmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddia edilen 10'u tutuklu, 1'i firari 15 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Kocaeli/10.00)
- Hatay'da, darbe giriÅŸimine iliÅŸkin dÃ¶nemin 39. Mekanize Piyade Tugay KomutanÄ± tuÄŸgeneral Hasan Polat ve eski emniyet mensuplarÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 27'si tutuklu 44 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, Hatay 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lecek.
(Hatay/10.00)
SPORÂ
1- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 29. haftanÄ±n son maÃ§Ä±nda OsmanlÄ±spor ile Trabzonspor, OsmanlÄ± StadÄ±'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Ankara/20.00)Â
2- Spor Toto 1. Lig'de 31. haftanÄ±n kapanÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda Adanaspor ile Boluspor, Adana 5 Ocak Fatih Terim StadÄ±'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Adana/18.00)Â
3- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nde 25. haftanÄ±n son maÃ§Ä±nda Demir Ä°nÅŸaat BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece ile DarÃ¼ÅŸÅŸafaka, Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Ä°stanbul/19.00)Â
4- TFF 3. Lig'de 31. haftanÄ±n son maÃ§Ä±nda 3. Grup'ta ÅžanlÄ±urfa KarakÃ¶prÃ¼ Belediyespor ile Sultanbeyli Belediyespor karÅŸÄ±laÅŸacak.
(ÅžanlÄ±urfa/12.00)
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek, partisinin genel merkezinde AK Parti MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
Suudi Arabistan'da 29. Arap BirliÄŸi Zirvesi dÃ¼zenlenecek.
ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine yÃ¶nelik hava harekatÄ±yla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
Suriye'de Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor. Arap BirliÄŸi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± yapÄ±lacak.
Suriye'de Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor. Azerbaycan halkÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§mek iÃ§in oy kullanÄ±yor.
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi, DoÄŸu Guta'daki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere toplanacak. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde KÄ±rgÄ±zistan CumhurbaÅŸkanÄ± Sooranbay Ceenbekov'u resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±layacak
Lider programlarÄ±, etkinlikler, TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyada bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, BoÄŸaziÃ§i YÃ¶neticiler VakfÄ± Ã–zgÃ¼n Ä°yi YÃ¶netim UygulamalarÄ± Forumu'na katÄ±lacak.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MoÄŸolistan'a gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi resmi ziyaret kapsamÄ±nda Ã§eÅŸitli temaslarda bulunacak
Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Yves Le Drian ve Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± Nathalie Loiseau ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek ve ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran ÃœÃ§lÃ¼ Zirvesi'ne ev sahipliÄŸi yapacak CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸinin ardÄ±ndan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Rusya Federasyonu Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'i resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±ladÄ±ktan sonra baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek. TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi ToplantÄ±sÄ± ile anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶reninin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, 2 Nisan DÃ¼nya Otizm FarkÄ±ndalÄ±k GÃ¼nÃ¼ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'ne iÅŸtirak edecek.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.