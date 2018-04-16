09:18, 16 Nisan 2018 Pazartesi

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 16 Nisan 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Hilton Ä°stanbul Bomonti Hotel'de Global GiriÅŸimcilik Kongresi ile DolmabahÃ§e Muayede Salonu'nda DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man AzÄ±nlÄ±klar Zirvesi'ne katÄ±lacak.



- ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek, partisinin genel merkezinde AK Parti MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.



(Ä°stanbul/11.00/13.00/Ankara/16.30/17.30)Â



2- AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Marmara Ãœniversitesi Sultanahmet RektÃ¶rlÃ¼k BinasÄ±'nda "Referandumdan Bir YÄ±l Sonra CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi" konulu panel ve DolmabahÃ§e SarayÄ±'nda dÃ¼zenlenecek "DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man AzÄ±nlÄ±klar Zirvesi" ile partisinin genel merkezinde AK Parti MYK toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.



(Ä°stanbul/10.00/13.00/Ankara/17.30)Â





YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET



1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bekir BozdaÄŸ, Katar TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri Kara Unsur KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼ ziyaret edecek, Katar Ulusal KÃ¼tÃ¼phanesinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na iÅŸtirak edecek.



(Doha)Â



2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadele ve kÃ¼resel bulaÅŸÄ±cÄ± olmayan hastalÄ±klara iliÅŸkin DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n Ä°spanya'da dÃ¼zenlediÄŸi programa katÄ±lacak.



(Barselona)



3- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu, SGK ile TÃ¼rkiye EczacÄ±lar BirliÄŸi (TEB) arasÄ±nda imzalanacak protokol tÃ¶renine iÅŸtirak edecek.



(Ankara/11.00)Â





EKONOMÄ°Â



1- TÃœÄ°K, ocak ayÄ±na iliÅŸkin iÅŸ gÃ¼cÃ¼ istatistiklerini, ÅŸubat ayÄ± sanayi Ã¼retim endeksini ve mart ayÄ± TarÄ±m ÃœrÃ¼nleri Ãœretici Fiyat Endeksini aÃ§Ä±klayacak.



(Ankara/10.00)







DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°Â



1- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelecek, toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Stoltenberg ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.



- Ã‡avuÅŸoÄŸlu ayrÄ±ca Trabzonspor BaÅŸkanÄ± Ahmet AÄŸaoÄŸlu ve Trabzonspor'un yeni yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerini BakanlÄ±kta kabul edecek.



(Ankara/12.00/13.30/11.00)Â



2- KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ile Rum lider Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri'nin KÄ±brÄ±s Ã–zel Temsilcisi Elizabeth Spehar'Ä±n ara bÃ¶lgedeki ikametgahÄ±nda bir araya gelecek.



(LefkoÅŸa)Â



3- ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine yÃ¶nelik dÃ¼zenlediÄŸi operasyonun ardÄ±ndan geliÅŸmeler takip ediliyor.



(Washington/Moskova/Londra/Paris)Â



4- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.



(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â





GÃœNCELÂ



1- FETÃ– davalarÄ±



- FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda, aralarÄ±nda Erol OlÃ§ok ve oÄŸlu Abdullah Tayyip OlÃ§ok'un da bulunduÄŸu 34 kiÅŸinin ÅŸehit edildiÄŸi 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki olaylara iliÅŸkin haklarÄ±nda 37'ÅŸer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istenen 135'i tutuklu 143 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Ä°stanbul/10.00)



- FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Ä°stanbul Hava Harp Okulunda gÃ¶revli subaylarÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 34'Ã¼ tutuklu, 44 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince BakÄ±rkÃ¶y Adliyesi'nde baÅŸlanacak.



(Ä°stanbul/10.00)



- FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 268 kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 20. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Etimesgut ZÄ±rhlÄ± Birlikler Okul ve EÄŸitim TÃ¼men KomutanlÄ±ÄŸÄ± personelinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemlere iliÅŸkin davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Darbe giriÅŸiminden Ã¶nce aÃ§Ä±lan aralarÄ±nda FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in de bulunduÄŸu FETÃ– Ã§atÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve tutuklanan yÃ¼ksek yargÄ± Ã¼yelerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya, YargÄ±tay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri FETÃ– ve PKK adÄ±na suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla tutuklu bulunan ve hakkÄ±nda 35 yÄ±l hapis istemiyle dava aÃ§Ä±lan ABD uyruklu din adamÄ± Andrew Craig Brunson'un yargÄ±lanmasÄ±na Ä°zmir 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde baÅŸlanacak.



(Ä°zmir/09.00)



- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Donanma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki eylemlere iliÅŸkin 53'Ã¼ tutuklu, 12'si firari 86 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lamasÄ± sÃ¼recek.



(Kocaeli/09.00)



- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Siirt ValiliÄŸi'ni abluka altÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸan rÃ¼tbeli askerlerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 88'i tutuklu 332 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Siirt Ãœniversitesi Merkez YerleÅŸkesi Konferans Salonu'nda devam edilecek.



(Siirt/09.00)



- Meslekten ihraÃ§ edilen 23'Ã¼ncÃ¼ Jandarma SÄ±nÄ±r TÃ¼men KomutanÄ± tÃ¼mgeneral Abdullah Baysar'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 20'si tutuklu 427 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± ÅžÄ±rnak'taki darbe giriÅŸimi davasÄ±, Adana BÃ¶lge Adliye Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lmeye devam edecek.



(Adana/09.30)



- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Turkcell'in Gebze Veri Merkezi'ne girerek iletiÅŸimi kesmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddia edilen 10'u tutuklu, 1'i firari 15 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Kocaeli/10.00)



- Hatay'da, darbe giriÅŸimine iliÅŸkin dÃ¶nemin 39. Mekanize Piyade Tugay KomutanÄ± tuÄŸgeneral Hasan Polat ve eski emniyet mensuplarÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 27'si tutuklu 44 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, Hatay 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lecek.



(Hatay/10.00)







SPORÂ



1- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 29. haftanÄ±n son maÃ§Ä±nda OsmanlÄ±spor ile Trabzonspor, OsmanlÄ± StadÄ±'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.



(Ankara/20.00)Â



2- Spor Toto 1. Lig'de 31. haftanÄ±n kapanÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda Adanaspor ile Boluspor, Adana 5 Ocak Fatih Terim StadÄ±'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.



(Adana/18.00)Â



3- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nde 25. haftanÄ±n son maÃ§Ä±nda Demir Ä°nÅŸaat BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece ile DarÃ¼ÅŸÅŸafaka, Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.



(Ä°stanbul/19.00)Â



4- TFF 3. Lig'de 31. haftanÄ±n son maÃ§Ä±nda 3. Grup'ta ÅžanlÄ±urfa KarakÃ¶prÃ¼ Belediyespor ile Sultanbeyli Belediyespor karÅŸÄ±laÅŸacak.



(ÅžanlÄ±urfa/12.00)